Розенблат и Поляков. Что известно о новом коррупционном скандале

Тема коррупции в парламенте не нова, но в данном случае есть существенная деталь: фигурантами скандала стали депутаты коалиционных фракций

Фото: nabu.gov.ua





Янтарная схема



Развитие нового коррупционного скандала в Раде началось вчера: в одном из ресторанов Киева на улице Владимирской сотрудники НАБУ



Как оказалось позже, под прицел детективов попал не один, а два депутата: собственно, Борислав Розенблат от президентской фракции Блока Петра Порошенко и Максим Поляков от Народного фронта.



"Агентурная операция длилась больше года и проводилась совместно с ФБР США", - утверждает глава НАБУ



Нардепов заподозрили в незаконном лоббировании интересов иностранной компании, заинтересованной в добыче янтаря в Украине. По информации следствия, представитель иностранной компании связался с Поляковым и предложил внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, чтобы улучшить условия работы для компании.



Глава САП



Холодницкий утверждает, что в другом эпизоде дела о незаконном лоббировании в Верховной Раде интересов компании-нерезидента, которая заинтересована в добыче янтаря в Украине, фигурировала

"Общая сумма взятки по этому эпизоду составила 285 тысяч долларов, из которых 85 тысяч было, предварительно, передано охранникам, которые также числились помощниками-консультантами депутата. А при передаче, собственно, $200 тысяч состоялось задержание", - сообщил он. По состоянию на 14:00 задержаны



Позиция подозреваемых



Оба фигуранта отрицают свою вину. "Я последний раз общался с Розенблатом осенью, - рассказал журналистам Поляков. - Какие у нас могут быть отношения? Сейчас можно сказать, что Сытник изнасиловал президента Зимбабве. Пусть придет Сытник, расскажет, что не насиловал. Вот такие обвинения в отношении меня. Это гопники. Дикари. И руководит всем грузинская мафия, Гизо Углава".



На уточняющий вопрос, передавали ли ему какие-либо добытчики янтаря деньги, Поляков ответил отрицательно: "Этого быть не может в принципе. И я уверен, что с Розенблатом такого не было. Это вымысел... Им важно запугать и уничтожить в информацонном пространстве. Системно уничтожают народных депутатов от Народного фронта. Мы же видели ситуацию с нашим коллегой Мартыненко, с народным депутатом Дейдеем, и сейчас я. Но это фейки".



Поляков утверждает, что его юристы уже готовят иски о защите чести и достоинства.



Розенблат ситуацию называет



По его словам, сегодня проходили обыски у его помощников, а во всех документах НАБУ фигурирует одна тема: написание законопроекта о легализации янтаря. "Как вы помните, я был автором законопроекта №1351-1, который Рада провалила. Было много критики, но никаких конструктивных замечаний. Все в один голос кричали, что надо легализировать, но никто не проголосовал. Тогда я сделал вывод, что в незаконной добыче имеют долю те, кто напрямую влияет на голосование в Раде", - сказал он.



"По словам Лещенко, взятку в размере 200 тыс долларов я якобы получил за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря. В этом нет смысла, потому что я не чиновник или должностное лицо, которое может решать такие вопросы", - добавил он.



Розенблат подтвердил, что писал обращение в ГПУ с просьбой разобраться с незаконной выдачей чиновниками специальных разрешений на добычу янтаря в Житомирской области ряду компаний. "После того, как я открыто заявил, что чиновники из Держгеонадр разбазаривают янтароносные земли, на меня пошла очень сильная информационная атака. Очевидно, что были привлечены все средства влияния, написаны заявления в НАБУ, на которые, собственно, бюро и отреагировало", - подчеркнул он.

Депутат утверждает, что сейчас прокуратура через суд требует отменить спецразрешения на добычу янтаря в Житомирской области, выданные без согласования областного совета компаниям Райт Солюшн, Амбер Холдинг и Надра Галичины". "Кроме того, сам и.о. председателя Держгеонадр, который давал добро на выдачу, лишился должности. Конечно, такого мне простить не могли. Прошу не делать никаких выводов, пока не закончится следствие. А насчет того, что я должен был какие-то деньги передать Полякову, то это вообще нонсенс. У меня с ним нет никаких отношений вне Рады", - заверил Розенблат.



Что известно о фигурантах дела



Для Розенблата депутатство в этой Верховной Раде - первое, хотя попытки попасть в парламент он уже предпринимал: в 2002 году баллотировался от СДПУ(о)



Розенблат - долларовый миллионер. Только наличными он задекларировал 1,72 млн долларов, а еще 8218 евро, почти 55 тыс долларов и 124,7 тыс грн он хранит на банковских счетах. У его жены в банке - 39638 долларов, 13709 евро, почти 203 тыс грн. Оба автомобиля также записаны на жену: MERCEDES-BENZ 2010 года за 1,37 млн грн и спортивный JAGUAR 2007 года. В декабре 2016 года Розенблат купил в Германии дом площадью 352 кв м за 22,6 млн грн - утверждает, что для сына.



Максим Поляков прошел в парламент от партии Народный фронт под номером 39. В список



Непростая задача: как не сдать своих



"На фракции эта ситуация еще не обсуждалась. Насколько эта схема вероятна, будет понятно, когда в Верховную Раду поступят хоть какие-то документы", - рассказал



Народный депутат от БПП



Сейчас главная интрига - внесет ли генеральный прокурор



"Если действительно в НАБУ есть материалы по этому делу, и эти материалы поданы генеральному прокурору, он не сможет выкрутиться. Ему придется делать представление. А я знаю, что Юрию Витальевичу очень не хочется делать представление. Точно очень не хочется. Своих же не бьют, а это в доску свои. Их нельзя сдавать", - рассказал



"Но выкрутиться ему будет сложно. Эта ситуация получила большую огласку. Будет внесено представление - опять же, думаю, очень сложно будет нажать кнопки депутатам от БПП и Народного фронта. Хотя это будет убивать их рейтинг, рейтинг президента. Но тут может сработать серьезная круговая порука. Если сегодня меня, завтра вас. А это люди, которые входят в очень узкий круг людей, причастных к власти. Их сдавать нельзя. Так что ситуация патовая: и выхода нет у Юрия Витальевича, и желания. Посмотрим, что победит: здравый смысл и закон или все-таки корпоративные интересы", - добавил он.



Пока понятно, что Юрий Луценко с представлением о лишении Розенблата и Полякова депутатской неприкосновенности



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В Верховной Раде - новый коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сегодня потребовали снять депутатскую неприкосновенность с двух народных депутатов, заподозренных в получении взяток и организации схемы вокруг добычи янтаря. Тема коррупции в парламенте не нова, но в данном случае есть существенная деталь: фигурантами скандала стали депутаты коалиционных фракций. То есть и перед Генпрокутарурой, и перед Верховной Радой теперь стоит сложная дилемма: сдавать своих или не сдавать.Развитие нового коррупционного скандала в Раде началось вчера: в одном из ресторанов Киева на улице Владимирской сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки. Розенблат быстро отреагировал на это событие: "Хочу сам понять, что происходит. Пока выясняю. Обвиняют в том, что мой охранник якобы получил 200 тысяч долларов. Ему всучили какую-то сумку и сказали передать мне. Потом появились представители НАБУ. Это провокация".Как оказалось позже, под прицел детективов попал не один, а два депутата: собственно, Борислав Розенблат от президентской фракции Блока Петра Порошенко и Максим Поляков от Народного фронта."Агентурная операция длилась больше года и проводилась совместно с ФБР США", - утверждает глава НАБУ Артем Сытник . Изначально детективы не привязывались к какому-то конкретному лицу, перед ними была поставлена другая задача - найти способ незаконной добычи янтаря. "Через некоторое время народные депутаты сами появились в поле зрения", - сказал он.Нардепов заподозрили в незаконном лоббировании интересов иностранной компании, заинтересованной в добыче янтаря в Украине. По информации следствия, представитель иностранной компании связался с Поляковым и предложил внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, чтобы улучшить условия работы для компании.Глава САП Назар Холодницкий уточнил, что Поляков при посредничестве якобы Розенблата внес в законопроект о добыче янтаря правки, согласно которому рентная плата за добычу янтаря сокращается с 25 до 5%, а также от таможенного сбора освобождался ввоз оборудования для добычи янтаря. "Неправомерная выгода составила $15 тысяч", - отметил Холодницкий. Нардепы якобы также предложили содействовать компании путем влияния на уполномоченных лиц - Гослесагентство, ГП Укрбурштын и др.Холодницкий утверждает, что в другом эпизоде дела о незаконном лоббировании в Верховной Раде интересов компании-нерезидента, которая заинтересована в добыче янтаря в Украине, фигурировала взятка в размере почти $300 тысяч. Эти средства должны были пойти на влияние на чиновников, чтобы реализовать проект рекультивации земель в Житомирской и Ровенской области. Под видом рекультивации на этих участках планировалась добыча янтаря. Впоследствии янтарь должны были вывозить из Украины по заниженной цене, с зачислением части прибыли на счета компании в США. По данным САП, Розенблат настоял на том, чтобы совладельцем такого бизнеса стала его родная сестра. Вчера была изъята и первая партия янтаря весом 104 килограмма."Общая сумма взятки по этому эпизоду составила 285 тысяч долларов, из которых 85 тысяч было, предварительно, передано охранникам, которые также числились помощниками-консультантами депутата. А при передаче, собственно, $200 тысяч состоялось задержание", - сообщил он. По состоянию на 14:00 задержаны шестеро фигурантов этого дела: охранники Розенблата и Полякова, помощник-консультант Полякова, три представителя межфракционного объединения Депутатский контроль.Оба фигуранта отрицают свою вину. "Я последний раз общался с Розенблатом осенью, - рассказал журналистам Поляков. - Какие у нас могут быть отношения? Сейчас можно сказать, что Сытник изнасиловал президента Зимбабве. Пусть придет Сытник, расскажет, что не насиловал. Вот такие обвинения в отношении меня. Это гопники. Дикари. И руководит всем грузинская мафия, Гизо Углава".На уточняющий вопрос, передавали ли ему какие-либо добытчики янтаря деньги, Поляков ответил отрицательно: "Этого быть не может в принципе. И я уверен, что с Розенблатом такого не было. Это вымысел... Им важно запугать и уничтожить в информацонном пространстве. Системно уничтожают народных депутатов от Народного фронта. Мы же видели ситуацию с нашим коллегой Мартыненко, с народным депутатом Дейдеем, и сейчас я. Но это фейки".Поляков утверждает, что его юристы уже готовят иски о защите чести и достоинства.Розенблат ситуацию называет местью НАБУ , связанной с его деятельностью по легализации янтаря. "Месть тех людей, с которыми мы уже два с половиной года боремся за незаконную добычу. Кто следил, все понимает. Приятно, что реальную ситуацию понимают даже мои политические оппоненты. Я продолжаю настаивать на том, что это провокация, направленная на то, чтобы нивелировать результаты моей деятельности в сфере легализации янтаря", - написал он у себя в Facebook.По его словам, сегодня проходили обыски у его помощников, а во всех документах НАБУ фигурирует одна тема: написание законопроекта о легализации янтаря. "Как вы помните, я был автором законопроекта №1351-1, который Рада провалила. Было много критики, но никаких конструктивных замечаний. Все в один голос кричали, что надо легализировать, но никто не проголосовал. Тогда я сделал вывод, что в незаконной добыче имеют долю те, кто напрямую влияет на голосование в Раде", - сказал он."По словам Лещенко, взятку в размере 200 тыс долларов я якобы получил за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря. В этом нет смысла, потому что я не чиновник или должностное лицо, которое может решать такие вопросы", - добавил он.Розенблат подтвердил, что писал обращение в ГПУ с просьбой разобраться с незаконной выдачей чиновниками специальных разрешений на добычу янтаря в Житомирской области ряду компаний. "После того, как я открыто заявил, что чиновники из Держгеонадр разбазаривают янтароносные земли, на меня пошла очень сильная информационная атака. Очевидно, что были привлечены все средства влияния, написаны заявления в НАБУ, на которые, собственно, бюро и отреагировало", - подчеркнул он.Депутат утверждает, что сейчас прокуратура через суд требует отменить спецразрешения на добычу янтаря в Житомирской области, выданные без согласования областного совета компаниям Райт Солюшн, Амбер Холдинг и Надра Галичины". "Кроме того, сам и.о. председателя Держгеонадр, который давал добро на выдачу, лишился должности. Конечно, такого мне простить не могли. Прошу не делать никаких выводов, пока не закончится следствие. А насчет того, что я должен был какие-то деньги передать Полякову, то это вообще нонсенс. У меня с ним нет никаких отношений вне Рады", - заверил Розенблат.Для Розенблата депутатство в этой Верховной Раде - первое, хотя попытки попасть в парламент он уже предпринимал: в 2002 году баллотировался от СДПУ(о) Виктора Медведчука . На президентских выборах 2014 года стал доверенным лицом кандидата Петра Порошенко в Бердичевском округе, а на внеочередных выборах в парламент оказался в рядах БПП. В Житомире Розенблат - известный и влиятельный бизнесмен, основатель группы компаний Фаворит. Сейчас официально она записана на его жену Жанну Розенблат. Согласно декларации, депутату принадлежат 50% компании Оберег, Миропольский бекон и Корецкий аграрий.Розенблат - долларовый миллионер. Только наличными он задекларировал 1,72 млн долларов, а еще 8218 евро, почти 55 тыс долларов и 124,7 тыс грн он хранит на банковских счетах. У его жены в банке - 39638 долларов, 13709 евро, почти 203 тыс грн. Оба автомобиля также записаны на жену: MERCEDES-BENZ 2010 года за 1,37 млн грн и спортивный JAGUAR 2007 года. В декабре 2016 года Розенблат купил в Германии дом площадью 352 кв м за 22,6 млн грн - утверждает, что для сына.Максим Поляков прошел в парламент от партии Народный фронт под номером 39. В список Яценюка он попал после того, как два года проработал экспертом партии - так указано в его биографии. Он тоже небедный человек: держит в наличке 270 тыс долларов, 650 тыс грн. Еще 21 тыс долларов он задекларировал на свою жену Маргариту Полякову. Судя по декларации, Поляков - ценитель хороших часов. У него есть наручные Ullysse Nardin и Rolex, а также элитные ювелирные украшения Tiffany. В декабре 2016 года нардеп приобрел автомобиль BMW X5 за 400 тыс грн. В Верховной Раде Поляков входит в группу Депутатский контроль, которая декларирует своей целью контроль за деятельностью органов власти и противодействие коррупции."На фракции эта ситуация еще не обсуждалась. Насколько эта схема вероятна, будет понятно, когда в Верховную Раду поступят хоть какие-то документы", - рассказал LIGA.net народный депутат от НФ Леонид Емец. По его словам, заседание фракции назначено на четверг. "Я не знаю. Я с такой ситуацией, чтобы мне предлагали деньги за законопроект, никогда не сталкивался", - добавил Емец.Народный депутат от БПП Сергей Лещенко с ним не согласен: по его словам, это "типичная, характерная практика" для Верховной Рады и этих депутатов. "Национальное антикоррупционное бюро оправдывает свой статус основного источника проблем коррупционной верхушки. Поэтому следует ждать очередной волны наступления на них", - считает он.Сейчас главная интрига - внесет ли генеральный прокурор Юрий Луценко представление на лишении Розенблата и Полякова депутатской неприкосновенности, как этого требует САП и НАБУ, и сможет ли Верховная Рада проголосовать против своих."Если действительно в НАБУ есть материалы по этому делу, и эти материалы поданы генеральному прокурору, он не сможет выкрутиться. Ему придется делать представление. А я знаю, что Юрию Витальевичу очень не хочется делать представление. Точно очень не хочется. Своих же не бьют, а это в доску свои. Их нельзя сдавать", - рассказал LIGA.net депутат Виктор Чумак "Но выкрутиться ему будет сложно. Эта ситуация получила большую огласку. Будет внесено представление - опять же, думаю, очень сложно будет нажать кнопки депутатам от БПП и Народного фронта. Хотя это будет убивать их рейтинг, рейтинг президента. Но тут может сработать серьезная круговая порука. Если сегодня меня, завтра вас. А это люди, которые входят в очень узкий круг людей, причастных к власти. Их сдавать нельзя. Так что ситуация патовая: и выхода нет у Юрия Витальевича, и желания. Посмотрим, что победит: здравый смысл и закон или все-таки корпоративные интересы", - добавил он.Пока понятно, что Юрий Луценко с представлением о лишении Розенблата и Полякова депутатской неприкосновенности торопиться не будет . Документы от САП поступили в Генеральную прокуратуру сегодня в 15:30, и сейчас их изучает юридическая служба ГПУ, сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган. "Каждое представление должно быть мотивированным и достаточным, содержать конкретны факты и доказательства, подтверждающие факт совершения указанным в представлении лицом общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины", - процитировала Сарган нормы Регламента Верховной Рады. А значит, подать представление в Верховную Раду "уже завтра" - невозможно.



Информационное агентство

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