"Всем управляет ФСБ". Что Вороненков говорил о Крыме, РФ и Путине

LIGA.net приводит ключевые тезисы из последних интервью экс-депутата Госдумы РФ

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, убитый сегодня в центре Киева, месяц назад - в середине февраля, на волне показаний по Януковичу в Генпрокуратуре, - дал сразу несколько крупных интервью украинским СМИ. Возможно, он посчитал, что переход в публичную плоскость в Украине в некоторой степени его обезопасит. Этого не произошло.

LIGA.net приводит ключевые тезисы из последних интервью Вороненкова: об аннексии Крыма, войне в Донбассе и элите России.

О безопасности: "Я бы был вам очень признателен, если бы вы задали этот вопрос по поводу моей безопасности Генеральной прокуратуре Украины. А так, я считаю, что надо аккуратно пить чай и кофе в незнакомых местах" (Радио Вести)

"Постоянно передают через жену, что им ничего не стоит дать мне по голове и в багажнике вывезти" (ТСН)

О риске выпить чай с полонием: "Хотите спросить, есть ли у меня гарантии собственной безопасности? Нет, их ни у кого нет. Сидел со мной в комитете Госдумы Луговой - подонок, который бегал по всему Лондону за своим другом Литвиненко и плеснул в его чашку полоний стоимостью 30 миллионов евро. Сейчас Лугового охраняет та же шестая служба Управления собственной безопасности ФСБ... Россия - государство, которое так уничтожает людей. Что ж теперь, жить с постоянным страхом? (Гордон)

О политической России: "Сегодня политическая система в России работает только на уничтожение всех, кто в нее не вмонтирован" (Цензор)





О Госдуме РФ: "Для Путина Госдума - это ничто, полный ноль. В системе разделения государственной власти в РФ она не имеет какой-либо значимости. Нет электоральности, выборы и демократия ничего не значат, это просто технология" (Цензор)

Об украинском гражданстве: "Мне его выдали на абсолютно законных основаниях. Почему вы так говорите - на птичьих правах? Во мне 50% русской крови, 50% украинской крови, и немецкая есть" (Радио Вести)

О войне с Россией: "Дикость - это то, что сейчас происходит. Пять лет назад никто не мог такого представить. Мы могли воевать с кем угодно: Киргизстаном, Таджикистаном, Узбекистаном - в силу разницы менталитета. Но с братским народом, Украиной... Это безумие" (Громадське)

О стране-сателлите и большом русском медведе: "Это очень сложные вопросы, трудные, которые возникли вследствие бездействия предыдущих властей. Не только одного Януковича, это целая цепь ошибочных решений, когда каждое решение последующее хуже предыдущего. Они привели к тому, что случилось в Украине. Рядом огромная империя, которая воспользовалась этим. Это всегда надо понимать любой стране-сателлиту, что рядом с тобой такой большой медведь, который всегда будет пользоваться твоей слабостью" (ТСН)

Об аннексии Крыма: "Я думаю, это (возврат Крыма Украине - ред) вопрос времени. При нынешнем режиме, конечно, не отдаст и пойдет на все, включая кровопролитие. Но со временем вопрос решится в пользу Украины... Для России это неподъемный регион, она им подавится. Сейчас в России много дисбаланса, не строятся дороги, прекращается многое из того, что делалось, чтоб покрыть затраты на Крым. Все это приведет к внутренней турбулентности, которая уже сейчас разворачивается" (Громадське)

О голосовании Госдумы за аннексию Крыма: "Сам я не голосовал, за меня голосовали карточкой. Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России. И эту ошибку надо исправлять" (Цензор)

О показаниях против Януковича: "Когда возник вопрос о привлечении Януковича к уголовной ответственности за госизмену, я как гражданин Украины посчитал своим долгом дать эти показания и рассказать, что мне известно. Насколько ценны мои показания, определит суд. Генпрокурор посчитал их очень важными" (Гордон)

"Я дал показания исчерпывающие, обширные. И я их потом подтвержу в открытом суде" (ТСН)

О роли ФСБ: "Отдельная группа лиц в этом ведомстве узурпировала силовые полномочия от имени государства. Они единолично решают, кого казнить, а кого миловать. Сейчас ФСБ полностью деморализовала и разгромила МВД, Генпрокуратура не имеет никаких надзорных функций. Всем управляет ФСБ" (Цензор)

О Путине: "Ближайшему окружению надо сохранить свои капиталы, потому Путин будет президентом до 2024 года. Дальше посмотрим... Зачем Путину агрессия против Украины? Чтобы удержаться у власти, чтобы успешная и свободная Украина ни в коем случае не стала примером для россиян, как надо свергать проворовавшееся бандитское руководство" (Гордон)

"Ранний Путин был человек другой, который вникал во все проблемы, понимал, что государство устойчиво только в системе сдержек и противовесов. Сейчас этого нет. Почему они себя так и ведут. И даже если к нему прийти, то он запросит справку ФСБ. В России сейчас основной документ для всех дел - оперативная справка ФСБ (Цензор)

Об ущемлении русского языка: "В Украине в этом отношении тоже очень много перекосов в национальную сторону. В частности, ущемление русского языка" (ТСН)

Об информационной блокаде России: "Поймите главное: в России даже нормальная часть общества полностью изолирована от получения реальной информации об Украине. 80% жителей РФ уверены, что здесь гражданская война, ничего не знают о 10 тысячах погибших на Донбассе. Народ абсолютно зомбирован центральными телеканалами. И даже я, у которого были источники информации, не представлял реальной картины происходящего, пока не переехал в Украину" (Гордон)



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