С прицелом на выборы. Главное в послании Порошенко к Раде

Выступление с элементами предвыборной агитации длилось полтора часа и формально описывало три года каденции в формате "было - стало"

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко)





Выступление с элементами предвыборной агитации длилось полтора часа и формально описывало три года его каденции в формате "было - стало". Но значительной реакции в обществе послание не встретило: соцсети на него отреагировали достаточно сдержанно.



Редакция



О разочаровании украинцев



В условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков чувство справедливости обострено как никогда. Люди будто оголенным нервом реагируют на малейшую неправду. Вследствие войны три года назад в Украине резко упал уровень жизни. Люди считают, что, поскольку они все это выдержали, отнеслись с пониманием к трудностям, то добросовестно выполняют свою часть общественного договора. Чего не скажешь о верхах, которые, согласно распространенному мнению, на алтарь общей победы положили слишком мало и не обеспечили зримых изменений. Недоверие к государственным институтам, новым и старым, к политикам - при власти и оппозиционным - перерастает в глубокое разочарование, апатию и депрессию. Чтобы устранить эту опасность, мы с вами должны действовать немедленно, быстро, дать второе дыхание борьбе с коррупцией, экономическим преобразованиям, убрать малейшие основания для разговоров об откате реформ и наступлении контрреволюции. В истории бывали случаи, когда отсутствие или промедление с реформами консервировало отсталость стран, оставляло их на обочине мирового прогресса. Есть перспективы еще хуже: без завершения реформ мы рискуем утратить государственность - и нас просто не станет. Это пессимистический сценарий.



Об угрозах со стороны России



Основная угроза со стороны России - военная. Нет пока никаких признаков, чтобы Москва была готова отступить с Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки наступательной войны континентального масштаба все больше. Например, российско-белорусские учения Запад-2017. Логичнее было бы назвать их Анти-Запад. Именно поэтому мы усилили контроль на всех участках границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины. Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приближаются к нашей границе. И нет никаких гарантий, что по завершении маневров все это вернется из Беларуси домой в Россию.



О вооружении армии



За три года Вооруженные силы не просто восстановили боеспособность. Они были заново созданы. Нарастили оперативные возможности и улучшили техническую оснащенность... Расходы на закупку вооружений по сравнению с 2013 годом выросли в десять раз. За три года оборонпром передал украинской армии больше 16 тыс единиц вооружения и военной техники. Сначала мы ремонтировали то, что уже было в использовании либо повреждено. Спускали с конвейеров физически хотя и новые, но технически устаревшие виды, принятые на вооружение еще в советское время. Сейчас начинаем программу вооруженно-технического осовременивания армии. Мы должны вывести украинское вооружение на уровень 21-го века, потому что сейчас мы воюем оружием 20-го века. Россия в модернизации военной техники и оружия, к сожалению, значительно нас опережает. Перед нами стоят важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, средств космической разведки. Всего этого у нас не было. Мы за два-три года освоили серийное производство танков Оплот, бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3, тактической боевой колесной машины Дозор-Б, беспилотника Spectator. Надеюсь, успешно завершим переговоры с нашими западными партнерами о поставках нам оборонительного оружия.



Об интеграции в Евросоюз



Первое, что мы сейчас с вами должны сделать - в полном объеме выполнить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Но этим нельзя ограничиваться, и новые шаги следует планировать уже сейчас. В июле на саммите Украина-ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение руководства Евросоюза новые инициативы по нашему видению стратегического долгосрочного сотрудничества. Это ассоциация с Шенгенской зоной, присоединения к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС, вступление в действие общего авиационного пространства и единого цифрового рынка. Реализация этих инициатив фактически превратит восточные границы Украины в границы Евросоюза еще до того, как мы де-юре к нему присоединимся. В результате такой стратегии мы максимально приблизимся к критериям членства в Евросоюзе. Украина будет секторально интегрирована с ЕС. И тогда вопрос о членстве станет лишь формальным вопросом времени.



О фиговых листьях и курсе в НАТО



Российская агрессия продемонстрировала банкротство мифа о внеблоковости. Где сейчас его апологеты, которые уверяли нас, что внеблоковый статус - гарантия безопасности Украины? Нас убеждали, что мы в безопасности, лишь бы не раздражать Россию. И какая за это заплачена цена? Россия напала на внеблоковую Украину, оккупировала наши территории и, главное, убила более десяти тысяч граждан Украины. А те, кто уверял нас, что фиговые листья - лучшая защита, нашли убежище в Москве и Подмосковье и в других городах. Судить их возможность есть, к сожалению, пока только заочно... Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают и вступление в Евросоюз, и присоединение к НАТО. Я не исключаю, что инициирую в положенное время референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа. Всем: и нашим друзьям, и агрессивному соседу, и всем украинским политикам. Чтобы при любых политических раскладах никому из них не захотелось ревизовать этот курс.



О газовом шантаже и независимости



До того, как Россия начала боевые действия против Украины, главным ее оружием было энергетическое. К 2014 году Москва удерживала нас на своей орбите газовой зависимости. В ноябре, хочу поздравить, исполняется два года, как мы не покупаем газ в России. Это свидетельствует только об одном - эпоха газового шантажа безвозвратно осталась в прошлом. И не просто не покупаем, а это дало нам возможность подать и выиграть Стокгольмский арбитраж. Мы ожидаем решения этого арбитража по иску Нефтегаза к Газпрому и по вопросам транзита. В связи с тем, что контракт заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционных изменений в организации транзита. Чтобы российский газ европейцы покупали не на западной, а восточной границе Украины. А Украина качественные транзитные услуги предоставляла не России, а Евросоюзу.



О снятии иммунитета с депутатов



Сегодня ни один из чиновников не имеет гарантий безнаказанности, никто никому никогда не может гарантировать политическую крышу. Да, чувствую вопрос в воздухе - это в полной мере, я это подчеркиваю, касается и так называемых друзей президента. Ни у кого из своей команды, в случае обоснованных претензий со стороны правоохранителей, адвокатом работать не собираюсь. Таким вообще не место в моей команде... Призываю внести изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить вам принятие решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, есть очень простое предложение - давайте примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады (этот тезис вызвал громкий смех в зале - ред).



О едином налоге



Хотя бы при подготовке государственного бюджета на 2018 год предлагаю воздержаться от предложений отменить или выхолостить единый налог. У меня просьба - надо дать хоть немного людям, которые называются средним классом, поработать в режиме многолетнего планирования. А то уже стало традицией, что судьба малого бизнеса в новом году становится известна лишь через несколько даже не месяцев или недель, а часов до праздничного поздравления президента.



Об аудите борьбы с коррупцией



Антикоррупционная стратегия не сводится только к карательным технологиям. На 90% успешная борьба с коррупцией состоит из устранения источников коррупции, таких как чрезмерная зарегулированность, непрозрачное распоряжение средствами, возможность со стороны чиновников или политиков вмешиваться в работу госпредприятий, нечетко сформулированное законодательство, которое дает основания для злоупотребления его трактовкой, и тому подобное... Я поддерживаю идею и прошу правительство самым серьезным образом ее обработать, - заказать почтенной международной структуре независимый аудит украинской антикоррупционной политики за последние три года. Оценить ее влияние на уменьшение коррупционных потоков и перекрытия различных схем, которые процветали десятилетиями, но были разрушены за последние годы.



О резервах страны и курсе валют



Каждая копейка, которую Украина получила от МВФ - хочу развеять еще один миф - бережно хранится в золотовалютных резервах государства. Сегодня эти резервы превышают 18 млрд долларов. Это при том, что 0,5 миллиарда в этом месяце мы выплатили в качестве процентов по заимствованиям. Напомнит, что на февраль 2015 резервы сократились до 5 млрд долларов. И за эти несколько более двух лет мы пополнили государственную казну более чем 13 млрд гривен. И курс гривны после головокружительного падения в 2014-2015 годах держится относительно неизменным уже на протяжении почти двух лет. Практически завершен мучительный и масштабный процесс очистки системы от больных и опасных для всей банковской системы Украины банков. НБУ постепенно снимает временные административные ограничения. Новая концепция валютного регулирования, предложенная Нацбанком, исходит из либерального принципа "разрешено все, что прямо не запрещено".



Об экономическом росте и ВВП



ВВП растет уже шесть кварталов подряд после 14 кварталов падения. И это при том, что основная часть промышленного потенциала Украины, который был расположен на Донбассе, оккупирована, исключена из экономического оборота. Мы и в этом году прогнозируем рост на уровне 1,8%. Мы ожидаем ускорения роста экономики до 4% в 2020 году.



О выборах и составе ЦИК



Я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту. Объем полномочий главы государства также должен быть достаточным для эффективного исполнения функций Верховного главнокомандующего. Очевидно, что внесение кардинальных изменений в Конституцию уже почти в избирательном цикле вряд ли положительно воспринято обществом. Приближение плановых выборов президента и Верховной Рады делает еще более нерациональной идею досрочных выборов. Моя позиция неизменна: все должно произойти в определенные Конституцией сроки... Прошу, уважаемые народные депутаты, в течение ближайших недель, может даже дней, завершить консультации и подать мне предложения кандидатур новых членов Центральной избирательной комиссии.



О минских договоренностях



Да, они не идеальны. Они принимались в очень сложных для Украины военно-политических условиях. Они не принесли устойчивого мира. Но остается бесспорным факт, что именно благодаря минским договоренностям нам удалось существенно снизить уровень боевых действий и человеческих потерь на Донбассе, сформировать прочную международную коалицию в поддержку Украины, сохранить действенный механизм международных санкций против российского агрессора. Наконец-то Россию стали называть агрессором... Любые новые соглашения, как бы их не называли, по сути будут воспроизводить нынешние и начинаться с главного - полного и всеобъемлющего прекращения огня. Главная же причина отсутствия прогресса в решении ситуации в Донбассе - это полное отсутствие политической воли у Кремля выполнять собственные обязательства. Как бы кто не хотел перевести это на кого-то другого. Но мы вместе со всем миром должны продолжать давление на агрессора, чтобы пропорционально повышать цену за невыполнение взятых обязательств.



О миротворцах на Донбассе



Размещение на всей оккупированной территории Донбасса голубых касок ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования и мощным фактором деэскалации... Мы готовы к предметному разговору с членами Совета безопасности ООН. Считаю, что эта дискуссия должна включать следующие принципиальные элементы.



Во-первых, мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на всем Донбассе. Она должна ставить целью не консервацию российской оккупации и легализацию российского военного присутствия, а обеспечение прочного мира и полное восстановление территориальной целостности нашего государства. Во-вторых, будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. В-третьих, априори исключено участие в ней представителей страны-агрессора или сторон конфликта. В-четвертых, никакого согласования с российскими боевиками. В-пятых, работа над этой инициативой никоим образом не является основанием для отмены санкций против России. Они должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства через выполнение Минских договоренностей.



О шансах вернуть Крым



Можем ли мы отбить Крым у России силой? Реалистично - нет. Уйдет ли она оттуда сама? Нет, к сожалению. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему печь. Мы должны создать такие условия. Мы используем инструменты международного права, санкции, международные суды и арбитражи, различные международные платформы и мониторинговые механизмы - начиная от ООН и заканчивая ЮНЕСКО. Привлечение Российской Федерации к международно-правовой ответственности, к сожалению, является долговременным, но, верю, эффективным процессом. Мы заставим Россию отвечать языком права за свои действия на территории Украины.



Как Порошенко в Раде 1,5 часа выступал: фото



Послание Порошенко осталось практически незамеченным: соцсети второй день заняты темой автомобилей на еврономерах. Фактически свое мнение о выступлении составили и озвучили только некоторые политики и журналисты.

































Неотвратимость и необратимость реформ, выборы президента по графику и старым правилам, перевооружение армии, курс на вступление в Евросоюз и НАТО, голубые каски ООН на Донбассе и минский процесс как единственно возможный - такие тезисы сегодня в своем послании в Верховной Раде озвучил Петр Порошенко . Текст для послания президенту готовили несколько недель: сначала Институт национальных стратегических исследований традиционно выдал огромный документ с оценкой ключевых событий в экономике и политике, в этом году его объем достигал тысячу страниц. Затем вторая команда, уже на Банковой, на основе этого документа расписала само выступление. Порошенко в парламенте осталось его лишь зачитать со специальных экранов.Выступление с элементами предвыборной агитации длилось полтора часа и формально описывало три года его каденции в формате "было - стало". Но значительной реакции в обществе послание не встретило: соцсети на него отреагировали достаточно сдержанно.Редакция LIGA.net собрала ключевые тезисы послания Порошенко и реакцию соцсетей на него.В условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков чувство справедливости обострено как никогда. Люди будто оголенным нервом реагируют на малейшую неправду. Вследствие войны три года назад в Украине резко упал уровень жизни. Люди считают, что, поскольку они все это выдержали, отнеслись с пониманием к трудностям, то добросовестно выполняют свою часть общественного договора. Чего не скажешь о верхах, которые, согласно распространенному мнению, на алтарь общей победы положили слишком мало и не обеспечили зримых изменений. Недоверие к государственным институтам, новым и старым, к политикам - при власти и оппозиционным - перерастает в глубокое разочарование, апатию и депрессию. Чтобы устранить эту опасность, мы с вами должны действовать немедленно, быстро, дать второе дыхание борьбе с коррупцией, экономическим преобразованиям, убрать малейшие основания для разговоров об откате реформ и наступлении контрреволюции. В истории бывали случаи, когда отсутствие или промедление с реформами консервировало отсталость стран, оставляло их на обочине мирового прогресса. Есть перспективы еще хуже: без завершения реформ мы рискуем утратить государственность - и нас просто не станет. Это пессимистический сценарий.Основная угроза со стороны России - военная. Нет пока никаких признаков, чтобы Москва была готова отступить с Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки наступательной войны континентального масштаба все больше. Например, российско-белорусские учения Запад-2017. Логичнее было бы назвать их Анти-Запад. Именно поэтому мы усилили контроль на всех участках границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины. Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приближаются к нашей границе. И нет никаких гарантий, что по завершении маневров все это вернется из Беларуси домой в Россию.За три года Вооруженные силы не просто восстановили боеспособность. Они были заново созданы. Нарастили оперативные возможности и улучшили техническую оснащенность... Расходы на закупку вооружений по сравнению с 2013 годом выросли в десять раз. За три года оборонпром передал украинской армии больше 16 тыс единиц вооружения и военной техники. Сначала мы ремонтировали то, что уже было в использовании либо повреждено. Спускали с конвейеров физически хотя и новые, но технически устаревшие виды, принятые на вооружение еще в советское время. Сейчас начинаем программу вооруженно-технического осовременивания армии. Мы должны вывести украинское вооружение на уровень 21-го века, потому что сейчас мы воюем оружием 20-го века. Россия в модернизации военной техники и оружия, к сожалению, значительно нас опережает. Перед нами стоят важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, средств космической разведки. Всего этого у нас не было. Мы за два-три года освоили серийное производство танков Оплот, бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3, тактической боевой колесной машины Дозор-Б, беспилотника Spectator. Надеюсь, успешно завершим переговоры с нашими западными партнерами о поставках нам оборонительного оружия.Первое, что мы сейчас с вами должны сделать - в полном объеме выполнить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Но этим нельзя ограничиваться, и новые шаги следует планировать уже сейчас. В июле на саммите Украина-ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение руководства Евросоюза новые инициативы по нашему видению стратегического долгосрочного сотрудничества. Это ассоциация с Шенгенской зоной, присоединения к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС, вступление в действие общего авиационного пространства и единого цифрового рынка. Реализация этих инициатив фактически превратит восточные границы Украины в границы Евросоюза еще до того, как мы де-юре к нему присоединимся. В результате такой стратегии мы максимально приблизимся к критериям членства в Евросоюзе. Украина будет секторально интегрирована с ЕС. И тогда вопрос о членстве станет лишь формальным вопросом времени.Российская агрессия продемонстрировала банкротство мифа о внеблоковости. Где сейчас его апологеты, которые уверяли нас, что внеблоковый статус - гарантия безопасности Украины? Нас убеждали, что мы в безопасности, лишь бы не раздражать Россию. И какая за это заплачена цена? Россия напала на внеблоковую Украину, оккупировала наши территории и, главное, убила более десяти тысяч граждан Украины. А те, кто уверял нас, что фиговые листья - лучшая защита, нашли убежище в Москве и Подмосковье и в других городах. Судить их возможность есть, к сожалению, пока только заочно... Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают и вступление в Евросоюз, и присоединение к НАТО. Я не исключаю, что инициирую в положенное время референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа. Всем: и нашим друзьям, и агрессивному соседу, и всем украинским политикам. Чтобы при любых политических раскладах никому из них не захотелось ревизовать этот курс.До того, как Россия начала боевые действия против Украины, главным ее оружием было энергетическое. К 2014 году Москва удерживала нас на своей орбите газовой зависимости. В ноябре, хочу поздравить, исполняется два года, как мы не покупаем газ в России. Это свидетельствует только об одном - эпоха газового шантажа безвозвратно осталась в прошлом. И не просто не покупаем, а это дало нам возможность подать и выиграть Стокгольмский арбитраж. Мы ожидаем решения этого арбитража по иску Нефтегаза к Газпрому и по вопросам транзита. В связи с тем, что контракт заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционных изменений в организации транзита. Чтобы российский газ европейцы покупали не на западной, а восточной границе Украины. А Украина качественные транзитные услуги предоставляла не России, а Евросоюзу.Сегодня ни один из чиновников не имеет гарантий безнаказанности, никто никому никогда не может гарантировать политическую крышу. Да, чувствую вопрос в воздухе - это в полной мере, я это подчеркиваю, касается и так называемых друзей президента. Ни у кого из своей команды, в случае обоснованных претензий со стороны правоохранителей, адвокатом работать не собираюсь. Таким вообще не место в моей команде... Призываю внести изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить вам принятие решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, есть очень простое предложение - давайте примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады (этот тезис вызвал громкий смех в зале -).Хотя бы при подготовке государственного бюджета на 2018 год предлагаю воздержаться от предложений отменить или выхолостить единый налог. У меня просьба - надо дать хоть немного людям, которые называются средним классом, поработать в режиме многолетнего планирования. А то уже стало традицией, что судьба малого бизнеса в новом году становится известна лишь через несколько даже не месяцев или недель, а часов до праздничного поздравления президента.Антикоррупционная стратегия не сводится только к карательным технологиям. На 90% успешная борьба с коррупцией состоит из устранения источников коррупции, таких как чрезмерная зарегулированность, непрозрачное распоряжение средствами, возможность со стороны чиновников или политиков вмешиваться в работу госпредприятий, нечетко сформулированное законодательство, которое дает основания для злоупотребления его трактовкой, и тому подобное... Я поддерживаю идею и прошу правительство самым серьезным образом ее обработать, - заказать почтенной международной структуре независимый аудит украинской антикоррупционной политики за последние три года. Оценить ее влияние на уменьшение коррупционных потоков и перекрытия различных схем, которые процветали десятилетиями, но были разрушены за последние годы.Каждая копейка, которую Украина получила от МВФ - хочу развеять еще один миф - бережно хранится в золотовалютных резервах государства. Сегодня эти резервы превышают 18 млрд долларов. Это при том, что 0,5 миллиарда в этом месяце мы выплатили в качестве процентов по заимствованиям. Напомнит, что на февраль 2015 резервы сократились до 5 млрд долларов. И за эти несколько более двух лет мы пополнили государственную казну более чем 13 млрд гривен. И курс гривны после головокружительного падения в 2014-2015 годах держится относительно неизменным уже на протяжении почти двух лет. Практически завершен мучительный и масштабный процесс очистки системы от больных и опасных для всей банковской системы Украины банков. НБУ постепенно снимает временные административные ограничения. Новая концепция валютного регулирования, предложенная Нацбанком, исходит из либерального принципа "разрешено все, что прямо не запрещено".ВВП растет уже шесть кварталов подряд после 14 кварталов падения. И это при том, что основная часть промышленного потенциала Украины, который был расположен на Донбассе, оккупирована, исключена из экономического оборота. Мы и в этом году прогнозируем рост на уровне 1,8%. Мы ожидаем ускорения роста экономики до 4% в 2020 году.Я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту. Объем полномочий главы государства также должен быть достаточным для эффективного исполнения функций Верховного главнокомандующего. Очевидно, что внесение кардинальных изменений в Конституцию уже почти в избирательном цикле вряд ли положительно воспринято обществом. Приближение плановых выборов президента и Верховной Рады делает еще более нерациональной идею досрочных выборов. Моя позиция неизменна: все должно произойти в определенные Конституцией сроки... Прошу, уважаемые народные депутаты, в течение ближайших недель, может даже дней, завершить консультации и подать мне предложения кандидатур новых членов Центральной избирательной комиссии.Да, они не идеальны. Они принимались в очень сложных для Украины военно-политических условиях. Они не принесли устойчивого мира. Но остается бесспорным факт, что именно благодаря минским договоренностям нам удалось существенно снизить уровень боевых действий и человеческих потерь на Донбассе, сформировать прочную международную коалицию в поддержку Украины, сохранить действенный механизм международных санкций против российского агрессора. Наконец-то Россию стали называть агрессором... Любые новые соглашения, как бы их не называли, по сути будут воспроизводить нынешние и начинаться с главного - полного и всеобъемлющего прекращения огня. Главная же причина отсутствия прогресса в решении ситуации в Донбассе - это полное отсутствие политической воли у Кремля выполнять собственные обязательства. Как бы кто не хотел перевести это на кого-то другого. Но мы вместе со всем миром должны продолжать давление на агрессора, чтобы пропорционально повышать цену за невыполнение взятых обязательств.Размещение на всей оккупированной территории Донбасса голубых касок ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования и мощным фактором деэскалации... Мы готовы к предметному разговору с членами Совета безопасности ООН. Считаю, что эта дискуссия должна включать следующие принципиальные элементы.Во-первых, мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на всем Донбассе. Она должна ставить целью не консервацию российской оккупации и легализацию российского военного присутствия, а обеспечение прочного мира и полное восстановление территориальной целостности нашего государства. Во-вторых, будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. В-третьих, априори исключено участие в ней представителей страны-агрессора или сторон конфликта. В-четвертых, никакого согласования с российскими боевиками. В-пятых, работа над этой инициативой никоим образом не является основанием для отмены санкций против России. Они должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства через выполнение Минских договоренностей.Можем ли мы отбить Крым у России силой? Реалистично - нет. Уйдет ли она оттуда сама? Нет, к сожалению. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему печь. Мы должны создать такие условия. Мы используем инструменты международного права, санкции, международные суды и арбитражи, различные международные платформы и мониторинговые механизмы - начиная от ООН и заканчивая ЮНЕСКО. Привлечение Российской Федерации к международно-правовой ответственности, к сожалению, является долговременным, но, верю, эффективным процессом. Мы заставим Россию отвечать языком права за свои действия на территории Украины.Послание Порошенко осталось практически незамеченным: соцсети второй день заняты темой автомобилей на еврономерах. Фактически свое мнение о выступлении составили и озвучили только некоторые политики и журналисты. Спецпроект LIGA.net: Порошенко и олигархи. Что изменилось за три года Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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