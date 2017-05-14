"У меня есть кандидаты в главы НБУ". Главное из ответов Порошенко

Президент Украины провел пресс-конференцию, отвечая на вопросы о безвизовом режиме, новом главе НБУ, убийстве Шеремета, АТО и деле Януковича

Президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию, отвечая на вопросы журналистов о безвизовом режиме Украины с Европейским Союзом, убийстве журналиста Павла Шеремета, новом главе Нацбанка Украины, пленках беглого депутата Александра Онищенко, расследовании дела беглого экс-президента Виктора Януковича, Нормандском формате и судьбе Одесского припортового завода. Самое главное из ответов президента - в материале LIGA.net.

Безвизовый режим

Более 3,3 млн украинцев уже получили биометрические паспорта. Сейчас граждане Украины имеют возможность путешествовать без виз в 52 страны. В июне к этому прибавятся еще 34 государства. Президент сообщил, что Сенат Нидерландов 30 мая проголосует за безвизовый режим между Украиной и ЕС. Граждане Украины в Донбассе и Крыму смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима, когда Украина восстановит контроль над Крымом и Донбассом, подчеркнул президент.

Убийство Павла Шеремета

После убийства журналиста Порошенко обратился к посольствам разных стран и ФБР. На сегодняшний день он недоволен ходом расследования, тем, что убийца не найден. Однако президент поблагодарил журналистов за их собственное расследование. После показа фильма "Кто убил Павла" он позвонил главе Нацполиции и попросил его встретиться с журналистами. В понедельник, 15 мая, фигурант фильма, экс-сотрудник СБУ Устименко вызван на допрос. Президент добавил, что шесть раз встречался с представителями следственной группы в присутствии сначала Деканоидзе, а затем Князева. Однако подчеркнул, что АП не будет дублировать следствие и этим должны заниматься компетентные органы. Он сообщил, что 2-3 недели назад встречался с мамой и дочерью Шеремета. Президент предложил журналистам дать ему предложения, как президент может помочь расследованию.

Новый глава Нацбанка

Отвечая на вопрос журналистов о новом главе НБУ, президент напомнил, что этим занимается Верховная Рада. Сам президент рассматривает несколько кандидатур на должность главы, но озвучит их фамилии только после консультаций с парламентом. Также Порошенко поблагодарил за работу экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Пленки Онищенко

Пленки с разговором беглого нардепа Онищенко и экс-депутата Николая Мартыненко Порошенко не слушал и "не собирается слушать". Президент подчеркнул, что, если у Онищенко есть, что сообщить, "он должен был обратиться в следственные органы, прийти в суд, дать пояснения и в суде защищаться". Президент посоветовал беглому нардепу приехать в Украину, дать показания и содействовать привлечению виновных в коррупции к ответственности.

Второй срок

Порошенко не ответил, собирается ли он баллотироваться на второй президентский срок. Сказал лишь, что у него есть еще два года президентских полномочий. "В соответствии с Конституцией, все граждане Украины, которые достигли 35 лет, а я достиг 35 лет, имеют право баллотироваться в президенты. Но я думаю, что на сегодня еще рано говорить о составе потенциальных кандидатов", - сказал Порошенко.

Расследование дела Януковича

Расследование о госизмене беглого экс-президента Януковича - это "первый прецедент за всю историю независимой Украины" и "большое достижение ГПУ", сказал президент. "Но пусть объяснит миру и украинскому народу, что значит приглашения российских войск на суверенную независимую территорию Украины. Нет за это прощения", - сказал президент.

Деньги Януковича (1,1 млрд) будут инвестированы в оборонную сферу Украины и инфраструктуру.

США и Нормандский формат

Украина рассчитывает на поддержку со стороны США, в том числе, в нормандском формате, сказал президент. По его словам, он провел несколько "блестящих телефонных разговоров" с президентом США Дональдом Трампом.

Порошенко сообщил, что в ближайшее время будет выбран специальный представитель США, ответственный за координацию взаимодействия с Украиной. Президент подчеркнул, что США "были и есть участниками Нормандского формата".

О блокаде неподконтрольных территорий

Торговая блокада неподконтрольных Украине территорий будет снята только после прекращения огня со стороны боевиков и возвращения захваченных предприятий.

Работа генпрокурора Луценко

Порошенко доволен работой Юрия Луценко в качестве генерального прокурора Украины. По словам президента, есть хорошая статистика по передаче в суд дел по Майдану, по коррупции, и, наконец, в суд передано дело Януковича. Он отметил, что общая сумма, которая была "мобилизована за год" Генпрокуратурой под руководством Луценко превышает 50 млрд гривень.

Минские соглашения

Минские соглашения, по словам президента, дают возможность идти Украине в международные суды с исками против РФ. Под этими соглашениями есть подпись президента России Владимира Путина и этим ситуация Украины отличается от ситуации в Осетии, подчеркнул Порошенко. Он добавил, что санкции против Путина применяются за невыполнение минских соглашений. Украина не может достичь мира потому, что глава РФ минские соглашения выполнять "не хочет и не собирается". Однако именно эти соглашения "позволяют продемонстрировать всему миру, кто виноват в этом", заявил Порошенко.

Одесский припортовый завод

Порошенко рассчитывает к осени получить четкую картину по приватизации Одесского припортового завода и считает неприемлемым его банкротство. Единственным выходом, и не только в ситуации с ОПЗ, президент назвал приватизацию для ликвидации потенциального источника коррупции. "Абсолютно неприемлемо его банкротство. Думаю, правительство примет меры, чтобы не допустить этого банкротства, в том числе имею в виду и переговоры, и судебные процессы за пределами Украины", - отметил он.

Крымские татары

Порошенко готов подать изменения в Конституцию о статусе автономии крымских татар, как только работу над ними закончит конституционная комиссия. Не утверждение такого статуса украинскими властями ранее президент назвал ошибкой. Формат автономии будет предложен ему комиссией, в работе которой участвуют представители Меджлиса, а изменения в Конституцию должны быть поданы на рассмотрение парламента "в ближайшее время".



Футболка сына с надписью "Russia"

15-летний сын Порошенко Михаил надел футболку с принтом Russia на Хеллоуин, но даже это недопустимо, и с ним был проведен разговор, сообщил президент. "Я действительно увидел эту фотокарточку, я ее не видел раньше. Она касается ночи на Хеллоуин. Это был вертеп. Кто то одевался чертом, кто-то надел эту футболку", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что необходимо сделать с украинским образованием, чтобы дети политиков учились в Украине, а не за рубежом, Порошенко сказал: "У меня и старший сын сначала учился в Украине, после чего поступил в международные университеты. Проблема не в качестве украинской школы... Я не хочу своих детей видеть мажорами. Поверьте, я и моя жена пытаемся сделать все возможное, чтобы их воспитывать в жестких условиях".

АТО и украинские заложники

Президент в последнем телефонном разговоре просил Путина немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко. "Следствием этих переговоров была организация встречи Романа с семьей", - сказал Порошенко. В целом разговор, который состоялся в марте, был посвящен судьбам заложников. Порошенко также сказал, что принудительной эвакуации людей из "серой зоны" АТО, в частности, из Авдеевки - не будет.

Программа Марины Порошенко на ТК Украина

Президент не знал о планах жены участвовать в передаче на телеканале Рината Ахметова Украина, однако посмотрев, ему понравилось. "Я очень люблю свою жену. У нас очень демократичные отношения в семье... О том, что она собирается вести цикл передач не политических, она не предупреждала... Я посмотрел. Мне понравилось", - сказал он.

Евровидение-2017

Президент не присутствовал на финале конкурса в МВЦ из-за обстрела Авдеевки - в то время он проводил переговоры с главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским и главой ГУ Нацполиции Донецкой области Вячеславом Аброськиным.

Ему понравилась песня победителя конкурса из Португалии и "очень-очень" понравилось выступление Джамалы. "Всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то продемонстрирует, считая, что это свобода. Я думаю, что плохо, когда таким способом люди находят возможность самовыражаться. 200 млн смотрят Украину...и тут вылазит одна, извини за слово, жопа, которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины", - сказал Порошенко об инциденте во время выступления Джамалы.

Детальнее о ходе пресс-конференции - в текстовой трансляции LIGA.net.

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