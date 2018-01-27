"Реформы есть, но мало": репортаж с Украинского завтрака в Давосе

Пока украинские политики с энтузиазмом перечисляли достижения за год, зарубежные партнеры подчеркивали: cделано еще слишком мало

За час до начала "Украинского завтрака" в Давосе холл гостиницы, где проходила встреча, был уже переполнен. За кофе с круассанами политики со всего мира обсуждали реформы Украины и возможности ее развития. Иностранные дипломаты много говорили о не слишком успешной борьбе с коррупцией, а вот президент Петр Порошенко об этой проблеме упоминать не стал. Один из главных тезисов: проделано много, но впереди - еще больше. Подробности с традиционного съезда в Давосе - в репортаже LIGA.net.

В Давосе на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) прошел 14-й традиционный "Украинский завтрак", организованный бизнесменом Виктором Пинчуком. Среди гостей - украинские политики, олигархи, представители иностранных правительств, НАТО и других международных организаций. Украинская делегация на протяжении всей встречи не упускала возможности перечислять свои достижения за прошедший год, а вот иностранные политики подчеркивали: успехи есть, но мало.

В этом году "Украинский завтрак" проходил в холле гостиницы Morosanu Schweizerhof, расположенной в центре Давоса. Хотя все главные локации Форума находятся "в центре" - городок слишком маленький и главных улиц тут всего две. Первые гости и журналисты начали прибывать задолго до начала, около 7:30 утра. Металлические рамки и несколько секьюрити встречали гостей у входа в гостиницу. Коротая время до начала завтрака, в холле за кофе вели беседы: именно они, а не еда - цель съехавшихся сюда политиков со всего мира.

"За последние три года Украина сделала много, но мы должны помочь ей двигаться дальше. В том числе, в процессе борьбы с коррупцией", - поделился мнением с корреспондентом LIGA.net экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. О коррупции в Украине говорили и другие иностранные политики, но президент Петр Порошенко позже в своем выступлении упоминать об этой проблеме не стал.

Встреча проходила в большом зале гостиницы. Каждый гость при входе получал номер своего столика. Пока на сцене выступали спикеры, многочисленные официанты сменили на столах несколько блюд.

Фото: Фонд Виктора Пинчука © 2018. Фотограф: Сергей Ильин

"Я тут впервые. Даже готовился перед поездкой, узнавал у коллег, что к чему", - рассказал один из украинских министров. Но большинство присутствующих представителей украинской власти - частые гости Давоса.

"Совместное будущее"

"Два шага вперед, один назад" - говорилось в видео, открывшем "Украинский завтрак". Речь шла об Украине, на пути развития которой стоят и война, и сами люди, и другие факторы. Лозунг завтрака в этом году: "Создание общего будущего в переменчивом мире".

Среди спикеров - глава МИД Канады Христя Фриланд и заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон. Модератором на завтраке был американский журналист, политический аналитик Фарид Закария.





Фарид Закария, Христя Фриланд, Дэвид Липтон (фото - Фонд Виктора Пинчука © 2018, фотограф: Сергей Ильин)

"Позиция Канады абсолютно ясна - мы полностью поддерживаем Украину… в том числе, в Канаде полностью поддерживают торговое соглашение с Украиной", - заявила Фриланд. Она подчеркнула, что экономика и сфера безопасности - главные факторы, на которых нужно сегодня сосредоточиться Украине и ее партнерам.

И на завтраке, и в еще одной локации украинцев в Давосе - Украинском доме - экономическая ситуация, продолжение реформ и ситуация с безопасностью стали доминирующими. "Фриланд и другие иностранные политики подчеркивали: мир еще не до конца оценил, в каких непростых условиях Украина движется вперед", - отметила в комментарии журналистам представитель Верховной Рады.

"Еще пять лет назад многие из нас не могли предположить, что изменения в Украине возможны", - глава МИД Канады в своем выступлении сосредоточилась на том, что все же удалось сделать украинской власти. "Все, что случилось с Нафтогазом, ПриватБанком, реформа здравоохранения, пенсионная реформа - все это крайне важные изменения", - подчеркнула она.

Но не обошлось и без критики. "Вы многое уже сделали, но должна, к сожалению, сказать, что должны сделать еще больше. Вы должны держаться курса, чтобы осуществить эти изменения, поскольку сейчас действительно исторический момент", - резюмировала канадский политик. О том, что Украина получила недавно право на поставки оружия из Канады, но до сих не направила соответствующий запрос, Фриланд повторять не стала.

Напоследок она отметила, что Украина скоро вступит в период избирательной кампании и самих выборов, что сделает процесс реформирования в стране еще сложнее. Однако именно сейчас, по мнению главы канадского МИД, для Украины наступил "исторический момент".

"І до великого моменту будьте готові, і великого моменту будьте достойні", - подытожила Фриланд фразой на украинском языке.

Липтон в своей речи сосредоточился на реформах и бизнесе. Его комментарий об экономической политике не был столь оптимистичным: "Начался рост, но его показатели очень низкие и не всегда стабильны". Представитель Международного валютного фонда дал украинской власти три совета: нужно побороть коррупцию, в частности создав антикоррупционный суд; дальше - эффективно использовать этот суд; провести земельную реформу.

"Приехал, но ничего нового не сказал"

В прошлом году Петр Порошенко отказался участвовать в Украинском завтраке: причиной тому стала публикация в газете Wall Street Journal статьи Пинчука, в которой бизнесмен заявил о необходимости отказаться от идеи вернуть аннексированный Крым и согласиться на заморозку конфликта в Донбассе ради восстановления мира с Россией. В этом году, кроме президента, приехали и другие украинские политики - министры и нардепы - объявившие годом ранее бойкот.

Президент прибыл позже всех и выступил после Фриланд и Липтона. При его появлении весь зал встал, многие аплодировали. Одним из немногих сидеть остался православный бизнесмен и нардеп от Оппозиционного блока.

"Я счастлив быть здесь. Очень важно, что Украина все больше и больше представлена на мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе", - начал свою речь президент. Во время выступления он предпочел сосредоточиться на успехах Украины, а последние месяцы прошлого года назвал "осенью реформ". "Никто не ожидал, что мы будем столь удачными и эффективными", - заявил президент.

Петр Порошенко (фото - Фонд Виктора Пинчука © 2018, фотограф: Сергей Ильин)

Успешными и завершенными Порошенко назвал пенсионную реформу ("о которой говорили и ждали в течение 25 лет"), "иногда болезненную" медицинскую реформу и образовательную.

"Я думаю, очень важно, что мы завершили судебную реформу. Теперь у нас есть реорганизованный Верховный суд, высокий уровень доверия. Была проведена абсолютно прозрачная процедура, и теперь Верховный суд будет защищать право украинцев на правосудие. И не только украинцев, но и права инвесторов", - считает Порошенко.

Приватизации и инвесторам президент уделил особое внимание, отметив, что за прошлый год ему поступило "много предложений" (позже в комментарии для LIGA.net президент перечислил компании, о предложениях от которых было уже известно, например, H&M, Starbucks, Ikea и GE). В этом контексте во время выступления на завтраке Порошенко подчеркнул и изменения в налоговом законодательстве для привлечения инвесторов.

Читайте также: Что принесла Украине поездка Петра Порошенко в Давос

"Хочу напомнить вам, что все это мы проделали в условиях российской агрессии, направляя 6% государственного бюджета на безопасность и оборону. А речь идет не только об Украине, об оккупации украинской территории, но и о свободе и демократии всей Европы и всего мира", - подчеркнул президент.

Завершив первую часть завтрака, присутствующие перешли ко второй - закрытой. Но в целом риторика и настроение встречи не изменились: главными темами по-прежнему были грядущие выборы, реформы, война и коррупция.

Как отметил после завершения "Украинского завтрака" известный британский журналист, несколько лет работавший в Украине, Порошенко "сказал много, но ничего нового". Такое же впечатление сложилось и у некоторых других гостей мероприятия. Кроме того, те же тезисы, а местами буквально идентичные - об инвесторах и реформах - президент повторил позже в Украинском доме во время дискуссии с президентом Европейского банка реконструкции и развития сэром Сумой Чакрабарти.

"Украинский завтрак" продлился чуть более часа, в предпоследний день Всемирного экономического форума-2018. Под вечер весь город буквально опустел. Часть украинской делегации и некоторые иностранные гости переместились в Украинский дом. Случайность это или нет, но расположен он прямо напротив Российского дома. Этот факт не остался без внимания как журналистов, так и иностранных туристов: некоторые с удивлением замечали такое соседство, комментировали и даже фотографировали оба здания.

Читайте также: Дикий запад или Неодемократия: почему крипта - новый хайп Давоса

В Украинском доме организовали прощальную вечеринку при участии нардепов, министров и иностранных дипломатов. Гвоздем программы стало музыкальное выступление дуэта, исполнившего, в том числе, гимн Украины.

"Давос-2018 закончился. Готовимся к Давосу-2019", - отметил на прощание один из украинских нардепов. Как именно будут готовиться - он не уточнил. Но то, как оценят Украину в следующем году на ВЭФ и в каком ключе будут вести дискуссии - зависит именно от готовности украинской власти к настоящим реформам. А посыл иностранных партнеров, в частности представителей Польши, Финляндии, Канады и Германии, в этом году был максимально понятным: Запад готов помочь Украине, но только в том случае, если сама Украина проявит готовность к переменам.

Визит корреспондента LIGA.net на Украинский завтрак был организован при содействии Фонда Виктора Пинчука.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.