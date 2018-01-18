Тема дня. Защита вместо АТО, Россия - агрессор и оккупант

Закон о деоккупации Донбасса принят. Какие он предлагает нововведения, зачем изъяли минские соглашения и почему на принятие потребовалось три дня

Верховная Рада после трех дней обсуждения сегодня законодательно признала Россию агрессором и оккупантом. За президентский законопроект №7163 в редакции профильного комитета и с некоторыми дополнительными правками проголосовали 280 народных депутатов - большой запас, при том что еще во вторник уверенности в положительном голосовании вообще не было. Как принимали законопроект и что он предусматривает для оккупированных территорий Донбасса - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ. Споры о необходимости принять новый закон о реинтеграции Донбасса и продлить действие старого закона об особом статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей начались еще летом прошлого года. Но вносить готовые проекты в сессионный зал парламента Администрация президента не решалась до октября - под них банально не было голосов, несмотря на настойчивые требования Запада. Все это время черновики планов по Донбассу согласовывали с международными партнерами.

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К началу октября, под давлением Запада, минимальный пакет голосов вроде набирался. В Верховной Раде депутатов убеждал голосовать за проекты лично глава СНБО Александр Турчинов. Но конструктива хватило ненадолго: Самопомощь ворвалась в президиум парламента и заблокировала его. Дальнейшие переговоры с парламентом вел уже лично президент Петр Порошенко.

Результатом этих переговоров стало пролонгирование закона об особом статусе Донбасса на год (хоть и без убедительного перевеса голосов - 233 депутата за) и принятие в первом чтении проекта закона о реинтеграции Донбасса (229 голосов) с рядом замечаний.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Три месяца проект о реинтеграции Донбасса пролежал без физического движения: комитет национальной безопасности и обороны уже завершил над ним работу, но выносить в сессионный зал его не торопились. Как объяснили источники LIGA.net на Банковой, пауза была вызвана активной фазой переговоров об освобождении украинских заложников. "Сначала надо освободить заложников, а уже после этого называть Россию агрессором", - говорил собеседник. Но, по его словам, принятие неизбежно - Вашингтон четко дал понять, что закон нужен и позволит США "войти в процесс".

Обмен состоялся 27 декабря: на подконтрольные территории вернулись 73 украинских заложника, на оккупированную территорию передали 233 человека.

Принимать закон о деоккупации Донбасса в целом было решено в первый рабочий день Верховной Рады после каникул, 16 января. На второе чтение проект вышел в новом виде: к нему подали более 600 правок (половина учтена), добавили в преамбулу упоминание об оккупации Крыма и Севастополя, убрали упоминание о минских соглашениях.

С самого утра фракция БПП утверждала, что никаких сомнений в его принятии нет.

"Поддержка большинства на грани прохождения, но будет. У коалиции есть политическая воля голосовать, внефракционные и группы, я думаю, также поддержат", - заявила представитель президента в ВР Ирина Луценко. Она заверила LIGA.net, что коалиция достигла согласия по проекту: "Мы обсуждали отдельные моменты, которые вызывали у нас опасения. В основном это чистота формулировок по отношению к международным документам".

"Наша фракция будет полностью поддерживать этот закон. Что касается других фракций, то, как по мне, голоса есть", - добавил в комментарии LIGA.net глава фракции БПП Артур Герасимов.

Железные голоса за проект готовы были дать часть БПП и весь состав Народного фронта, а также фракция Ляшко. Еще с первого чтения против выступали Батькивщина и Самопомощь.

"Законопроект настолько гибридный в угоду минским соглашениям, хоть они там и не прописаны, и возможной будущей имплементации закона об особом статусе Донбасса, что все статьи размыты. Почему нет четкого объяснения тому, что оккупированы и Крым, и Донбасс? Потому что это не нужно объединять в единое целое - что РФ оккупировала суверенную территорию Украины?" - заявил LIGA.net лидер фракции Олег Березюк.

По его словам, это гибридный законопроект, в котором Россия признается агрессором только в преамбуле, а не в теле документа, узаконивается торговля с оккупированными территориями, нет четкой даты оккупации и вменяемого упоминания о Крыме.

"Я не вижу возможности голосовать за проект в такой форме. Надо определить дату оккупации, границы оккупированных территорий. Это нельзя делать указом президента. Так же, как нельзя указом президента по представлению МВС и МО определять, стали ли они деоккупированными. Это антиконституционные нормы", - пояснил Березюк.

К обеду 16 января стало понятно, что с голосами под законопроект все не так просто, как пытается показать коалиция. "Все очень на грани. Запаса голосов я не вижу. Но если мы его не примем, это будет означать, что мы не можем позиционировать себя как субъект конфликта, и все выносим на международный уровень: решайте нашу проблему, а мы пока спрячем голову в песок", - сказал собеседник LIGA.net в Народном фронте.

В президентской фракции LIGA.net подтвердили, что голосов на середину дня 16 января не было, и сам Порошенко от него тоже не в восторге, поскольку он "противоречит его амбициям". Изначально планировалось, что проекты о реинтеграции и особом статусе пойдут пакетом, поскольку вся идея была прописана под переговоры Суркова и Волкера и миротворцев: "А после доработки законопроект стал никаким, в него натолкали то, что не имеет отношения к первой редакции, теряется логика идеи. Политически он ему не нужен".

"Посмотрите сегодня на явку БПП. Березенко, Гончаренко, Саврасов отсутствовали. А ведь эти люди - опора президента в принятии важных законопроектов", - добавил источник.

"Изначально мы были уверены, что получим 300 голосов минимум. Мы 40 часов над проектом работали. Даже Самопомощь подала 15 правок и сказала - да, поддержит. Но вчера им дали новую команду - не голосовать", - заявил LIGA.net представитель фракции Яценюка.

А вот по поводу фракции Батькивщины соратники Яценюка до конца были уверены, что голоса будут: "Тимошенко предупредили, что если ее депутаты не проголосуют, то на каждой ее предвыборной встрече будет звучать вопрос, за сколько она продалась России".

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Через два дня, после сбора недостающих голосов и прохождения всех поправок к проекту закона, он был принят с большим перевесом - 280 депутатов. Фракции Батькивщина и Самопомощь проголосовали почти полным составом: 15 и 22 голоса, соответственно. Максимальную поддержку дал Народный фронт - 81. От Порошенко кнопки нажали 123 депутата. Неплохое голосование обеспечил Ляшко: 17 из 21 депутата. Внефракционные группы дали меньше, чем ожидали в БПП: Воля народа 10 из 18, Видродження - только 1 из 23 представителей (остальные отсутствовали или не голосовали). Оппоблок предсказуемо за закон не голосовал - он "не решает проблему мира". Из 52-х внефракционных депутатов проект поддержали 16, в том числе и Виктор Чумак, который в комментарии LIGA.net критиковал передачу излишних полномочий президенту в зоне военных действий на Донбассе и говорил, что "нельзя принимать вещи, которые идут вразрез с Конституцией".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Это зависит от того, подпишет ли президент закон, который не вполне отвечает его ожиданиям, и как он будет реализован на практике. Поскольку он предусматривает значительные изменения в организационной структуре управления зоной военных действий и серой зоной - и при это вызывает немало критики.

В сухом остатке: принятый сегодня официально признает Россию страной-агрессором, отменяет понятие АТО в пользу понятия "защита Украины" с целью сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии и передает общее руководство от СБУ к Объединенному оперативному штабу. Руководит ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению агрессии РФ, командующий объединенных сил. Его назначает президент по представлению начальника Генштаба. Факт окончательного вывода вооруженных формирований устанавливается главами Минобороны и МВД. Они подают представление президенту, который принимает соответствующее решение.

"Очень много полномочий дается президенту, которые выходят за пределы Конституции. А это невозможно. Там также очень много статей, которые вводят нормы военного или чрезвычайного положения без введения самого положения", - критикует его Виктор Чумак.

Военнослужащие и правоохранители, задействованные в отражении российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, смогут применять оружие и спецсредства к правонарушителям, задерживать, проверять документы, вещи и автомобили граждан, временно ограничивать движение транспорта и пешеходов. Также они могут заходить в жилые помещения и на земельные участки граждан для выполнения заданий по отражению российской агрессии, использовать для этих целей автомобили граждан при их согласии.

Правозащитники обращают внимание на то, что так называемая третья зона безопасности, на которую все это распространится, будет динамической - ее границы сможет определять Генштаб. И жителей этой зоны смогут обыскивать и прослушивать без санкции суда.

Жителям оккупированных территорий тоже будет сложнее, говорят правозащитники: после вступления в силу закона им придется получать дополнительное разрешение. Вместе с тем, Украина решила признать документы, подтверждающие факт рождения и смерти человека и выданные органами оккупационных администраций РФ в ОРДЛО.

На Россию в законе возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный государству Украина, органам власти, гражданам. "Это даст возможность нам в будущем судиться с Россией в разных международных судах", - считает Ирина Луценко. Судебный сбор для граждан, которые будут подавать иски к России - отменяется.

Одна из принятых поправок говорит о том, что Украина имеет право отражать агрессию России на всей своей территории, а не только на Донбассе или в Крыму.

Прямое упоминание минских соглашений в законопроект не попало. Это было одним из условий Народного фронта для принятия закона. "Вместо этого там есть ссылка на решение Совбеза ООН. Упоминание минского процесса как временного явления в постоянном законопроекте нелогично", - объяснил LIGA.net народный депутат от НФ Андрей Левус.

Но это не означает, что минским соглашениям нет места, говорят в АП. Закон написан так, чтобы "одни могли говорить, что минские соглашения в нем есть, а другие - что их там нет". И использовать этот фактор по ситуации, в том числе и в переговорах с Западом.

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