Что не так с Антикоррупционным судом Порошенко

Почему президентский законопроект нельзя принимать в нынешнем виде и что по этому поводу думают в Администрации президента

Завышенные требования к кандидатам в судьи, нейтрализация роли международных экспертов и конкурсный отбор фактически на откуп Высшей квалификационной комиссии судей, - в таком виде президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде принять законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Текст документа был опубликован на сайте парламента 26 декабря и вызвал немало критики. Хотя, чтобы освободить дорогу законодательной инициативе Порошенко, несколькими днями ранее депутаты отозвали альтернативный законопроект №6011.

Почему президентский законопроект нельзя принимать в нынешнем виде, в чем он расходится с рекомендациями Венецианской комиссии и что по этому поводу думают в Администрации президента: три мнения для LIGA.net.

Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Украина

Основной плюс - в том, что этот законопроект вообще появился. Мы ожидали его с июля 2016 года, когда в законе о судоустройстве и статусе судей была прописана возможность создания такого антикоррупционного суда. Полтора года. Так что это, безусловно, позитив.

Теперь вызовы. Основные риски касаются несоответствия данного проекта рекомендациям Венецианской комиссии. С организационными вопросами, - что это центральный суд, небольшой и мобильный, - все в порядке. Он создается в Киеве как суд первой и апелляционной инстанции, с кассацией в Верховном суде, как и рекомендовали. Расхождения начинаются в вопросах юрисдикции. Она оказалась несколько шире, чем юрисдикция НАБУ - любое дело о нанесении государству ущерба свыше 500 необлагаемых налогом минимумов. Это не только производства НАБУ, но и часть коррупционных дел от Нацполиции и ГБР. Для такой широкой юрисдикции, мне кажется, комплекта судей будет недостаточно. Мы рискуем перенести на антикоррупционный суд проблему судов общей инстанции. Например, в деле Насирова первые 29 страниц обвинения были зачитаны на заседании суда 6 декабря, а остальные 800 страниц продолжат зачитывать аж 19 января. Полтора месяца разрыва в рассмотрении дел такой категории - это очень негативно.

Еще один негатив законопроекта (не знаю, это следствие спешки или нечеткого выписывания норм) - завышенные квалификационные требования к кандидатам в судьи. В частности, участие в делах Европейского суда по правам человека как обязательный критерий в совокупности с другими критериями, которые подаются без альтернативы или/или, то есть для всех обязательны. Очень мало судей и юристов в Украине отвечают заложенным требованиям. А значит, конкурс будет незначительным, и еще не факт, удастся ли при таком пороге набрать достаточное количество кандидатов и укомплектовать суд.

Но наиболее критическое расхождение с рекомендациями Венецианской комиссии - роль международников в процедуре конкурсного отбора и формирования суда. В рекомендациях прописано, что эта роль должна быть решающей. Президент же в законопроекте предлагает банально заменить международными экспертами украинский Общественный совет добропорядочности. Те же самые полномочия. Высшая квалификационная комиссия судей своим решением, которое поддержат 11 из 16 членов, может нивелировать любой вывод экспертной группы. То есть функция вместо решающей становится совещательной.

Что это значит? В комиссию с такими полномочиями вряд ли пойдут международно признанные эксперты. Для них это огромный вызов: они не влияют на конкурсные решения, но их именем эти решения будут легитимизированы. В итоге мы можем получить тот же результат, что и с выборами в Верховный суд, когда ВККС рекомендовал назначить двоих судей, которые принимали решения по тюремному сроку Луценко во времена Януковича. При таких условиях к антикоррупционному суду не будет доверия. А с учетом его малокомплектности, достаточно широкой юрисдикции этот суд рискует стать антикоррупционным не по сути, а только по названию.

Но у нас есть окно возможностей. Верховная Рада соберется на рассмотрение законопроекта не ранее 9 января - у них каникулы. Более того, до 9 января не соберется даже профильный комитет. Так что у президента есть возможность отозвать и внести на замену законопроект, который будет ближе к рекомендациям Венецианской комиссии. В сценарий с доработкой проекта в стенах парламента я не очень верю: у нас больше 10 депутатов находятся под следствием. Ухудшить - да, они смогут. Усовершенствовать - нет.

Мустафа Найем, народный депутат, автор альтернативного проекта

Очевидно, что в нынешнем виде президентский законопроект принимать нельзя: он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Это если мы хотим быть честными перед собой, а не манипулировать решениями международных организаций.

Что не соответствует? Первое и самое главное - это процедура отбора судей. В предыдущем законопроекте, который мы предлагали, и в требованиях Венецианской комиссии заложено решающее значение международных экспертов для формирования суда. Что сделала Администрация президента? Они отвели им не решающую, а только совещательную роль. Их вето на кандидатуру судьи может быть преодолено голосами Высшей квалификационной комиссии судей. А качество комиссии нам известно. ВККС не может, и это уже показала практика, отобрать нормальных судей и сформировать нормальные суды. Мы требовали, чтобы они не вмешивались в этот процесс. Администрация президента все перекрутила. Если будет конкретный судья, который не проходит по критериям (выносил решения по Майдану, или имеет коррупционную составляющую, или подозревался, или был политически ангажирован), и международная комиссия не одобрит его кандидатуру, то члены ВККС могут просто преодолеть вето, и он пройдет в суд на законных основаниях.

Более того: в процедуре отбора судей в Верховный суд, помимо ВККС, принимал участие Общественный совет добропорядочности. Теперь, по президентскому законопроекту, он вообще ликвидирован. Мало того, что они нивелировали роль международных экспертов, так еще и общественный совет устранили. Получается, что в назначении судей в антикоррупционный суд решающее значение будут играть члены ВККС. Каким образом это обеспечит независимость суда - я не очень понимаю.

Второй момент. Требования к кандидатам в судьи слишком завышены. На самом деле, у нас по всей стране таких экспертов не хватит, чтобы укомплектовать суд. Их там, может быть, 10-20. Все эти судьи должны обладать опытом работы в международных организациях, иметь семилетний совокупный стаж, плюс стаж адвокатства, плюс научный стаж, плюс степень - все это, по сути, приведет к тому, что мы сможем принимать на работу только каких-то судей Европейского суда по правам человека, которые представляли Украину.

Третий момент - подсудность дел. Банковая значительно расширила состав преступлений и производств, которые может рассматривать этот суд. Помимо дел САП и НАБУ они добавили туда дела, которые теоретически могут попадать от Нацполиции, Службы безопасности, других органов. И еще один важный нюанс: если суд не успеет сформировать палату, например, по причине отвода судьи, то любое дело можно будет передать в другой суд общей инстанции. Антикоррупционный суд не является обязательным.

По срокам. Законопроект определяет, что суд начнет работать в течение года с момента его подписания. Обязательным условием является избрание двух третьих состава судей. Учитывая то, как быстро у нас создаются такие органы, и скорость, с которой законопроект шел в парламент, - полтора года, мы понимаем, что реально в январе его не примем. Скорее всего, это произойдет в феврале. После чего президент с нарушением закона, как он это обычно делает, подпишет его не в течение 15 дней, а в течение месяца. То есть реально мы получим закон в конце марта. С этого момента дается год на формирование суда. Это означает, что суд, скорее всего, заработает уже в конце марта 2019 года, после президентских выборов. Фактически это означает, что президентская кампания и в принципе каденция президента Порошенко пройдет без антикоррупционного суда. И все те люди, которые будут задействованы в огромной избирательной махине, смогут дальше безнаказанно сидеть на своих должностях и совершать те же преступления, поскольку обычные суды их не ловят.

Что мы будем с этим делать? Первое - будем требовать, чтобы президент отозвал и внес нормальный законопроект. Это смешно. Второе - если он этого не сделает, я думаю, будет скандал, потому что так, в глаза, нельзя обманывать ни своих граждан, ни международное сообщество. Если придется рассматривать - ну что ж, будем вносить поправки. Широко, публично освещать, что вносим, почему и какие у нас требования. И посмотрим, как будут голосовать представители президентской вертикали, его фракция БПП и Народный фронт.

Алексей Филатов, замглавы АП, отвечает за судебную реформу

Надо быть последовательными. Создание антикоррупционного суда было предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, теперь нужно эту норму закона выполнить. Наверное, на данном этапе развития общества для Украины это - правильное решение, хотя вообще сегментация судебной системы не полезна.

Антикоррупционный суд должен быть создан как эффективный механизм. Любой законопроект требует обсуждения и проработки. Если депутатам в нем что-то не нравится, пусть прорабатывают и дорабатывают. Решение, принимать или не принимать закон, всегда за Верховной Радой. Президент решает, подписывать или не подписывать принятый парламентом закон.

Несомненно, по этому законопроекту будет дискуссия, несомненно, что будут поправки. Хотелось бы, чтобы эти изменения были такими, чтобы этот суд был эффективным, а не просто еще одним антикоррупционным органом.

Читайте также: Ловкость рук. Зачем Порошенко топит идею Антикоррупционного суда

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.