Отпускники в тылу. Десять критичных законов, не принятых Радой
21.07.2017 09:15
Медреформа, новый закон об образовании, законопроекты для банковского сектора, аудит НАБУ - всем этим депутаты пожертвовали ради каникул
Формально они на все еще работают с избирателями, а фактически большая их часть уже уехала за границу на каникулы. Депутаты так торопились в отпуск, что отказались продлевать даже свой последний полноценный рабочий день: когда билеты на руках, не до законов. В итоге без рассмотрения остались критически важные пакеты вопросов: медицинская реформа, реформа украинской школы, пакеты законов для бизнеса, состав ЦИК. Причем некоторые вопросы пылятся в комитетах и кулуарах годами.
"Ключевая проблема парламента этого созыва - в отсутствии любого планирования, любой системности в работе. Согласительный совет не выполняет свою функцию, он превратился в ток-шоу. План законодательного обеспечения реформ не используется как механизм, а коалиционное соглашение превратилось в мертвый документ, который надо было давно сдать в архив. Нет никакого долгосрочного, краткосрочного планирования работы парламента. И очень часто Верховная Рада работает или в пиар-формате, или хаотично", - объяснил LIGA.net глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
В июне КИУ призывал Раду внести изменения в календарный план и продлить свою работу до 11 августа, чтобы обеспечить принятие пенсионной, земельной, медицинской реформы, определиться со статусом оккупированных территорий. Тем более что депутаты на этой сессии и так не перетрудились: устроили себе месячные пасхальные каникулы, и еще четыре раза спикер Андрей Парубий закрывал заседание досрочно из-за отсутствия кворума. Но парламент проигнорировал призывы общественности: вывалил на последний рабочий день десятки важнейших законопроектов, рассмотреть их не успел - и ушел на каникулы.
Редакция LIGA.net выяснила, какие законы и пакеты решений в разных сферах не приняла Верховная Рада и чем это грозит.
Медицинская реформа
Инициативы министра здравоохранения Ульяны Супрун встретили сильнейшее сопротивление в Раде. Даже в первом чтении реформа не нашла особой поддержки: за нее отдали голоса 227 депутатов, да и то не с первого раза. А в профильном комитете законопроект "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" №6327 тщательно выхолостили: изъяли из него принцип сооплаты, при котором часть услуги оплачивает государство, а часть - сам пациент.
В министерстве этому не обрадовались, но согласились хотя бы на такой вариант. "Первый этап реформы, запланированный до 2020 года, почти не пострадал. Так что мы в полной мере сможем этот этап реализовать. Вопрос о сооплате появится только в 2020 году. Когда придет время, мы этот вопрос еще раз поднимем", - объяснил LIGA.net замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.
Изначально реформу планировалось запустить с 1 января 2017 года, позже сроки сдвинули на лето, а затем на начало 2018 года. Но и эта дата под угрозой: Рада поставила законопроект №6327 на последний полноценный рабочий день, 13 июля, и не нашла времени принять его. А продлевать свою работу на несколько часов - банально не захотела. "Досадно. Я понимаю, что был сложный график, все распланировано, но нашлось ведь время на какой-то металлолом, а на медицинскую реформу - не нашлось", - говорит Ковтонюк.
Читайте интервью Павел Ковтонюк о срыве медреформы: На металлолом время нашли
"Основной риск, почему пытались принять до конца сессии - в том, что этой осенью впервые бюджет должен быть спланирован на три года. И чтобы делать расчет для бюджета на 2018-2020 годы, нужно понимать, из какой концепции исходить. Уже ко второму чтению из проекта убрали важные, концептуальные вещи, и непонятно, что примут. Но даже если примут, непонятно, успеют ли они рассчитать все финансы на три года", - рассказал LIGA.net представитель общественного совета МОЗ Тимофей Бадиков.
По его словам, команде Минздрава теперь придется просчитывать три сценария: по текущему законопроекту - при условии, что в нем ничего не изменяется; с учетом возможного изменения законопроекта или, третий вариант, если депутаты Богомолец и Мусий проведут альтернативный вариант реформы. "Ситуация непростая, и рисков много", - добавил он.
Реформа образования
Если оправдать срыв медицинской реформы можно хотя бы тем, что законопроект зашел в Раду в апреле, то срыв реформы образования крыть нечем. Законопроект №3491 был зарегистрирован в Верховной Раде еще в ноябре 2015 года, но его тоже поставили на последний рабочий день. И, как и в случае с медреформой, принять его депутаты не успели.
"Теперь ожидаем голосования в сентябре. Этот срок будет уже критическим, чтобы успеть соответствующие позиции заложить в бюджет 2018 года и бюджетный кодекс. Очень важно, чтобы мы придерживались календаря реформы и запустили первый класс новой украинской школы уже в сентябре 2018 года", - сказала LIGA.net министр образования Лилия Гриневич.
"При всей важности закона о медицине, не это самое главное. Реформа образования - вот номер один. Пример всех других стран, которые хотели выйти на лучший уровень - образование", - считает эксперт РПР Виталий Мельничук.
Новый ЦИК и закон о выборах
Обновление просроченной ЦИК, как и прогнозировала LIGA.net, на этой сессии парламента снова не произошло. Хотя у большинства членов Центризбиркома семилетний срок полномочий истек еще три года назад. Источники LIGA.net в окружении президента объясняют эту проволочку просто: для Порошенко и его партнеров по коалиции это не тема №1, так что он будет тянуть до последнего, потому что создать более удобный состав ЦИК будет сложно. Больше года коалиция и президент перекладывают проблему друг на друга и имитируют бурную деятельность. Минимум раз в месяц спикер Парубий выступает с заявлениями, что еще чуть-чуть, и новый состав ЦИК будет согласован. Тем временем сессия подошла к концу.
Читайте также: Кто блокирует обновление ЦИК Охендовского
С реформой избирательного законодательства - отменой мажоритарки и открытыми партийными списками - и вовсе глухо. Хотя этого уже прямо требует от Украины Евросоюз. В мае глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли напомни Парубию, что в основе открытой демократии лежит открытый избирательный процесс. "Безусловно, Украине необходимо еще долго внедрять процесс реформирования избирательного законодательства и обновления ЦИК. Я знаю, господин Парубий, что для вас это не сюрприз, но для нас действительно очень важно, чтобы вы быстро прогрессировали в этих двух важных направлениях", - сказал он.
"По избирательному законодательству есть такой стереотип: мол, до выборов далеко, и мы к нему успеем вернуться еще не один раз. То же самое касается и ЦИК. Мол, для чего менять - вот придут выборы, тогда и заменим. Но, откладывая этот вопрос, парламент поступает очень неправильно. От ротации ЦИК зависит доверие к местным выборам. От этого зависит и сама реформа Центризбиркома. Опять же, есть рекомендации международных организаций, что реформу избирательной системы не стоит проводить позже, чем за год до выборов. Пока мы видим, что парламент работает в формате поиска возможного компромисса по избирательной реформе. За этим стоят политические силы, которым выгодно сохранение мажоритарной составляющей. Потому что она благодаря политтехнологическим механизмам и подкупу позволяет получать победу на выборах", - объяснил LIGA.net Кошель.
Аудитор для НАБУ
Поиск аудиторов для Национального антикоррупционного бюро напоминает многосерийный фильм. Подать своих представителей в комиссию, которая проведет ревизию работы НАБУ за 2016 год, должны президент, правительство и парламент. Но пока с кандидатурой определился только Кабмин - Михаил Буроменский. Президент молчит, а Верховная Рада провалила уже третью попытку назначить своего представителя в комиссию. В сессионный зал на голосование были вынесены четыре кандидатуры: профессоры Александра Яновская и Сергей Гончаренко, а также два всемирно известных прокурора - Марта Борщ, посадившая в США Павла Лазаренко, и Карлос Кастресана, который пересажал больше сотни политиков в Гватемале. Накануне голосования LIGA.net выяснила, что в АП делают ставку на украинского юриста Яновскую, и коалиция была готова за нее голосовать. Но назначение не удалось: не хватило 10 голосов. Поэтому осенью в Верховной Раде начнется новая серия поиска аудитора для НАБУ.
Процессуальные кодексы
Еще один вопрос, который Рада отложила на последний день и в итоге не рассмотрела. А без этих изменений в процессуальное законодательство №6232 не сможет начать работу новый Верховный суд, конкурс в который продолжается уже восемь месяцев и, как сообщили в ВККС, будет завершен в августе. "Без изменений Верховный суд не сможет заработать, поскольку за ним не будут закреплены соответствующие компетенции и правила рассмотрения дел. Изменения масштабные, во все процессуальные кодексы: Хозяйственный, Гражданско-процессуальный, Уголовно-процессуальный, Кодекс административного судопроизводства и другие связанные с ними законы", - рассказал LIGA.net эксперт Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.
Действующее законодательство не подстроено под новую структуру судов. Но время еще есть, говорят эксперты. "Новый Верховный суд, я уверен, все равно не начнет свою процессуальную деятельность раньше декабря-января. И я в некоторой степени даже рад тому, что не дошло до принятия проекта в этот раз. К тому, что подготовил комитет, есть серьезные претензии", - добавил Куйбида.
Санкции против Януковича
Совершенно абсурдная ситуация: уговаривать весь мир продлить санкции против окружения беглого Виктора Януковича, но провалить законопроект в Верховной Раде. 18 мая за постановление о мерах по защите национальных интересов, национальной безопасности и суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействию террористической деятельности №5350 проголосовали 202 народных депутата. Спикер еще дважды ставил этот вопрос на голосование, но поддержки проект так и не нашел. Санкции за создание реальных или потенциальных угроз национальным интересам предлагалось ввести против Януковича и его сына Александра, Захарченко, Пшонки, Присяжнюка, Андрея и Сергея Клюева, Азарова, Фирташа, Курченко и других.
Бюджетная резолюция
Правительство одобрило проект Бюджетной резолюции в июне, но Верховная Рада за месяц его так и не приняла. Этот документ должен был начать новый процесс планирования государственных финансов на среднесрочную перспективу. "Мы решили изменить подход - перейти к среднесрочному бюджетированию, не на один год, а на три", - рассказывал о проекте премьер-министр Владимир Гройсман. Например, уточнили в правительстве, резолюция предусматривала рост экономики Украины на 4% и снижение инфляции до 5%, снижение дефицита бюджета до 2% и доли долга до 55% ВВП к 2020 году.
Планировалось, что именно на основе Бюджетной резолюции к осени будет разработан и бюджет. Теперь это вряд ли возможно.
"Рада не проголосовала. Соответственно, в бюджетный процесс заходим без официально принятой Бюджетной резолюции, что не очень хорошо, потому что это была бы первая в истории четкая договоренность по бюджету. А теперь фактически Министерство финансов должно будет подготовить бюджет, и уже на базе бюджета все это проговаривать с депутатами. Лучше было бы все-таки принять резолюцию", - сказал LIGA.net замглавы стратегической группы советников при Кабинете министров Павел Кухта.
"Закон Нафтогаза"
Это упрощенное название реформы корпоративного управления. Законопроект Кабмина о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (основателем, участником) которых является государство №6428, лежит в Верховной Раде два месяца, с середины мая. Как говорится в пояснительной записке, принятие проекта обеспечит реализацию пункта 3 второго этапа плана действий по корпоративному управлению ПАО Нефтегаз Украины в части отмежевания от политического вмешательства: определяет полномочия органов управления, определяет стратегию государственной собственности, вводит механизмы утверждения финансовых планов.
"Закон Нефтегаза фактически должен поставить точку в этой реформе, сформировать новые принципы корпоративного управления в государственном секторе", - уточнил Кухта. До сессионного зала законопроект так и не дошел и на этой сессии не был принят.
Пакет законов Doing Business
Большой пакет законопроектов по дерегуляции ведения бизнеса тоже подан в Верховную Раду в мае и, как ожидают их авторы, в будущем сможет добавить Украине в рейтинге Doing Business до 30 позиций (в 2017 году Украина заняла 80 место среди 190 стран мира). В пакет входят четыре законопроекта, которые вносят изменения в бюджетный, таможенный и налоговый кодексы. "Пакет комплексный, потому что Doing Business охватывает ряд разных проблемных сфер бизнеса, от строительства до банкротства, от запуска бизнеса до таможенных, налоговых процедур. Но он не проголосован", - отметил Павел Кухта.
Банковский сектор
Эксперты выделяют сразу несколько проблемных законопроектов, которые зависли в Раде и не собирают достаточное количество голосов. Первый - проект закона №6027 по защите прав кредиторов, который уже трижды пытал свое счастье под куполом. "В этот раз его отправили на повторное голосование в первом чтении, хотя во все предыдущие просто убивали недостающим количеством голосов. Но банки не отстанут от законодателей до тех пор, пока он не будет принят хотя бы частично", - сообщила LIGA.net исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова. Этот законопроект, объясняет она, ликвидирует действующие серые схемы по уходу больших заемщиков от выполнения своих обязательств. "Из-за дыр в законодательстве эти схемы живут и процветают. Из-за высоких кредитных рисков потерять свои деньги банки не берутся кредитовать население и реальный сектор экономики. Пока мы не изменим эту ситуацию, говорить о возобновлении кредитования бесполезно", - добавила она.
Второй законопроект, который депутатами был проигнорирован - №2456-д по защите прав потребителей финансовых услуг. Он призван урегулировать применение электронных документов и дистанционных каналов обслуживания, что способствует распространению новейших технологий при предоставлении финансовых услуг потребителям.
Не увенчалось успехом голосование по законопроекту 5361-д, который касается усовершенствования регулирования денежных переводов и оверсайта платежных систем. "Банки не поддерживают изменения в некоторых статьях, которые приводят к монополизации зарплатных проектов четко определенными государством банками, не дают права получать платежные карты с удостоверенными доверенностями. Также выполнение переводов неплатежеспособных банков, которые предусматривают изменения, увеличивает риски банков-экваеров. По нашему мнению, развитие внутренней платежной системы надо делать конкурентным рыночным инструментом, а не прямым регулированием через нормы законодательных актов", - считает Коробкова.
И, наконец, не нашел поддержки в парламенте проект №3498 по регулированию рынков и деривативов. Его задача - создать предпосылки повышению эффективности рынков капитала и других регулируемых рынков. "В первую очередь, путем комплексного урегулирования вопросов функционирования рынков производных ценных бумаг и деривативов, и законодательного регулирования инфраструктуры регулируемых рынков, что является крайне важной задачей на современном этапе развития нашей экономики, учитывая важность ее интеграции в европейское и мировое экономическое сообщество", - подчеркнула она.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
"Ключевая проблема парламента этого созыва - в отсутствии любого планирования, любой системности в работе. Согласительный совет не выполняет свою функцию, он превратился в ток-шоу. План законодательного обеспечения реформ не используется как механизм, а коалиционное соглашение превратилось в мертвый документ, который надо было давно сдать в архив. Нет никакого долгосрочного, краткосрочного планирования работы парламента. И очень часто Верховная Рада работает или в пиар-формате, или хаотично", - объяснил LIGA.net глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
В июне КИУ призывал Раду внести изменения в календарный план и продлить свою работу до 11 августа, чтобы обеспечить принятие пенсионной, земельной, медицинской реформы, определиться со статусом оккупированных территорий. Тем более что депутаты на этой сессии и так не перетрудились: устроили себе месячные пасхальные каникулы, и еще четыре раза спикер Андрей Парубий закрывал заседание досрочно из-за отсутствия кворума. Но парламент проигнорировал призывы общественности: вывалил на последний рабочий день десятки важнейших законопроектов, рассмотреть их не успел - и ушел на каникулы.
Редакция LIGA.net выяснила, какие законы и пакеты решений в разных сферах не приняла Верховная Рада и чем это грозит.
Медицинская реформа
Инициативы министра здравоохранения Ульяны Супрун встретили сильнейшее сопротивление в Раде. Даже в первом чтении реформа не нашла особой поддержки: за нее отдали голоса 227 депутатов, да и то не с первого раза. А в профильном комитете законопроект "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" №6327 тщательно выхолостили: изъяли из него принцип сооплаты, при котором часть услуги оплачивает государство, а часть - сам пациент.
В министерстве этому не обрадовались, но согласились хотя бы на такой вариант. "Первый этап реформы, запланированный до 2020 года, почти не пострадал. Так что мы в полной мере сможем этот этап реализовать. Вопрос о сооплате появится только в 2020 году. Когда придет время, мы этот вопрос еще раз поднимем", - объяснил LIGA.net замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.
Изначально реформу планировалось запустить с 1 января 2017 года, позже сроки сдвинули на лето, а затем на начало 2018 года. Но и эта дата под угрозой: Рада поставила законопроект №6327 на последний полноценный рабочий день, 13 июля, и не нашла времени принять его. А продлевать свою работу на несколько часов - банально не захотела. "Досадно. Я понимаю, что был сложный график, все распланировано, но нашлось ведь время на какой-то металлолом, а на медицинскую реформу - не нашлось", - говорит Ковтонюк.
Читайте интервью Павел Ковтонюк о срыве медреформы: На металлолом время нашли
"Основной риск, почему пытались принять до конца сессии - в том, что этой осенью впервые бюджет должен быть спланирован на три года. И чтобы делать расчет для бюджета на 2018-2020 годы, нужно понимать, из какой концепции исходить. Уже ко второму чтению из проекта убрали важные, концептуальные вещи, и непонятно, что примут. Но даже если примут, непонятно, успеют ли они рассчитать все финансы на три года", - рассказал LIGA.net представитель общественного совета МОЗ Тимофей Бадиков.
По его словам, команде Минздрава теперь придется просчитывать три сценария: по текущему законопроекту - при условии, что в нем ничего не изменяется; с учетом возможного изменения законопроекта или, третий вариант, если депутаты Богомолец и Мусий проведут альтернативный вариант реформы. "Ситуация непростая, и рисков много", - добавил он.
Реформа образования
Если оправдать срыв медицинской реформы можно хотя бы тем, что законопроект зашел в Раду в апреле, то срыв реформы образования крыть нечем. Законопроект №3491 был зарегистрирован в Верховной Раде еще в ноябре 2015 года, но его тоже поставили на последний рабочий день. И, как и в случае с медреформой, принять его депутаты не успели.
"Теперь ожидаем голосования в сентябре. Этот срок будет уже критическим, чтобы успеть соответствующие позиции заложить в бюджет 2018 года и бюджетный кодекс. Очень важно, чтобы мы придерживались календаря реформы и запустили первый класс новой украинской школы уже в сентябре 2018 года", - сказала LIGA.net министр образования Лилия Гриневич.
"При всей важности закона о медицине, не это самое главное. Реформа образования - вот номер один. Пример всех других стран, которые хотели выйти на лучший уровень - образование", - считает эксперт РПР Виталий Мельничук.
Новый ЦИК и закон о выборах
Обновление просроченной ЦИК, как и прогнозировала LIGA.net, на этой сессии парламента снова не произошло. Хотя у большинства членов Центризбиркома семилетний срок полномочий истек еще три года назад. Источники LIGA.net в окружении президента объясняют эту проволочку просто: для Порошенко и его партнеров по коалиции это не тема №1, так что он будет тянуть до последнего, потому что создать более удобный состав ЦИК будет сложно. Больше года коалиция и президент перекладывают проблему друг на друга и имитируют бурную деятельность. Минимум раз в месяц спикер Парубий выступает с заявлениями, что еще чуть-чуть, и новый состав ЦИК будет согласован. Тем временем сессия подошла к концу.
Читайте также: Кто блокирует обновление ЦИК Охендовского
С реформой избирательного законодательства - отменой мажоритарки и открытыми партийными списками - и вовсе глухо. Хотя этого уже прямо требует от Украины Евросоюз. В мае глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли напомни Парубию, что в основе открытой демократии лежит открытый избирательный процесс. "Безусловно, Украине необходимо еще долго внедрять процесс реформирования избирательного законодательства и обновления ЦИК. Я знаю, господин Парубий, что для вас это не сюрприз, но для нас действительно очень важно, чтобы вы быстро прогрессировали в этих двух важных направлениях", - сказал он.
"По избирательному законодательству есть такой стереотип: мол, до выборов далеко, и мы к нему успеем вернуться еще не один раз. То же самое касается и ЦИК. Мол, для чего менять - вот придут выборы, тогда и заменим. Но, откладывая этот вопрос, парламент поступает очень неправильно. От ротации ЦИК зависит доверие к местным выборам. От этого зависит и сама реформа Центризбиркома. Опять же, есть рекомендации международных организаций, что реформу избирательной системы не стоит проводить позже, чем за год до выборов. Пока мы видим, что парламент работает в формате поиска возможного компромисса по избирательной реформе. За этим стоят политические силы, которым выгодно сохранение мажоритарной составляющей. Потому что она благодаря политтехнологическим механизмам и подкупу позволяет получать победу на выборах", - объяснил LIGA.net Кошель.
Аудитор для НАБУ
Поиск аудиторов для Национального антикоррупционного бюро напоминает многосерийный фильм. Подать своих представителей в комиссию, которая проведет ревизию работы НАБУ за 2016 год, должны президент, правительство и парламент. Но пока с кандидатурой определился только Кабмин - Михаил Буроменский. Президент молчит, а Верховная Рада провалила уже третью попытку назначить своего представителя в комиссию. В сессионный зал на голосование были вынесены четыре кандидатуры: профессоры Александра Яновская и Сергей Гончаренко, а также два всемирно известных прокурора - Марта Борщ, посадившая в США Павла Лазаренко, и Карлос Кастресана, который пересажал больше сотни политиков в Гватемале. Накануне голосования LIGA.net выяснила, что в АП делают ставку на украинского юриста Яновскую, и коалиция была готова за нее голосовать. Но назначение не удалось: не хватило 10 голосов. Поэтому осенью в Верховной Раде начнется новая серия поиска аудитора для НАБУ.
Процессуальные кодексы
Еще один вопрос, который Рада отложила на последний день и в итоге не рассмотрела. А без этих изменений в процессуальное законодательство №6232 не сможет начать работу новый Верховный суд, конкурс в который продолжается уже восемь месяцев и, как сообщили в ВККС, будет завершен в августе. "Без изменений Верховный суд не сможет заработать, поскольку за ним не будут закреплены соответствующие компетенции и правила рассмотрения дел. Изменения масштабные, во все процессуальные кодексы: Хозяйственный, Гражданско-процессуальный, Уголовно-процессуальный, Кодекс административного судопроизводства и другие связанные с ними законы", - рассказал LIGA.net эксперт Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.
Действующее законодательство не подстроено под новую структуру судов. Но время еще есть, говорят эксперты. "Новый Верховный суд, я уверен, все равно не начнет свою процессуальную деятельность раньше декабря-января. И я в некоторой степени даже рад тому, что не дошло до принятия проекта в этот раз. К тому, что подготовил комитет, есть серьезные претензии", - добавил Куйбида.
Санкции против Януковича
Совершенно абсурдная ситуация: уговаривать весь мир продлить санкции против окружения беглого Виктора Януковича, но провалить законопроект в Верховной Раде. 18 мая за постановление о мерах по защите национальных интересов, национальной безопасности и суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействию террористической деятельности №5350 проголосовали 202 народных депутата. Спикер еще дважды ставил этот вопрос на голосование, но поддержки проект так и не нашел. Санкции за создание реальных или потенциальных угроз национальным интересам предлагалось ввести против Януковича и его сына Александра, Захарченко, Пшонки, Присяжнюка, Андрея и Сергея Клюева, Азарова, Фирташа, Курченко и других.
Бюджетная резолюция
Правительство одобрило проект Бюджетной резолюции в июне, но Верховная Рада за месяц его так и не приняла. Этот документ должен был начать новый процесс планирования государственных финансов на среднесрочную перспективу. "Мы решили изменить подход - перейти к среднесрочному бюджетированию, не на один год, а на три", - рассказывал о проекте премьер-министр Владимир Гройсман. Например, уточнили в правительстве, резолюция предусматривала рост экономики Украины на 4% и снижение инфляции до 5%, снижение дефицита бюджета до 2% и доли долга до 55% ВВП к 2020 году.
Планировалось, что именно на основе Бюджетной резолюции к осени будет разработан и бюджет. Теперь это вряд ли возможно.
"Рада не проголосовала. Соответственно, в бюджетный процесс заходим без официально принятой Бюджетной резолюции, что не очень хорошо, потому что это была бы первая в истории четкая договоренность по бюджету. А теперь фактически Министерство финансов должно будет подготовить бюджет, и уже на базе бюджета все это проговаривать с депутатами. Лучше было бы все-таки принять резолюцию", - сказал LIGA.net замглавы стратегической группы советников при Кабинете министров Павел Кухта.
"Закон Нафтогаза"
Это упрощенное название реформы корпоративного управления. Законопроект Кабмина о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (основателем, участником) которых является государство №6428, лежит в Верховной Раде два месяца, с середины мая. Как говорится в пояснительной записке, принятие проекта обеспечит реализацию пункта 3 второго этапа плана действий по корпоративному управлению ПАО Нефтегаз Украины в части отмежевания от политического вмешательства: определяет полномочия органов управления, определяет стратегию государственной собственности, вводит механизмы утверждения финансовых планов.
"Закон Нефтегаза фактически должен поставить точку в этой реформе, сформировать новые принципы корпоративного управления в государственном секторе", - уточнил Кухта. До сессионного зала законопроект так и не дошел и на этой сессии не был принят.
Пакет законов Doing Business
Большой пакет законопроектов по дерегуляции ведения бизнеса тоже подан в Верховную Раду в мае и, как ожидают их авторы, в будущем сможет добавить Украине в рейтинге Doing Business до 30 позиций (в 2017 году Украина заняла 80 место среди 190 стран мира). В пакет входят четыре законопроекта, которые вносят изменения в бюджетный, таможенный и налоговый кодексы. "Пакет комплексный, потому что Doing Business охватывает ряд разных проблемных сфер бизнеса, от строительства до банкротства, от запуска бизнеса до таможенных, налоговых процедур. Но он не проголосован", - отметил Павел Кухта.
Банковский сектор
Эксперты выделяют сразу несколько проблемных законопроектов, которые зависли в Раде и не собирают достаточное количество голосов. Первый - проект закона №6027 по защите прав кредиторов, который уже трижды пытал свое счастье под куполом. "В этот раз его отправили на повторное голосование в первом чтении, хотя во все предыдущие просто убивали недостающим количеством голосов. Но банки не отстанут от законодателей до тех пор, пока он не будет принят хотя бы частично", - сообщила LIGA.net исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова. Этот законопроект, объясняет она, ликвидирует действующие серые схемы по уходу больших заемщиков от выполнения своих обязательств. "Из-за дыр в законодательстве эти схемы живут и процветают. Из-за высоких кредитных рисков потерять свои деньги банки не берутся кредитовать население и реальный сектор экономики. Пока мы не изменим эту ситуацию, говорить о возобновлении кредитования бесполезно", - добавила она.
Второй законопроект, который депутатами был проигнорирован - №2456-д по защите прав потребителей финансовых услуг. Он призван урегулировать применение электронных документов и дистанционных каналов обслуживания, что способствует распространению новейших технологий при предоставлении финансовых услуг потребителям.
Не увенчалось успехом голосование по законопроекту 5361-д, который касается усовершенствования регулирования денежных переводов и оверсайта платежных систем. "Банки не поддерживают изменения в некоторых статьях, которые приводят к монополизации зарплатных проектов четко определенными государством банками, не дают права получать платежные карты с удостоверенными доверенностями. Также выполнение переводов неплатежеспособных банков, которые предусматривают изменения, увеличивает риски банков-экваеров. По нашему мнению, развитие внутренней платежной системы надо делать конкурентным рыночным инструментом, а не прямым регулированием через нормы законодательных актов", - считает Коробкова.
И, наконец, не нашел поддержки в парламенте проект №3498 по регулированию рынков и деривативов. Его задача - создать предпосылки повышению эффективности рынков капитала и других регулируемых рынков. "В первую очередь, путем комплексного урегулирования вопросов функционирования рынков производных ценных бумаг и деривативов, и законодательного регулирования инфраструктуры регулируемых рынков, что является крайне важной задачей на современном этапе развития нашей экономики, учитывая важность ее интеграции в европейское и мировое экономическое сообщество", - подчеркнула она.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:25
-
11:27
-
11:12
-
19.07.17
15:01
-
10:17
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 33266
- 26598
- 20861
- 18430
- 17431
Спецпроекты
Новости партнеров