Письмо Януковича к Путину: что рассказал важный свидетель
15.08.2017 20:20
Россия пыталась продавить в Совбезе ООН свой сценарий: прикрываясь статьей 51 Устава ООН и письмом Януковича, узаконить аннексию Крыма
Юрий Сергеев дает показания в суде (фото - facebook.com/LarysaSargan)
"Самый прямой свидетель, который подтверждает обвинение в адрес Виктора Януковича", - так на прошлом заседании суда по делу о госизмене назвал известного дипломата Юрия Сергеева прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко.
Сегодня в Оболонском районном суде Киева состоялся допрос Сергеева, бывшего постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций. Он лично присутствовал и активно участвовал в заседаниях Совета безопасности ООН в феврале-марте 2014 года, на которых покойный теперь постпред России Виталий Чуркин сначала обеспечил официальный статус, а затем зачитал письмо Виктора Януковича к Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.
Самое важное, чего удалось добиться дипломатической команде Юрия Сергеева в самом начале российской агрессии - это голосование за резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины в Генассамблее ООН. Хотя Россия пыталась запустить другой сценарий: пользуясь статьей 51 Устава ООН о праве государства обратиться за помощью и прикрываясь письмом беглого Януковича, узаконить российские войска в Крыму и последующую аннексию полуострова.
В 2016 году, после нескольких месяцев слухов о предстоящей отставке, Юрий Сергеев объявил об уходе на пенсию с дипломатической службы, и сейчас проживает в США, преподает в Йельском университете.
Допрос экс-постпреда в суде продолжался ровно полтора часа. О том, как происходила военная агрессия в Крыму, откуда дипломаты получали информацию, как проходили заседания Совбеза ООН, а Россия использовала Януковича - в цитатах Сергеева с допроса.
О зеленых человечках и начале агрессии
Когда стало понятно, что на территории Украины, в республике Крым, начался акт агрессии, мы исходили из резолюции ООН №3314 от 1974 года под названием "Определение агрессии". В ней - семь пунктов. С первого дня, с 27 февраля, мы заметили, что эти пункты начали, к сожалению, действовать. О зеленых человечках, кстати, можно прочитать в статье 3 этой резолюции ООН в статье 3, где говорится о людях, которые направляются другим государством под видом бандитов, наемников, неопределенных лиц для выполнения определенных заданий. Дальше эта агрессия получала все больше признаков по пунктам резолюции: блокирование портов и военных объектов, захват госучреждений, выход служащих российской военной базы ЧФ РФ за ее территорию без разрешения украинской стороны. Каждый из этих пунктов является определением агрессии. Это все укладывается в эту резолюцию.
Об усилении военного присутствия РФ
Сначала это были зеленые человечки, но потом всем стало понятно, что это российские военные. И в Российской Федерации на более поздних этапах этого никто уже не скрывал... Когда эти лица, которые захватили и заблокировали военные базы и аэропорты, начали допускать туда прилеты самолетов, обеспечили первый этап прохождения, а потом уже открыли путь регулярным войскам.
По памяти, уже 27 февраля мы информировали о захвате парламента Крыма, аэропорта Бельбек, военной части. Тогда мы уже знали эту информацию. И на основе этого созывали заседание Совбеза ООН 28 числа, где все факты обросли другими фактами.
После захвата аэропорта Бельбек начали прибывать самолеты с военнослужащими из Российской Федерации, со стороны Керченского пролива. Мы сообщали на основе полученной от пограничников информации о пролете 14-ти боевых вертолетов. Мы сообщали о входе кораблей в бухту, об увеличении количества военнослужащих Черноморского флота. Мы доказывали, что увеличение присутствия военного контингента без согласования украинской стороны является актом агрессии.
Об информационном вакууме
Какой мы руководствовались информацией? С самого начала официальной информации еще не было. Не было даже сформировано украинское правительство. Единственным источником, который ориентировал нас, были все еще присутствующие независимые СМИ и органы власти. Информацию, которую я получал, шла от советника, работающего в миссии Украине, - полковника милиции. Она поступала от некоторых милиционеров и районных отделений из Крыма... На основании этих документов мы действовали первые два дня... Уже потом пограничники начали сообщать о незаконных полетах вертолетов. А в середине марта и до конца начала поступать аналитическая информация от разных служб, в том числе и Минобороны...
Плюс наши коллеги из некоторых стран, которые обладают возможностью спутникового наблюдения, с нами делились.... Мы работали на то, чтобы доказать,что это - акт агрессии, и Россия перешла грань невмешательства. Они нарушили миропорядок после Холодной войны. Наше задание было - не допустить доминирования РФ в Совбезе. И они оказались в изоляции.
О чем было известно Совбезу ООН
Когда 27 февраля стало понятно, что зеленые человечки захватывают парламент, Бельбек, военные объекты, я инициировал обращение к президенту Генеральной ассамблеи, главе Совета безопасности ООН, на то время председательствовала Литва. В тот же день состоялось заседание правительства, я довел свое мнение Дещице, получил разрешение на срочный созыв Совета безопасности. Срочное, чрезвычайное заседание 28 числа. Утром в тот день я обратился с письмом, чтобы был создан пункт повестки дня по этому вопросу. До сих пор он так и звучит: письмо постоянного представителя Украины к ООН Сергеева.
Совет был созван 28 числа. Заседание закрытое. Стенограммы, доступной для общества, нет... Но уже в последний день февраля мировому сообществу в Совете безопасности ООН и за его пределами было известно, что в Украине, в Крыму совершается акт агрессии. Это важный элемент... С нашей стороны было четко сказано, что это агрессия
О линии, которую гнул Чуркин
Российская Федерация выбрала линию, которая базировалась на том, чтобы оправдать свою интервенцию, - сначала без опознавательных знаков, потом очевидную, - подгоняя ее под отдельные положения международного права. Например, право на защиту или гуманитарную интервенцию. И частично они хотели использовать ст 51 Устава ООН о праве любого государства обратиться за помощью. В первые два дня заседаний Совбеза ООН у них была растерянность - какой линии придерживаться. Хотя посол России Виталий Чуркин достаточно жестко вел линию, он профессионал, он все сделал так, как ему поручили...
Чуркин проводил изначально такую линию: мы не ведем войну с братьями, мы воюем с Западом.
Из стенограмм вы можете узнать, как реагировали на сказанное члены Совбеза. Француз называл слова Чуркина откровенной ложью, послы Великобритании, Франции, США реагировали на выступление посла России, что не надо нам ничего говорить, ваши войска уже там. На все его тезисы выдвигались антитезисы. Факт в следующем: российские корабли блокируют севастопольскую бухту - а это агрессия, украинские военные базы - а это агрессия... Но Чуркин вел свою линию достаточно профессионально.
Об обращении Аксенова
1 марта я был вынужден снова созвать заседание СБ ООН, потому что в России состоялось заседание Совета федерации РФ, и было принято решение направить в Крым военные подразделения по просьбе президента России, который использовал для этого обращение так называемого премьер-министра Крыма Аксенова. Заседание Совбеза было непростым. С нашей стороны прозвучало заявление, что это была агрессия. Публично это произошло впервые, хотя я говорил об агрессии на закрытом заседании 28 февраля. Меня поддержал ряд выступающих в Совете безопасности. Посол Российской Федерации озвучил послание Аксенова и обращение Путина о вводе войск. Он говорил, что это обращение Аксенова поддержал и бывший президент Янукович. Никаких документов он не представил, и вообще это было сделано на слух, без презентации самого текста обращения.
Россия пыталась доказать, что интервенция осуществляется в связи с государственным переворотом в Украине, что угрожает жизни граждан России в Крыму, русскоязычному населению и персоналу ЧФ РФ. Этот аргумент должен был создать мотивацию.
Эта позиция была раскритикована: фактически все выступающие заявили, что нет мотивов, нет доказательств угрозы, это все надуманные причины. Было сказано также, что Аксенов - не та фигура, которая имеет право на приглашение. Что приглашать вооруженные силы со ссылкой на ст 51 Устава ООН может только законный парламент. Звучали обвинения, что это агрессия.
О статусе письма Януковича
2 марта мы продолжали информировать все страны-члены ООН о том, что происходит. А 3 числа неожиданно Российская Федерация сама созывает Совет безопасности. Причем они не создают собственный пункт повестки дня. Все под нашим пунктом. Стало понятно, что им хотелось сделать сенсацию. Покойный Чуркин опять строит ряд так: бандеровцы, националисты, бандиты хотят атаковать Крым, есть угроза, и все, что делает Российская Федерация - легитимно, законно, чтобы защитить своих граждан и флот. А дальше он достает обращение Виктора Януковича. Он его зачитывает, и там говорится о том, что президент Янукович призывает Российскую Федерацию ввести войска для обеспечения мира и порядка.
В отличие от обращения Аксенова, обращение Януковича было не просто зачитано и показано. Утром того же дня делегация РФ дает ему официальный статус - статус официального документа Совета безопасности. Такая формула существует. Обращение было распространено между членами ООН как официальный документ... Посол Франции Жерар Арно после заседания подошел к прессе и ответил на вопрос: не фальшивый ли это был документ? Он сказал следующее: документ не фальшивый, фальшивый президент.
Мне кажется, именно заседание 3 марта стало ключевым для того, чтобы опровергнуть мотивы интервенции, все до одного, и обвинить Россию в покушении на суверенитет, территориальную целостность Украины. Все члены Совбеза выступили в поддержку территориальной целостности Украины. Включая Китай - традиционного союзника РФ.
О резолюции по Украине и "отказниках"
Какое это влияние оказало? Я считаю, что РФ для объяснения своей интервенции агрессии не хватало этого звена, и это звено было использовано. Нужно было показать, что легитимная власть в лице президента таки приглашает Россию на территорию Украины. Этот аргумент был использован РФ дважды. Когда мы перешли к следующей фазе, чтобы не допустить незаконного референдума в Крыму, началось новое обсуждение. Мы спорили о том, имеют ли право крымчане на самоопределения, и факт обращения Януковича использовался для того, что мы не смогли собрать достаточной поддержки.
Мы знали, что вето будет наложено. Так и произошло. Но мы прошли этот путь. И моя последняя реплика по этому поводу - 27 марта мы созываем Генассамблею, куда мы подали резолюцию о территориальной целостности Украины. В результате она была принята. 100 голосов в поддержку. 12 были против. Четверо из них упомянули в своих объяснениях факт обращения президента (Януковича к Путину - ред). Куба, Венесуела, Северная Корея и Боливия - все "самые большие демократии мира".
О том, как Путин использовал Януковича
Россия пыталась так объяснить свою интервенцию - якобы законный президент приглашает военные силы другой страны чтобы навести мир и порядок. Они воспользовались этим. Для других стран-сателлитов России и тех, кто слушал Рашатудей, - они это восприняли как нормальный факт... Это было подыгрывание российской стороне в реализации ее агрессии.
На Совбезе безопасности откровенно говорили, что все, что делает Россия на крымском полуострове - это агрессия. И России надо было остановить эти обвинения... Представитель России тогда демонстративно сказал: посмотрите, вы меня раньше обвиняли, а у меня есть то, что все обвинения опровергает. Вот вам президент, вот его обращение, и все это неправда.
Это письмо было использовано и в политических целях, и как юридическое объяснение российской интервенции. Это заявление противостояло нашей позиции, что есть оккупация нашей территории... Поэтому заявление усложнило нам работу по проведению линии по защите национальных интересов Украины на Совбезе ООН и затем в Генассамблее ООН...
Хотел этого Виктор Федорович, не хотел, но он подыграл агрессору, и агрессор это использовал.
О работе украинских дипломатов
Понимая слабость ООН, где любой вопрос может быть заблокирован, мы прошли этот путь. Доказали, что все шаги России с интервенцией, референдумом и аннексией, были нелегитимными. Второе: мы подошли к конечному результату нашей работы - принятию резолюции Генассамблеи о целостности Украины, которая создала почву для непризнания любых действий (России в Крыму), которые были и будут после так называемого референдума. Все, что было возможно в рамках ООН, я думаю, мы сделали.
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Сегодня в Оболонском районном суде Киева состоялся допрос Сергеева, бывшего постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций. Он лично присутствовал и активно участвовал в заседаниях Совета безопасности ООН в феврале-марте 2014 года, на которых покойный теперь постпред России Виталий Чуркин сначала обеспечил официальный статус, а затем зачитал письмо Виктора Януковича к Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.
Самое важное, чего удалось добиться дипломатической команде Юрия Сергеева в самом начале российской агрессии - это голосование за резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины в Генассамблее ООН. Хотя Россия пыталась запустить другой сценарий: пользуясь статьей 51 Устава ООН о праве государства обратиться за помощью и прикрываясь письмом беглого Януковича, узаконить российские войска в Крыму и последующую аннексию полуострова.
В 2016 году, после нескольких месяцев слухов о предстоящей отставке, Юрий Сергеев объявил об уходе на пенсию с дипломатической службы, и сейчас проживает в США, преподает в Йельском университете.
Допрос экс-постпреда в суде продолжался ровно полтора часа. О том, как происходила военная агрессия в Крыму, откуда дипломаты получали информацию, как проходили заседания Совбеза ООН, а Россия использовала Януковича - в цитатах Сергеева с допроса.
О зеленых человечках и начале агрессии
Когда стало понятно, что на территории Украины, в республике Крым, начался акт агрессии, мы исходили из резолюции ООН №3314 от 1974 года под названием "Определение агрессии". В ней - семь пунктов. С первого дня, с 27 февраля, мы заметили, что эти пункты начали, к сожалению, действовать. О зеленых человечках, кстати, можно прочитать в статье 3 этой резолюции ООН в статье 3, где говорится о людях, которые направляются другим государством под видом бандитов, наемников, неопределенных лиц для выполнения определенных заданий. Дальше эта агрессия получала все больше признаков по пунктам резолюции: блокирование портов и военных объектов, захват госучреждений, выход служащих российской военной базы ЧФ РФ за ее территорию без разрешения украинской стороны. Каждый из этих пунктов является определением агрессии. Это все укладывается в эту резолюцию.
Об усилении военного присутствия РФ
Сначала это были зеленые человечки, но потом всем стало понятно, что это российские военные. И в Российской Федерации на более поздних этапах этого никто уже не скрывал... Когда эти лица, которые захватили и заблокировали военные базы и аэропорты, начали допускать туда прилеты самолетов, обеспечили первый этап прохождения, а потом уже открыли путь регулярным войскам.
По памяти, уже 27 февраля мы информировали о захвате парламента Крыма, аэропорта Бельбек, военной части. Тогда мы уже знали эту информацию. И на основе этого созывали заседание Совбеза ООН 28 числа, где все факты обросли другими фактами.
После захвата аэропорта Бельбек начали прибывать самолеты с военнослужащими из Российской Федерации, со стороны Керченского пролива. Мы сообщали на основе полученной от пограничников информации о пролете 14-ти боевых вертолетов. Мы сообщали о входе кораблей в бухту, об увеличении количества военнослужащих Черноморского флота. Мы доказывали, что увеличение присутствия военного контингента без согласования украинской стороны является актом агрессии.
Об информационном вакууме
Какой мы руководствовались информацией? С самого начала официальной информации еще не было. Не было даже сформировано украинское правительство. Единственным источником, который ориентировал нас, были все еще присутствующие независимые СМИ и органы власти. Информацию, которую я получал, шла от советника, работающего в миссии Украине, - полковника милиции. Она поступала от некоторых милиционеров и районных отделений из Крыма... На основании этих документов мы действовали первые два дня... Уже потом пограничники начали сообщать о незаконных полетах вертолетов. А в середине марта и до конца начала поступать аналитическая информация от разных служб, в том числе и Минобороны...
Плюс наши коллеги из некоторых стран, которые обладают возможностью спутникового наблюдения, с нами делились.... Мы работали на то, чтобы доказать,что это - акт агрессии, и Россия перешла грань невмешательства. Они нарушили миропорядок после Холодной войны. Наше задание было - не допустить доминирования РФ в Совбезе. И они оказались в изоляции.
О чем было известно Совбезу ООН
Когда 27 февраля стало понятно, что зеленые человечки захватывают парламент, Бельбек, военные объекты, я инициировал обращение к президенту Генеральной ассамблеи, главе Совета безопасности ООН, на то время председательствовала Литва. В тот же день состоялось заседание правительства, я довел свое мнение Дещице, получил разрешение на срочный созыв Совета безопасности. Срочное, чрезвычайное заседание 28 числа. Утром в тот день я обратился с письмом, чтобы был создан пункт повестки дня по этому вопросу. До сих пор он так и звучит: письмо постоянного представителя Украины к ООН Сергеева.
Совет был созван 28 числа. Заседание закрытое. Стенограммы, доступной для общества, нет... Но уже в последний день февраля мировому сообществу в Совете безопасности ООН и за его пределами было известно, что в Украине, в Крыму совершается акт агрессии. Это важный элемент... С нашей стороны было четко сказано, что это агрессия
О линии, которую гнул Чуркин
Российская Федерация выбрала линию, которая базировалась на том, чтобы оправдать свою интервенцию, - сначала без опознавательных знаков, потом очевидную, - подгоняя ее под отдельные положения международного права. Например, право на защиту или гуманитарную интервенцию. И частично они хотели использовать ст 51 Устава ООН о праве любого государства обратиться за помощью. В первые два дня заседаний Совбеза ООН у них была растерянность - какой линии придерживаться. Хотя посол России Виталий Чуркин достаточно жестко вел линию, он профессионал, он все сделал так, как ему поручили...
Чуркин проводил изначально такую линию: мы не ведем войну с братьями, мы воюем с Западом.
Из стенограмм вы можете узнать, как реагировали на сказанное члены Совбеза. Француз называл слова Чуркина откровенной ложью, послы Великобритании, Франции, США реагировали на выступление посла России, что не надо нам ничего говорить, ваши войска уже там. На все его тезисы выдвигались антитезисы. Факт в следующем: российские корабли блокируют севастопольскую бухту - а это агрессия, украинские военные базы - а это агрессия... Но Чуркин вел свою линию достаточно профессионально.
Об обращении Аксенова
1 марта я был вынужден снова созвать заседание СБ ООН, потому что в России состоялось заседание Совета федерации РФ, и было принято решение направить в Крым военные подразделения по просьбе президента России, который использовал для этого обращение так называемого премьер-министра Крыма Аксенова. Заседание Совбеза было непростым. С нашей стороны прозвучало заявление, что это была агрессия. Публично это произошло впервые, хотя я говорил об агрессии на закрытом заседании 28 февраля. Меня поддержал ряд выступающих в Совете безопасности. Посол Российской Федерации озвучил послание Аксенова и обращение Путина о вводе войск. Он говорил, что это обращение Аксенова поддержал и бывший президент Янукович. Никаких документов он не представил, и вообще это было сделано на слух, без презентации самого текста обращения.
Россия пыталась доказать, что интервенция осуществляется в связи с государственным переворотом в Украине, что угрожает жизни граждан России в Крыму, русскоязычному населению и персоналу ЧФ РФ. Этот аргумент должен был создать мотивацию.
Эта позиция была раскритикована: фактически все выступающие заявили, что нет мотивов, нет доказательств угрозы, это все надуманные причины. Было сказано также, что Аксенов - не та фигура, которая имеет право на приглашение. Что приглашать вооруженные силы со ссылкой на ст 51 Устава ООН может только законный парламент. Звучали обвинения, что это агрессия.
О статусе письма Януковича
2 марта мы продолжали информировать все страны-члены ООН о том, что происходит. А 3 числа неожиданно Российская Федерация сама созывает Совет безопасности. Причем они не создают собственный пункт повестки дня. Все под нашим пунктом. Стало понятно, что им хотелось сделать сенсацию. Покойный Чуркин опять строит ряд так: бандеровцы, националисты, бандиты хотят атаковать Крым, есть угроза, и все, что делает Российская Федерация - легитимно, законно, чтобы защитить своих граждан и флот. А дальше он достает обращение Виктора Януковича. Он его зачитывает, и там говорится о том, что президент Янукович призывает Российскую Федерацию ввести войска для обеспечения мира и порядка.
В отличие от обращения Аксенова, обращение Януковича было не просто зачитано и показано. Утром того же дня делегация РФ дает ему официальный статус - статус официального документа Совета безопасности. Такая формула существует. Обращение было распространено между членами ООН как официальный документ... Посол Франции Жерар Арно после заседания подошел к прессе и ответил на вопрос: не фальшивый ли это был документ? Он сказал следующее: документ не фальшивый, фальшивый президент.
Мне кажется, именно заседание 3 марта стало ключевым для того, чтобы опровергнуть мотивы интервенции, все до одного, и обвинить Россию в покушении на суверенитет, территориальную целостность Украины. Все члены Совбеза выступили в поддержку территориальной целостности Украины. Включая Китай - традиционного союзника РФ.
О резолюции по Украине и "отказниках"
Какое это влияние оказало? Я считаю, что РФ для объяснения своей интервенции агрессии не хватало этого звена, и это звено было использовано. Нужно было показать, что легитимная власть в лице президента таки приглашает Россию на территорию Украины. Этот аргумент был использован РФ дважды. Когда мы перешли к следующей фазе, чтобы не допустить незаконного референдума в Крыму, началось новое обсуждение. Мы спорили о том, имеют ли право крымчане на самоопределения, и факт обращения Януковича использовался для того, что мы не смогли собрать достаточной поддержки.
Мы знали, что вето будет наложено. Так и произошло. Но мы прошли этот путь. И моя последняя реплика по этому поводу - 27 марта мы созываем Генассамблею, куда мы подали резолюцию о территориальной целостности Украины. В результате она была принята. 100 голосов в поддержку. 12 были против. Четверо из них упомянули в своих объяснениях факт обращения президента (Януковича к Путину - ред). Куба, Венесуела, Северная Корея и Боливия - все "самые большие демократии мира".
О том, как Путин использовал Януковича
Россия пыталась так объяснить свою интервенцию - якобы законный президент приглашает военные силы другой страны чтобы навести мир и порядок. Они воспользовались этим. Для других стран-сателлитов России и тех, кто слушал Рашатудей, - они это восприняли как нормальный факт... Это было подыгрывание российской стороне в реализации ее агрессии.
На Совбезе безопасности откровенно говорили, что все, что делает Россия на крымском полуострове - это агрессия. И России надо было остановить эти обвинения... Представитель России тогда демонстративно сказал: посмотрите, вы меня раньше обвиняли, а у меня есть то, что все обвинения опровергает. Вот вам президент, вот его обращение, и все это неправда.
Это письмо было использовано и в политических целях, и как юридическое объяснение российской интервенции. Это заявление противостояло нашей позиции, что есть оккупация нашей территории... Поэтому заявление усложнило нам работу по проведению линии по защите национальных интересов Украины на Совбезе ООН и затем в Генассамблее ООН...
Хотел этого Виктор Федорович, не хотел, но он подыграл агрессору, и агрессор это использовал.
О работе украинских дипломатов
Понимая слабость ООН, где любой вопрос может быть заблокирован, мы прошли этот путь. Доказали, что все шаги России с интервенцией, референдумом и аннексией, были нелегитимными. Второе: мы подошли к конечному результату нашей работы - принятию резолюции Генассамблеи о целостности Украины, которая создала почву для непризнания любых действий (России в Крыму), которые были и будут после так называемого референдума. Все, что было возможно в рамках ООН, я думаю, мы сделали.
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