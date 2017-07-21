Отпускники в тылу. Десять критичных законов, не принятых Радой

Медреформа, новый закон об образовании, законопроекты для банковского сектора, аудит НАБУ - всем этим депутаты пожертвовали ради каникул



Информационное агентство

www.liga.net Валерия Кондратова ЛIГАБiзнесIнформ Информационное агентство Печать