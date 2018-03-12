Бескровно не будет. Что ждет Донбасс после прихода миротворцев

По данным LIGA.net, в качестве компромисса обсуждается неучастие в миротворческой миссии сил стран НАТО и ОДКБ. Очевидно, не все боевики сложат оружие





Что говорит Минск о расформировании



Таких слов как "ДНР" и "ЛНР" в договоренностях вообще нет. Однако в десятом пункте есть упоминание о "разоружении всех незаконных групп" - чем ЛДНР и являются. Но и миротворцев в минских соглашениях нет. Министр иностранных дел 2007-2009 годов Владимир Огрызко говорит LIGA.net , что Украина должна руководствоваться действующим законодательством, а "договоренности тем и хороши, что это именно договоренности, а не норма права". По его словам, минские соглашения как инструмент прекращения горячей фазы свою функцию выполнили, но есть большие сомнения, приведут ли они к восстановлению суверенитета и территориальной целостности.



"Минские договоренности надо начинать читать с первого пункта - прекращение огня. Когда он будет выполнен - ​​все остальные темы начнут проявляться. А пока мы говорим, забегая наперед. Надо начинать с начала, а не с конца", - считает экс-глава МИД Украины.



Вероятно, ликвидация террористических организаций ДНР и ЛНР является контекстом темы миротворческого контингента ООН в Донбассе. Военный эксперт, экс-полковник СБУ Олег Стариков рассказал Вероятно, ликвидация террористических организаций ДНР и ЛНР является контекстом темы миротворческого контингента ООН в Донбассе. Военный эксперт, экс-полковник СБУ Олег Стариков рассказал LIGA.net , что под ликвидацией имеется в виду демилитаризация территории уже после принятия мандата и введения миротворцев. В то же время, сама миссия ООН - достаточно дискуссионный вопрос. По словам Старикова, важным моментом является то, будет ли участвовать в разоружении украинская армия. А это решается мандатом ООН.



Как известно, чтобы мандат приняли, на это должны как минимум согласиться Москва и Киев, а это означает необходимость компромисса. Источники Как известно, чтобы мандат приняли, на это должны как минимум согласиться Москва и Киев, а это означает необходимость компромисса. Источники LIGA.net рассказывают, что речь может идти об исключении из миротворческой миссии сил стран НАТО и стран ОДКБ (фактически контролируются Москвой). Украина уже заявила, что против белорусских военных из-за членства этой страны в ОДКБ.



Фактически, как объясняет Стариков, разоружение, демобилизация и реинтеграция - именно это имеется в виду, когда говорят о деятельности миротворческой миссии ООН в Украине. Поэтому слово "ликвидация" не полностью описывает этот процесс. "Расформировывать отдельно ЛДНР никто не будет. Самое главное - принятие решения о миротворцах в Совбезе ООН. Как только это произойдет, тогда начнутся вопросы демилитаризации и разоружения", - отметил эксперт.



В России предсказуемо настаивают на необходимости "прямого диалога" с марионетками Москвы. Например, утверждают в РФ, без согласия боевиков "никаких миротворцев не будет". Кроме того, там называют ЛДНР участниками минских соглашений (официальный Киев и западные парнтеры это отрицают). То есть Москва продолжает гнуть линию внедрения террористических группировок в Украину на особых условиях.

Народный депутат фракции Народный фронт Андрей Тетерук, который в свое время участвовал в миротворческих операциях, виделся с Волкером в январе 2018 года. Тетерук рассказал LIGA.net , что ликвидация будет происходить исключительно в юридической плоскости. "Это будет правовая оценка деятельности боевиков ЛДНР, а также вынесение приговоров за сепаратизм, убийства и другие преступления", - объяснил он.

Военный эксперт Святослав Стеценко отметил Военный эксперт Святослав Стеценко отметил LIGA.net , что Волкер "просто выразил позицию США, что нужно вести все переговоры с теми, кто реально принимает решения, а не с их марионетками". По его словам, Волкер в своем заявлении дал посыл и украинскому правительству.

Как отмечает Тетерук, с террористами не о чем говорить. "Мы приняли закон, в котором признали именно Россию страной-агрессором и возложили на нее всю ответственность за то, в каком сейчас состоянии временно оккупированные территории. Любые "посипаки", которые выдают себя за политические квазиобразования, не воспринимаются Киевом субъектом, с кем вообще можно вести переговоры. Единственное, о чем можно с ними говорить - это сложение оружия и прибытие для дачи показаний в СБУ и дальнейшего приговора суда", - резюмировал народный депутат.



Военное уничтожение: возможно ли



Слова Волкера о ликвидации ЛДНР не имеют четкого объяснения относительно процедуры. Поэтому стоит рассмотреть и возможность военного сценария. Слова Волкера о ликвидации ЛДНР не имеют четкого объяснения относительно процедуры. Поэтому стоит рассмотреть и возможность военного сценария.



Как отмечает Стариков, решение конфликта силовым методом невозможно. "Так считает руководство страны и наши стратегические партнеры. Заявление Курта Волкера связано с активной подготовкой к введению в Украине операции по поддержанию мира", - говорит Стариков.



Однако экс-полковник СБУ отмечает, что без погибших не обойтись. Очевидно, после введения миротворческой миссии не все бандформирования в Донбассе могут согласиться на разоружение. "Для этого и существует четырехтысячный полицейский контигент, который будет разоружать незаконные формирования. Бескровно не бывает нигде - ни одна операция мира так не проводились. Гибнут и миротворцы. К сожалению, при разоружении будут смерти", - рассказывает эксперт.



Стариков также отмечает политическую составляющую, ведь вся эта небескровная процедура будет нацелена на завершение конфликта. А момент для военного решения конфликта, как это было при хорватском сценарии (операция "Буря"), Украина уже пропустила. Сейчас мир не даст Киеву такой возможности, считает экс-полковник СБУ.







Огрызко настаивает, что Украина должна принимать все необходимые меры для освобождения территорий, в частности дипломатические и военные. Позицию руководства страны о военном варианте экс-министр иностранных дел комментирует так: "На этом этапе считает так, на другом - может быть иначе. Ситуация меняется. Нельзя считать, что то, что действовало какой-то момент, будет всегда оставаться таким".



Физическое устранение боевиков, захвативших украинскую территорию, должно происходить согласно действующему украинскому законодательству. "Все, кто совершил уголовное преступление, должен быть осужден и наказан. Этот механизм должен действовать и на временно оккупированных территориях", - объясняет дипломат. Огрызко уточнил, что претензий нет только к людям, которые фактически были заложниками боевиков в ОРДЛО.





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