Повелитель порохоботов. Что сделал и чего не смог министр Стець

У министра Юрия Стеця все было крошечным: и штат министерства, и бюджет. Да и результаты работы, собственно, тоже

"Три приоритетных направления. Первое: завершение реформы иновещания и концепция популяризации Украины в мире. Второе: информационная реинтеграция в зоне проведения АТО и Крыма. Третье: это реформа правительственных коммуникаций... А проводить реформы без поддержки и понимания общества невозможно".



Это цитата министра информационной политики Юрия Стеця из интервью LIGA.net, которое он дал год назад. Добиться поддержки и понимания в обществе, чтобы выполнить обозначенные в интервью планы, за этот год ему так и не удалось. С первого дня работы в министерстве Стеця критиковали жестко и беспощадно: и за непрозрачность назначения, и за слабые позиции в гибридной войне, и за отсутствие украинских каналов на подконтрольной боевикам территории Донбасса, и за кумовство с Петром Порошенко.



Стець в кабминах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана - действительно человек президента, и особо не скрывает этого: они видятся примерно раз в месяц. "Я политконсультант президента. Я ничего при этом не совмещаю, поскольку политконсультирование - это не официальная работа и не то, что приносит определенный доход", - говорит он.



Вчера стало известно, что Стець подал заявление об увольнении. Предварительная причина отставки - состояние здоровья. "Никаких политических мотивов нет", - заявил госсекретарь МИП Артем Биденко. Пока функции исполняющего обязанности министра возложены на первого зама Эмине Джапарову, но, вероятно, президенту и коалиции придется искать Стецю подходящую замену. На более радикальный вариант, - вообще ликвидировать министерство за ненадобностью, - Порошенко вряд ли пойдет.



Чего удалось добиться Стецю в министерстве с крошечным штатом и бюджетом, но большими заявленными амбициями, редакция LIGA.net спросила у экспертов в области средств массовой информации и политтехнологий.

Роман Шутов, программный директор ГО Детектор медиа



Сразу после создания Министерства информационной политики и назначения министром Стеця было много страха и опасений, что оно станет центром давления на свободу слова. И самый большой плюс - оно таким центром не стало. В том числе, благодаря здравому смыслу и умению Юрия выдержать политическое влияние. Единственный сомнительный момент был по Миротворцу: позиция была у них так себе, двузначная.



Они действительно пытались помогать журналистам, которые работают в прифронтовой зоне. Инициировали много процедурных решений, чтобы облегчить их работу и доступ в зону военных действий.



Немало во время пребывания Стеця в должности министра сделала его заместитель Татьяна Попова (подала в отставку в августе прошлого года после скандала с Миротворцем - ред). Она занималась темой покрытия прифронтовой зоны украинским телевизионным и радиосигналом. Также разработаны и опубликованы несколько стратегических документов, таких как стратегия информационной реинтеграции внутренне перемещенных лиц, стратегия публичной дипломатии крымских татар, не так давно опубликована стратегия информационной реинтеграции Крыма, и сейчас аналогичный документ готовится по Донбассу. Еще сложно говорить о том, как документы сработают на практике, но мы уже можем поставить плюс за их довольно неплохое качество.



Наибольшим разочарованием было то, что министерство не стало заказчиком повестки дня, заметным игроком на информационном поле, мощным центром в плане медиареформ. Оно не навредило, но и не сделало толком ничего хорошего

Что мы можем отнести к минусам? Министерство, несмотря на заявленные амбиции, так и не стало центром стратегических коммуникаций, которое влияет на информационную политику других органов власти. Кроме того, во время Юрия министерство не смогло наладить эффективное сотрудничество и синергию с другими органами власти, такими как комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова, с которым на практике вышли очень напряженные отношения, Совет национальной безопасности и обороны, МВД. Министерство также провело аудит правительственной коммуникации, был разработан план информирования, но в силу разных вещей, - я не знаю, мог ли Юрий что-то изменить, - этот план был положен в стол, и эта неплохая инициатива похоронена. Вопросы есть к эффективности использования средств на иновещание.



Но в целом наибольшим разочарованием было то, что министерство не стало заказчиком повестки дня, заметным игроком на информационном поле, мощным центром в плане медиареформ, двигателем позитивных изменений государственной политики в сфере СМИ. Так что оно не навредило, но и не сделало толком ничего хорошего.



Петр Олещук, политолог



Стець со стороны казался самым бесполезным министром, который вроде бы отвечает за самое важное направление. Он превратился в человека-символа: незримого повелителя мистических порохоботов, которые всячески восхваляют президента в сети. Эффективность же работы Минстеця оказалась невелика. Есть некоторые успехи, связанные с попытками возобновления вещания украинских СМИ на оккупированные территории, но в целом мы полностью проигрываем российскому информационному давлению. Впрочем, это и не удивительно, если учесть, сколько тратит РФ на пропаганду. Так какой был смысл Мининформполитики? Очевидно, его создали в ответ на требования общественности "сделать хоть что-то". Что-то и сделали, а потом пытались наполнить это что-то компетенцией, задачами и направлениями работы. С переменным успехом. Для стороннего наблюдателя выглядело, что основной информационный центр все равно в Администрации президента, где его курировал сначала Ложкин, сейчас - Райнин. А Стець просто принимал на себя удары, критику и недовольство, и продолжаться вечно это не могло.



Виктор Уколов, политтехнолог администрации Петра Порошенко



Я все время слышу об армиях ботов, но не могу найти конкретики. Несколько CМИ даже мне приписывали руководство какими-то ботами. Это не так. Были ли боты у Юрия Стеця? Тоже не думаю. Среди тех людей, которые работали с ним, я никогда не видел никого, связанного напрямую с Интернетом.



Более того: изначально звучали опасения, что в Украине создается министерство не информации, а цензуры. Но уже первые месяцы работы показали, что никакой цензуры не было и не будет. Не стал Юрий цензором, о котором говорили по темникам из Москвы. Я знаю его много лет и сразу говорил, что такого не могло быть в природе.



Что касается продуктивности работы, то она напрямую зависит от количества затрат. Затраты на министерство Юрия Стеця - минимальные, самые низкие среди всех украинских министерств. Это можно проверить по бюджету. И судя по тому, что они успели за эти деньги сделать, министерство можно считать лидером украинского Кабмина.



Можно ли было сделать больше? Да. Но для этого надо было потратить больше усилий, в том числе и финансовых. Мог бы кто-то справиться лучше Стеця? Я не знаю. У нас умеют справляться, только когда за спиной миллиардные бюджеты

Конечно, было много критики. Но тут надо учитывать, что мы живем в условиях гибридной войны, и создание пропагандистского министерства моментально воспринял в штыки наш сосед-агрессор. Тем не менее, за два года поставлены вышки-ретрансляторы, украинские сигналы радио и телеканалов вернулись на линию разграничения, сделано много. Можно ли было сделать больше? Да. Но для этого надо было потратить больше усилий, в том числе и финансовых усилий. Мог бы кто-то справиться лучше Юрия Стеця? Я не знаю. Очевидно, у нас умеют справляться, только когда у них за спиной миллиардные бюджеты. А попробуйте без миллиардов гривень добиться конкретных результатов. За это Стеця я и ценю.Можно спорить, стоило ли выделять на пропаганду больше средств. По моему мнению, на это надо было выделять миллиарды гривень. Но это - по моему мнению. Народные депутаты, которые утверждали государственный бюджет, видимо, думали иначе.



Сергей Гайдай, политтехнолог



Весь результат работы Стеця - в том, что его именем назвали целое министерство: МинСтець. Других серьезных плюсов я не заметил. Дело, наверное, не только в Юрии Стеце. Сама идея существования такого министерства неработоспособна. Украине не нужен еще один чиновник, который, условно говоря, является только галочкой в системе. Так что я бы в отставку посылал не Стеця, я бы ликвидировал министерство.



Не должно быть никакого министерства пропаганды. Это неправильное представление о пропаганде как таковой и информационной политике. Я не понимаю функции этого ведомства. Может, Стець собрал под крылом министерства на хорошей зарплате специалистов, которые сумели обеспечить неплохую пропагандистскую деятельность? Я этого не увидел.



Здоровый подход к этому вопросу выглядит иначе: государство должно выступать заказчиком для определенных творческих и профессиональных групп, закупая у них те или иные проекты в области информационной политики и участия в информационной войне с врагом. С этим справился бы всего один человек, способный разобраться, обеспечить поток таких заказов и отбор исполнителей. Лучшие специалисты все равно работают в коммерческих условиях, на рынке. Никогда серьезный специалист по информационной политике не пойдет на скучную, малооплачиваемую и неуважаемую в народе министерскую должность. Да и не дадут ему там ничего сделать, потому что жизнь в подобных кабинетах - сплошная сага неэффективности.



А что такое министерство информации? Там сидит Стець и еще какие-то персонажи. Это чиновничья тусовка с маленькими деньгами: зарплаты сотрудников иногда превышали бюджеты проектов. Их несчастные потуги с билбордами "Крым - это Украина" вызывали смех профессионалов. Вот скажите, зачем мне в Киеве билборд с плохим унылым дизайном в стиле "Крещатик - главная улица Киева"? Это тупое сливание денег, даже если их потратили всего ничего. Зачем был нужен проект с нулевой эффективностью?



В стране достаточно команд, которые выполнили бы свои задачи, если бы на это был выделен нормальный бюджет. И стоило бы привлекать наработки европейского и американского рынка, потому что там тоже нужна пропаганда. А у нас все устроено по византийскому принципу. Петр Алексеевич решил, что рядом с ним должна быть такая командочка. Назначил туда своего кума Стеця. И, понятно, есть большие подозрения, что это заведение обслуживало Петра Алексеевича, а не все государство Украина.



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