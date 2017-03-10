Процесс века. Что Украина может выиграть от суда над РФ в Гааге

Процесс в Международном суде ООН в Гааге не является панацеей от агрессии России, но может ослабить позиции Кремля и его пропаганды на мировой арене

В Международном cуде ООН в Гааге в четверг завершились слушания по иску Украина против России, согласно которому РФ обвиняется в спонсировании терроризма и нарушении прав крымских татар и украинцев в Крыму. LIGA.net расспросила юристов-международников о том, что Украина может выиграть от судебного процесса, который может длиться годами.

Представители сторон

Украинскую делегацию в рассмотрении дела представляют замглавы МИД Елена Зеркаль, профессор школы Права Йельского университета Гарольд Хонджи Ко, партнеры вашингтонского офиса юридической фирмы Covington & Burling LLP Марни Чик и Джонатан Гимблет. Последние ранее представляли интересы испанских инвесторов в процессе против России в связи с экспроприацией собственности ЮКОС, консультируют клиентов фирмы в вопросах инвестиций на постсоветском пространстве.





Елена Зеркаль (фото - ЕРА)

Covington & Burling LLP основана почти сто лет назад. В СССР эту юридическую фирму называли "застрельщицей Холодной войны". Одним из ее совладельцев был госсекретарь США в 1949-1953 годах Дин Ачесон, который был одним из инициаторов создания НАТО и разработки плана Маршалла. Сейчас один из юристов компании, экс-генпрокурор США Эрик Холдер нанят штатом Калифорния для подготовки обжалования решений президента США Дональда Трампа.

В мае 2016 года Covington & Burling LLP получила право оказывать юридические услуги по защите прав и интересов Украины при решении международных споров. Стоимость услуг составила $3,676 млн. Кроме того, в январе 2017 года НАК Нафтогаз Украины подписал с юрфирмой контракт на $6,31 млн по представительству интересов в арбитражном процессе против РФ в связи с потерей активов в Крыму.

Гарольд Хонджи Ко занимал должность юридического советника Госдепартамента США при Хиллари Клинтон. Он обосновал уничтожение террористов дронами в соответствии с законами войны, известен как ярый сторонник международного правосудия. "Такие понятия, как свобода, равенство и неприкосновенность частной жизни, - это не исключительно американские конституционные идеи, а, скорее, неотъемлемая часть глобального правозащитного движения", - считает Ко.





Гарольд Хонджи Ко (фото - ЕРА)

Россию в суде представляют кадровые дипломаты во главе с директором правового департамента МИД РФ Романом Колодкиным. Интересы России в этом деле также отстаивают специалисты с большим опытом участия в делах в Международном суде: британский юрист, адвокат судебной палаты Эссекса Сэмюэль Вордсворт, а также профессор Университета Потсдама, член консультативного совета по вопросам ООН в МИД Германии Андреас Циммерман. Вордсворт и Циммерман защищают интересы России не первый раз, они были в команде юристов, которые добились прекращения Международным судом ООН производства по иску Грузии против России в 2011 году.

Требования Украины

В своем иске Украина обвиняет РФ в нарушении ряда статей международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма: предоставлении оружия боевикам ДНР, ЛНР и Харьковских партизан; непринятии мер по изъятию средств, используемых для оказания помощи боевикам; неспособности преследовать и выдать виновных в финансировании терроризма. Украина просит суд признать РФ ответственной за финансирование терроризма, в результате чего был сбит пассажирский самолет MH17, совершены обстрелы в Краматорске, Мариуполе, Волновахе, теракт в Харькове.

Украина также призывает суд обязать РФ: прекратить поддержку боевиков в Украине; вывести вооружения; предотвращать финансирование терроризма, включая поставку вооружений в Украину; заморозить банковские счета, используемые для финансирования боевиков; начать судебное преследование за финансирование терроризма; выплатить компенсацию за уничтожение самолета MH17, обстрелы в Волновахе, Мариуполе и Краматорске, взрыв в Харькове и другие теракты.

Вторая составная обвинения касается ситуации в Крыму - нарушения международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Речь идет о репрессиях, похищениях и убийствах крымских татар, уничтожении крымскотатарских и украиноязычных СМИ. Украина просит суд обязать РФ отказаться от политики культурной чистки, гарантировать защиту крымских татар и украинцев в Крыму; восстановить права Меджлиса; прекратить обыски и аресты крымских татар; восстановить обучение на украинском и крымскотатарском языках; обеспечить функционирование украиноязычных и крымскотатарских СМИ.

Суд может принять решение обязать РФ выполнить эти требования в ходе вынесения окончательного решения по сути дела. Так как процесс может продлиться годы, сейчас Украина просит суд ввести временные меры в отношении РФ, которая должна будет:

- осуществлять контроль над границей, препятствовать финансированию терроризма и поставкам оружия в Украину, обучению террористов;

- принять все меры, чтобы группы, получившие с территории РФ деньги, оружие, транспорт, воздерживались от терактов против Украины;

- воздержаться от расовой дискриминации на подконтрольной территории, включая Крым;

- воздерживаться от борьбы против крымских татар в политической и культурной сферах, приостановить указ о запрете Меджлиса;

- остановить исчезновения крымских татар и расследовать те, которые уже произошли;

- прекратить борьбу против этнических украинцев, снять ограничения на образование на украинском языке.

Оценка украинской аргументации

Юрист-международник Борис Бабин считает недостатком то, что МИД Украины не изложил в заявлении проблему расовой дискриминации в Донбассе, а по Крыму эту проблему изложил частично. "В части заявления, касающейся расовой дискриминации, которая в конвенционном праве означает дискриминацию также по этническому, языковому и религиозному признаку, речь идет исключительно о крымских эпизодах. А на Донбассе были религиозные преследования, там прекратили деятельность практически все церкви, кроме УПЦ МП, были преследования украинцев, ромов. По Крыму - мы абсолютно не говорим о нарушении прав коренных народов", - отмечает он.

Советник юридической фирмы Asters Дмитрий Шемелин отмечает, что аргументация Украины принимает во внимание предыдущую неудачную попытку аналогичного иска к РФ со стороны Грузии, поданного после войны в 2008 году. Он считает неуместной критику того, что Украина не делает ударения на состояние войны с РФ, не пытается привлечь ее к ответственности за вторжение, не поднимает вопрос принадлежности Крыма. "Для того, чтобы иск Украины вообще рассматривался в суде, необходимо ограничить его предмет только нарушениями тех конвенций, которые содержат согласие России передавать споры в суд. К сожалению, такие вопросы, как ответственность за оккупацию Крыма или военное вторжение на Донбассе в сферу регулирования этих конвенций не входят и судом рассматриваться не будут", - объясняет юрист.

Российская аргументация

Российская сторона в ходе слушаний назвала события в Донбассе внутриукраинским конфликтом, и заявила, что самолет MH17 якобы могли сбить украинские военные, а оружие боевики якобы нашли в шахтах, где оно хранилось с советских времен. Представители РФ настаивают, что Украина "не привела никаких фундаментальных доказательств" передачи Россией оружия боевикам в Донбассе, а также их финансирования. Также прозвучали обвинения Украины в том, что она не соблюдает минские соглашения, ВСУ обстреливают мирных жителей Донбасса, а блокада оккупированного Донбасса является актом терроризма.

Борис Бабин отмечает, что Россия бросила все силы, чтобы не дошло до рассмотрения дела по сути. "Даже если мы потеряем большинство эпизодов, что-то останется - этого будет достаточно, чтобы Россия была с клеймом государства-террориста или государства, ограничивающего права коренных народов или национальных меньшинств. Вся их аргументация сводится к тому, что Украина не исчерпала необходимые механизмы дипломатических переговоров, что нет предмета спора. Насколько это эффективно будет - сказать не могу, все эти переговоры велись конфиденциально. Наш МИД утверждает, что было 40 этапов переговоров. Дай Бог, чтобы это было так, и было документально подтверждено американскими юристами - они и нужны для этого, чтобы доказать, что мы прошли правильную дорогу", - говорит юрист.

Действительно, в 2011 году производство по иску Грузии против России в связи с нарушением конвенции о ликвидации расовой дискриминации было прекращено именно по этой причине. Международный суд ООН постановил, что Грузия не провела обязательных переговоров с РФ касательно расовой дискриминации до обращения в суд, что сделало невозможным принятие иска к рассмотрению.

Что будет дальше

Решение о введении временных мер против Москвы или об отказе в этом ожидается в апреле. Но даже если суд поддержит позицию Украины, это будет лишь промежуточный успех, который не означает выигрыша по делу.

Международный суд ООН самостоятельно определяет характер временных мер - они могут отличаться от требований стороны-заявителя. "Как правило, суд старается своими ограничениями максимально сохранить status quo и не допустить ухудшения ситуации в споре. Часто суд предписывает абстрактно "воздерживаться от действий, которые могут обострить спор". Несколько раз в территориальных спорах суд вводил демилитаризованную зону на спорных территориях", - отмечает советник юридической фирмы Asters Дмитрий Шемелин.

По его словам, на практике принудительно временные меры не исполняются, а тем более никто не сможет заставить исполнять их РФ. "Тем не менее, несоблюдение временных мер - это нарушение международного права со всеми последствиями, в том числе правом на реституцию, компенсацию, контрмеры. Кроме того, открытое нарушение временных мер будет фактором при принятии судом решения по сути дела, а также, вероятно, в процедурах пересмотра международных санкций против ответчика. Поэтому на практике стороны, как правило, стараются соблюдать временные меры, указанные судом", - говорит Шемелин.

По его словам, суд также может установить временные меры сразу обеим сторонам спора. "В известном деле Грузии против России суд предписал одновременно обеим сторонам воздерживаться от актов расовой дискриминации", - отмечает юрист.

Ключевое же значение в деле Украины против России будет иметь решение суда по сути. Борис Бабин приводит пример выигрыша Никарагуа дела против США в 1986 году, по которому Вашингтон обвинялся в финансировании повстанцев-контрас против правительства сандинистовв. "США проиграли, отказались исполнять, но политический и правовой эффект от этого дела был настолько значим, что США фактически через какое-то время были вынуждены согласится с требованиями Никарагуа (президент США Рональд Рейган признал, что США ставили целью свержение правительства сандинистов в Никарагуа, - ред.) и прекратили поддержку контрас. Власти Никарагуа ситуацию переломили, и это решение помогло им. Это не панацея, но это важно", - отмечает он.

Таким образом, не стоит рассчитывать на решение проблемы оккупации Крыма и Донбасса, каким бы ни было решение Международного суда ООН. Решения международных судов и арбитражей часто остаются лишь на бумаге. Последний пример - отказ Китая в 2016 году выполнить решение международного арбитража в деле Филиппины против Китая, согласно которому было доказано нарушение прав Филиппин в Южно-Китайском море. Россия также может проигнорировать решение суда, но это обернется дальнейшим ухудшением имиджа Москвы и усложнит задачи российской пропаганды по представлению агрессии против Украины как внутриукраинского конфликта. Однако в случае победы Украины в суде, в будущем это решение может стать одним из важнейших шагов на пути к привлечению к ответственности деятелей из Кремля, ответственных за развязывания войны против Украины.



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