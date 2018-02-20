Тема дня. Дело Майдана: Горбатюк обнародовал новые детали

По данным прокурора Горбатюка, ряд подозреваемых по событиям 18-19 февраля 2014 года продолжают работать в полиции, два из них занимают высокие посты

Дни 18-20 февраля 2014 года стали одними из самых страшных в истории современной Украины. За три дня - с 18 по 20 февраля - в Киеве погибли 77 человек. Именно в эти дни дни появилось понятие - "Небесная сотня". Расследование этих трагических событий продолжается до сих пор, но пока лишь два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. Подробности - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 21 ноября 2013 года Виктор Янукович решил заморозить переговоры об ассоциации с ЕС. Сначала сотни, а потом тысячи украинцев вышли на Майдан. Переломный момент - разгон силовиками студентов в Киеве 30 ноября 2013 года. На следующей день на Михайловской площади собрались до 100 тысяч человек с требованием отставки президента Януковича.

22 января 2014 года в ходе разгона митинга на Грушевского силовики убивают выстрелами в голову и сердце Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, публично издеваются над Михаилом Гаврилюком. Вскоре в больнице умер Роман Сеник. 18 февраля 2014 года начались масштабные жертвы среди митингующих, а 20 февраля на Институтской штурмовой ротой киевского полка "Беркут" были убиты 48 человек. По данным Генпрокуратуры, в целом во время Евромайдана с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. За 2017 год в суд были направлены 32 обвинительных акта и вручено 50 подозрений в рамках расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. По его словам, относительно событий 18-20 февраля - выдвинуты подозрения руководителям правоохранительных органов и государства, которым инкриминируется организация этих убийств.

Горбатюк подчеркнул, что 12 лиц, которые подозреваются в преступлениях во время Майдана, продолжают работать в министерстве внутренних дел, а трое из них - на высоких должностях в Нацгвардии и Нацполиции.

Он рассказал, что по событиям 18 февраля 2014 года, когда погибли 11 человек и более 500 получили огнестрельные ранения, расследуется 17 уголовных производств. 14 лицам вручено подозрение, в том числе беглому экс-президенту Виктору Януковичу, бывшему руководителю киевской милиции, сотрудникам подразделения Беркут. Семь обвинительных актов направлены в суд, один подозреваемый знакомится с результатами расследования. "Это бывший заместитель начальника департамента общественной безопасности, а сейчас действующий начальник управления общественной безопасности Надгвардии МВД", - рассказал Горбатюк. По его словам, представители МВД сами не принимают меры, чтобы провести служебное расследование или самим найти законные основания, чтобы отстранить или уволить таких людей.

Ранее сообщалось, что 10 бывших бойцов Беркута, разыскиваемых по делу о расстреле участников Майдана 20 февраля 2014 года, получили российское гражданство.

По данным Горбатюка, всего по убийствам протестующих расследовалось 13 уголовных производств. 35 лицам сообщено о подозрении, 28 человек находятся в розыске. Два обвинительных акта по пяти бойцам киевского Беркута рассматриваются в Святошинском суде, они обвиняются в причастности к расстрелу 48 протестующих и 80 раненых. Он добавил, что в целом с начала расследования в суд направлено 250 обвинительных актов относительно 252 человек и 50 получили приговоры, но за совершение убийств на Майдане на сегодняшний день приговоров нет.

Горбатюк добавил, что новое видео событий на Институтской в феврале 2014 года, недавно полученное представителями потерпевших, приобщили к делу и будут использовать как доказательство.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Сын убитого на Майдане учителя физики Сергея Бондарчука, глава организации Семьи героев Небесной сотни, Владимир Бондарчук в интервью LIGA.net рассказал, что за эти годы в Украине было принято много популистских решений, не в последнюю очередь и поэтому дела передаются в суд сырыми, "под годовщину". "Лишь бы вбросить что-то народу. А это вредит. Поменьше бы политики, побольше дела. Будет неимоверный позор для Украины, если в европейских судах мы получим оправдательные приговоры. Этого нельзя допустить. Это то, за что мы боремся. И время тут не главное. Я думаю, большинство семей понимают, что придется ждать. Не все так быстро происходит, как нам бы хотелось", - отметил он.

Начальник департамента спецрасследований ГПУ Горбатюк считает, что с течением времени усложняется поиск подозреваемых, однако следствие не останавливается, проводятся оперативно-розыскные действия, дополнительные экспертизы, сужается круг подозреваемых. "Есть продвижение относительно сужения круга подозреваемых… По одному из фактов убийств установлено подразделение, сотрудники которого подозреваются в применении оружия. Соответственно, эта работа вселяет надежду на то, что это преступление будет раскрыто", - резюмировал Горбатюк.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.