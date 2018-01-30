Линия огня. Почему Украина получила Джавелины от США

LIGA.net стало известно, что инспекционная комиссия из США уже приезжала в Украину, чтобы на месте оценить возможные локации для размещения вооружения

Президент Украины Петр Порошенко принял звонок из Вашингтона поздно вечером в конце 2017-го года. Звонил высокопоставленный чиновник, который уже приезжал в Украину. Исходя из дипломатических соображений, собеседники не называют имя. Но по иерархии это должен был быть государственный секретарь США Рекс Тиллерсон - одна из самых влиятельных фигур в США. И, как говорят дипломаты, пожалуй, наиболее профессиональная. "Петр, мы приняли решение и я должен сообщить, что мы передадим Украине противотанковое вооружение", - сообщил представитель Госдепа. После разговора на Банковой, фигурально выражаясь, открыли шампанское. Но оружие - не награда Порошенко или кому-то другому, а результат развития внешнеполитической повестки США. С момента объявления о передаче оружия в треугольнике отношений Киев-Вашингтон-Москва многое изменилось безвозвратно. Всем стало ясно, что угрозы со стороны Владимира Путина больше не работают, а санкции будут только усиливаться. Цель политического истеблишмента в США, действующего скорее вопреки Трампу, очевидна - повторить сценарий СССР для современной России. Но для Москвы оставляют коридор мирного завершения российско-украинской войны. Подробности переломного момента - перехода от поставок оборонительного вооружения к летальному - в материале LIGA.net.

Теневой президент США

Сложные отношения Дональда Трампа и Тиллерсона - не секрет. Тиллерсон, если верить американским СМИ, уже не раз собирался в отставку из-за несогласия с действиями президента США. В конце прошлого года журналисты CNN, опираясь на свидетельства очевидцев из команды Трампа, констатировали: "Отношения Трампа и Тиллерсона достигли нового дна". Официально политики опровергают разногласия.

Но уже достаточно давно госсекретарь - самый влиятельный человек во власти после Трампа. Вопрос только в одном - как правильно об этом говорить: самый влиятельный человек в окружении Трампа, либо самый влиятельный человек в исполнительной власти. Тиллерсон, который отвечает за вопросы внешней политики США, стал центром влияния для принятия и внутриполитических решений. К нему ходят сенаторы обоих лагерей - и демократы, и республиканцы. Вокруг него сформировался пул конрессменов, оппозиционных Трампу.

Сам Трамп это чувствует и понимает, что его влияние снижается. Но по какой-то причине резких движений не делает. Возможно объяснение кроется в уголовных делах, которыми оплетено все его окружение. Все нити, как известно, ведут в Овальный кабинет. Трамп, будучи изначально приверженцем потепления отношений с Россией, снятия санкций, и уж точно против поставок летального вооружения Украине, вынужден следовать внешнеполитической линии Тиллерсона и конгрессменов.

Джавелины: как "никогда" превратилось в "разумеется"

Администрация Барака Обамы полагала, что "свои обязательства перед Украиной США выполнили" в рамках поставок оборонительных видов вооруждения. Но даже в демократическом лагере Обамы эту позицию критиковали, глядя на то, как российские танки продвигаются вглубь Украины. О необходимости усиления Украины говорили высокопоставленные американские генералы. Военное руководство времен Обамы, рассказывают LIGA.net дипломаты, описывало президенту возможные сценарии продвижения российской армии по территории Украины.

Поскольку противовоздушные силы Украины находились в плачевном состоянии, а на их реанимацию понадобилось бы слишком много времени даже при наличии денег, единственный эффективный и быстрый сценарий борьбы украинской армии против российской описывали как наземное сопротивление с применением противотанковых систем. Но аргументы военных услышаны не были. "Мы не собираемся поставлять в Украину летальное вооружение. Позиция президента США не изменилась", - говорили представители Барака Обамы на саммите G7 в 2015-м году - через три месяца после атаки россиян на Дебальцево и последующей оккупации города и транспортного узла.

В 2017-м году все изменилось. Но не с приходом Трампа, а с приходом к власти республиканской партии, которая смогла поставить во власть военных и чиновников, способных добиваться соответствующих ситуации решений. И в конце 2017-го года президент Петр Порошенко получил звонок, который свидетельствовал: ситуация в Вашингтоне изменилась. Угрозы Путина о новом этапе войны больше не действуют. Санкционный режим усиливается. Сателлиты РФ в Европейской Союзе либо проиграли, либо не способны изменить позицию большинства стран во главе с Ангелой Меркель - последовательным сторонником санкций "до тех пор, пока агрессия не прекратится".

Коридор для Путина

Путина не загоняют в угол, оставляя возможность выйти сухим из воды. Коридор его отступления - миротворцы. Именно Россия должна внести на рассмотрение Совета безопасности ООН предложение о миротворческой миссии в Украине. Это позволит Москве говорить о своей исторической роли. При всей абсурдности озвученного, такой сценарий ведет к мирному завершению войны в сжатые сроки. Де-юре - вводом миротворческих войск "по инициативе РФ" (но без участия "российских миротворцев"). Де-факто - поражением Кремля, выполнением минских соглашений на условиях Украины и ее союзников (с закрытием границы и выводом войск), согласием на право Украины двигаться в ЕС и НАТО, завершением отложенной войны за независимость. Но пока рано говорить, какой именно сценарий выберет Путин.

"Американцы не верят Суркову, но держат врага близко", - говорят LIGA.net представители дипломатического корпуса, описывая поведение представителя США Курта Волкера на переговорах с его коллегой из РФ Владиславом Сурковым.

"Иногда Курт задает ему, на первый взгляд, очень наивные вопросы. Мол, а как же так, вы говорите одно, а на деле все иначе. Это прекрасный подход. Так когда-то Найем задавал вопросы Януковичу на пресс-конференции, если помните: "Господин президент, раз все так хорошо, как вы говорите, то почему всем плохо, а вам одному - хорошо". Вот с Сурковым это тоже работает замечательно", - делится с LIGA.net один из участников переговоров от Украины.

Сейчас главная тема переговоров - миротворцы. Именно ввод миротворцев позволит закончить войну, считают дипломаты. Отвечая на вопрос о возможных сценариях, при которых Украину могли бы заставить выполнять минские соглашения в логике Москвы, в офисе Петра Порошенко отмечают: "Впихнуть Донбасс любой ценой - розовая российская мечта - не получится. Даже если гипотетически представить себе такую ситуацию - голосов в парламенте на это никогда не собрать. Забудьте".

В то же время, говоря о том, почему, согласно новому закону, понятие АТО уходит в небытие, но словосочетание "война с Россией" так и не появляется, дипломаты, политики и чиновники сходятся в позиции - потому что так выгодно. "Нет проблемы назвать вещи своими именами на уровне закона. Нет проблемы объявить войну России. Ну, подумайте. Разве нет под это голосов? Все проголосуют! - говорит LIGA.net один из украинских дипломатов, - Но, если честно, нет сил объяснять одно и то же. Мы задумывали формулировку "антитеррористическая операция" с одной конкретной целью: гибридного противодействия. Вы в состоянии войны с Россией? О, ну, тогда никаких денег (обвал экономики). Вы в состоянии войны с Россией? Ну, тогда какие могут быть поставки оружия (полный перечень всего, что мы тайно или публично закупаем или получаем - не для прессы). Мы и так официально везде говорим, что у нас война. Те, кому этого недостаточно, страной не управляют, поэтому им легко жонглировать формулировками".

Когда и что получит Украина

Сейчас Украина в ожидании поставок вооружения из США. Противотанковые комплексы Украина получит бесплатно. "Дата поставки зависит от США. Сейчас изучается обстановка в Украине. Комиссия из США уже приезжала изучать местность", - говорит один из военных собеседников. Предварительно речь идет о поставках на $47 млн: 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет. В том случае, если ракеты закончатся, стоимость каждого выстрела составит от 80 до 100 тысяч долларов. Но их тоже компенсируют, если понадобится - но уже без шума в прессе, говорят осведомленные собеседники LIGA.net.

Главная идея поставок оружия для Украины - оборона, говорят в США. "Мы хотим заполнить белые пятна в обороне Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта. Разжигание - это наименьшее, чего бы мы хотели", - отметил Волкер.

В то же время высокопоставленные политики из украинской власти несколько иначе объясняют LIGA.net резкое изменение позиции США: "Просто пришло время. Экономически Россия драматически ослаблена. Гонка вооружений, которую устроил Путин финансируя военно-промышленный комплекс, не помогает, а изводит Россию. Теперь Москва должна еще больше постараться, еще больше денег потратить на то, чтобы нивелировать оборонительные возможности Украины. И это не говоря о том, что Россия делает на границах со странами НАТО. Выхода у россиян целых два: продолжить сопротивляться, отбросить предложение с миротворцами и повторить путь СССР; либо прекратить войну и признать очевидное: война за Украину проиграна, победители - назначены. И это не Россия. Но в Википедии напишут, что именно она внесла предложение о миротворцах в Совбез ООН. Думаю, история нам это простит".

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