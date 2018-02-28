Тимошенко, Саакашвили и олигархи: главное из ответов Порошенко

На пресс-конференции президент анонсировал важные решения в Раде, ответил на вопросы о Мальдивах, олигархах и Медведчуке. Главное из ответов Порошенко

Сегодня президент Петр Порошенко впервые за почти год встретился с журналистами. Вопросы звучали разные: о его втором сроке и главной сопернице - Тимошенко, войне и миротворцах, отдыхе на Мальдивах, Саакашвили, отношениях с Польшей и Януковиче. О чем еще шла речь и что отвечал президент - в обзоре LIGA.net.

Ожидания от парламента

Порошенко сообщил, что ждет от парламента "чрезвычайно важных решений в течение ближайших недель". В том числе, он анонсировал голосование за главу Нацбанка. "Мне очень приятно, что при встрече фракции согласились поддержать предложенного мной кандидата (Смолия - ред.)", - сказал он.



В ближайшее время Порошенко также ждет назначения обновленного состава ЦИК, доукомплектации Конституционного суда, Счетной палаты и назначения аудитора НАБУ. Все эти решения нуждаются в "консолидированной и объединенной позиции парламента и коалиции", отметил президент.



Антикоррупционный суд



"Я очень доволен, что наконец-то парламент включил в повестку дня мой закон об антикоррупционном суде", - подчеркнул президент, продолжив перечислять возложенные на парламент надежды. Порошенко ждет, что в ближайшие недели этот законопроект будет проголосован в первом чтении, а дальше - начнется "широкое обсуждение" и окончательное его утверждение. Президент уточнил, что при доработке законопроекта должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии.



"Уверен в том, что это уже стало лакмусовой бумажкой и Украина должна сдать этот экзамен. Все сейчас ждем решения Верховной Рады", - подытожил глава государства.



Европейская и евроатлантическая интеграция



"В моей команде мы сейчас обсуждаем предложение "заякорить" в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию", - заявил президент, отметив, что эти стремления, согласно соцопросам, поддерживает большинство украинцев. По мнению Порошенко, курс Украины в НАТО и ЕС можно зафиксировать в преамбуле Конституции, и принятия этих поправок станет "страховкой на годы вперед".



Упомянул глава государства и безвизовый режим с ЕС, на достижение которого он потратил "большую часть своей каденции". Порошенко заявил, что не допустит запуска механизма приостановления безвиза.



Оружие от США и селфи Тимошенко



"Помните, сколько было разговоров, что нам его (оружие - ред.) не дадут?", - заявил президент, перейдя от темы НАТО к конкретной помощи от Соединенных Штатов. Он сообщил, что Украина должна получить первую поставку оружия США через несколько недель.



"А тем нашим оппозиционерам, которые по углам международных конференций делают селфи с российскими послами, я хотел бы объяснить, что дипломатические победы куются не только и не столько в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров", - отметил Порошенко, намекая на встречу Юлии Тимошенко на полях Мюнхенской конференции с российским послом в Германии.



Миротворцы в Донбассе



Украина будет продолжать "настоятельно добиваться" размещения миротворцев ООН в Донбассе, но исключительно на приемлемых для Украины условиях, подчеркнул президент. Только сейчас, по словам Порошенко, идея необходимости миротворцев в Донбассе получает большую поддержку международных партнеров. "Уже и страна-агрессор не отбрасывает эту идею", - добавил он.



Порошенко напомнил, что миротворцы ООН в Донбассе должны обеспечить вывод войск РФ с территории Украины; разоружение незаконных формирований; контроль над границей между Украиной и РФ; возобновление гуманитарных миссий.



Мальдивы



"Границу я пересекал по своей фамилии, по своему паспорту, с регистрацией у пограничников. Платил за это (перелет - ред.), гостиницу со своего банковского счета", - рассказал президент.



По его словам, на отдых не были потрачены государственные деньги, а все налоги - были оплачены. В своей будущей декларации Порошенко пообещал указать всю информацию.



Второй президентский срок



По словам Порошенко, избирательная кампания еще не началась, а когда начнется - "он сообщит". Однако, говоря о возможном поражении на выборах, отметил, что ни разу не проигрывал избирательную кампанию оппонентам, и потому у него якобы нет "плана Б" на случай проигрыша на следующих выборах.



Нацдружины



"Монополия на оружие принадлежит государству", - заявил президент, комментируя создание Национальны дружин. Президент отметил, что правоохранительные органы нуждаются в общественной поддержке, но задал риторический вопрос: "когда вы смотрели на так называемые Нацдружины на Крещатике, чувствовал ли каждый из вас себя безопаснее, глядя на этих парней?".



Досрочные выборы в Раду



Сейчас работа парламента устраивает президента, и он не обсуждает возможность досрочных выборов Рады.



"Большое количество реформ было принято. Я верю в то, что парламент способен продемонстрировать сейчас подвижки и касательно закона о нацбезопасности, и по закону о Нацбюро финансовых расследований, и по закону об Антикоррупционном суде… Если парламент все это принимает, какие могут быть разговоры на этот счет?", - заявил он.



Саакашвили



То, что происходит вокруг экс-губернатора Одесской области - это не политическая проблема, считает президент. О том, что Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство - он не жалеет, а сделал это, потому что "был очарован перспективами".



"Я не думаю, что он сейчас счастлив. Но это его проблемы и его дело", - резюмировал Порошенко.



Крым



Украина готова принять корабли из Крыма только вместе с полуостровом, заявил президент. Он уверен, что такая позиция и у всего украинского общества.



"Инициировано несколько судебных процессов, в том числе в Международном суде ООН и по поводу ответственности Российской Федерации за финансирование терроризма, и по поводу расовой дискриминации украинцев в Крыму, крымских татар", - рассказал также он.



О Медведчуке



Президент заявил, что готов работать "с кем угодно, кто сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой".



"Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете, почему? Потому что решения об освобождении принимает непосредственно Путин", - заявил глава государства.



Заложники



До конца недели Украине вернут двоих заложников из России, сообщил президент. "Может даже в пятницу", - уточнил он.



Янукович



Что сказал на пресс-конференции в России Виктор Янукович Порошенко "не интересно". Он посоветовал беглому экс-президенту "приехать в Киев и дать показания в стране, которой он причинил столько боли".



Отношения с Польшей



Президент считает, что политики должны заниматься политикой, а прошлое - оставить историкам. Он подчеркнул, что Украина не нуждается в указаниях, "каких украинских героев прославлять, а каких - нет".



Олигархи



Отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net, Порошенко заявил, что "отдельные олигархические средства массовой информации "мочат" президента".



"Я этого не боюсь. Ничего у вас не получится", - добавил он. Также президент считает, что "олигархи больше не влияют на работу власти в Украине".

При этом, президент подчеркнул, что олигархи якобы больше не влияют на работу власти в Украине.

"Деолигархизация - это отлучение олигархов от политической власти в стране. Я подчеркиваю, у нас что, существенно улучшилась позиция Фирташа (в вопросе журналист упомянул о договоре между Порошенко, Кличко и Фирташем - ред.)? Фирташ заехал в Украину, Фирташ у нас на сегодняшний день руководит парламентом, президентом, правительством? Или Коломойский? Или в Укрнафте нет изменений? Или в ПриватБанке нет изменений?" - заявил президент.

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