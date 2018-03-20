"Он очень хотел летать". Кем был и как погиб летчик Влад Волошин

Знавшие легендарного летчика уверены: если это и было самоубийство, то Волошина до него довели. Возможно - чиновники Николаевской области









"Они пролетели над Днепром, сбросили неотсрелянные боеприпасы в реку и посадили", - рассказали LIGA.net об этом случае.





Фото: Самолет, который удалось посадить на Майском без шасси. 16.07.14



Через полтора месяца во время боевого вылета в район Иловайского котла, уже после успешного выполнения боевого задания (уничтожить силы российских военных и боевиков, которые перекрыли коридор из Иловайска), был подбит Су-25 Владислава.



Волошину удалось катапультироваться и приземлиться на оккупированной россиянами территории в районе Старобешево, в 40-ка километрах от Донецка. У него была сломана рука, но сильной боли летчик не чувствовал. "Состояние было шоковое, я не мог понять, как это произошло. Позже понял, что меня, вероятно, сбили с помощью нового российского Панциря-С1, излучения которого наши системы не видят", - рассказывал он в интервью изданию Министерства обороны Украины.



Четыре дня Владислав самостоятельно выбирался с оккупированных территорий к своим.



"Он с переломанной рукой шел пешком, - рассказал Через полтора месяца во время боевого вылета в район Иловайского котла, уже после успешного выполнения боевого задания (уничтожить силы российских военных и боевиков, которые перекрыли коридор из Иловайска), был подбит Су-25 Владислава.Волошину удалось катапультироваться и приземлиться на оккупированной россиянами территории в районе Старобешево, в 40-ка километрах от Донецка. У него была сломана рука, но сильной боли летчик не чувствовал. "Состояние было шоковое, я не мог понять, как это произошло. Позже понял, что меня, вероятно, сбили с помощью нового российского Панциря-С1, излучения которого наши системы не видят", - рассказывал он в интервью изданию Министерства обороны Украины.Четыре дня Владислав самостоятельно выбирался с оккупированных территорий к своим."Он с переломанной рукой шел пешком, - рассказал LIGA.net Алексей, знакомый с Волошиным еще с курсантских времен. - Выходил на несколько сепарских блокпостов, даже к чеченам раз вышел. Но к тому времени переоделся в спортивный костюм, небритый и в шлепанцах, косил под местного. Так и вышел к нам. Причем в течение трех суток ему постоянно обещали, что за ним кого-то пришлют, и так и не прислали. Это я к тому, что у него были ситуации, в которых он показывал силу характера и боевые качества. Взять и застрелиться самому, даже из-за каких-то интриг в этом гребаном николаевском аэропорту - это не про него".



После выхода с оккупированных территорий Влада первым делом вертолетом потащили к начальнику Генштаба



Летом прошлого года Волошин решил уйти из армии. Причины, заставившие его расстаться с мечтой детства, подробно расписал: После выхода с оккупированных территорий Влада первым делом вертолетом потащили к начальнику Генштаба Виктору Муженко , вспоминают друзья: "У него локтя тупо не было, только привезли в Запорожье, только сделали премедикацию - и давай бегом на Краматорск к Муженко. А там тупой вопрос: рассказывай, что видел... Разговор ни о чем".Летом прошлого года Волошин решил уйти из армии. Причины, заставившие его расстаться с мечтой детства, подробно расписал:

У меня была зарплата в 12611грн + за поднаём жилья 1699 грн. Многие скажут - так жилье в Николаеве можно найти за 2000 грн. Не угадали… Зимой я платил за месяц 5400 грн (и это далеко не президентские апартаменты, даже не евроремонт) + пропитание + ребенок (а потом и второй) + кредиты. А еще периодически нужно что-то купить из одежды. Считайте сами. Лично мое мнение - этого недостаточно для офицера любого рода войск, не только летчика





О зарплатах боевых летчиков и увольнении Волошина читайте в интервью LIGA.net с Муженко



Материальным обеспечением летчиков в основном занимались волонтеры, иначе им приходилось летать "в гелетейке и берцах, иногда кроссовках". Военное начальство на вопросы о повышении зарплаты отвечало, что легко найдет замену всем недовольным бойцам. Влада Волошина в армейском руководстве вообще не жаловали - за правду в глаза.

Мы (боевые летчики) считали, что после 2014 года все изменится. Увы, летный состав все так же летает редко. Если рядовой летчик в чём-то проштрафился, его ставят в "стойло", давая летать лишь для поддержания навыков. В основном, все занимаются показухой. Курсантов готовят на боевых самолетах! Достижение, безусловно. А в это время лейтенанты годом старше (и другие летчики) сидят на земле, потому как топливо рекой выделяется только под курсантов Но от возвращения в украинскую армию в случае необходимости Владислав Волошин не зарекался: "Если мои навыки вновь понадобятся, я не задумываясь применю их по назначению, без страха и сомнения".



"Он был сильным и всегда искал выход из любой ситуации"



"Я ему говорил, что на гражданке - это не в армии. Здесь тебя подведут под статью и потом с улыбкой подойдут похлопать по плечу и спросить, как здоровье жены", - говорит волонтер Евгений Карпенко.



После увольнения из Вооруженных сил Украины Волошину искали работу всем Фейсбуком, под постом журналиста Юрия Бутусова. "Единственное, чем помогли - это пойти на работу замдиректора не пойми по каким вопросам в николаевский аэропорт, - напоминает Алексей. - Я его лично видел в конце сентября в Киеве, он там был в центре Градиент, учился на начальника службы аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов. Боевой опытный летчик учится по такой вот специальности!"



В июле 2017 года Волошин стал заместителем гендиректора КП Николаевский международный аэропорт. Представлял его лично губернатор



Знакомые не исключают, что причиной самоубийства Владислава стали именно тендерные схемы, возникшие в ходе ремонта николаевского аэропорта, и давление со стороны окружения Алексея Савченко.



"Тут все в общем могло сложиться. Поиски правды на службе, отношение к нему как к бойцу, который никогда не прятался и всегда смело говорил все в глаза. Финальным вариантом, скорее всего, стал случай с этим ремонтом. Ему, человеку простому, не совсем понятно было, как можно было сделать ремонт аэропорта и при этом не заплатить. Это, знаете, как договориться и выступить гарантом своим честным именем, и не сдержать слово", - рассказал в беседе с Материальным обеспечением летчиков в основном занимались волонтеры, иначе им приходилось летать "в гелетейке и берцах, иногда кроссовках". Военное начальство на вопросы о повышении зарплаты отвечало, что легко найдет замену всем недовольным бойцам. Влада Волошина в армейском руководстве вообще не жаловали - за правду в глаза.Но от возвращения в украинскую армию в случае необходимости Владислав Волошин не зарекался: "Если мои навыки вновь понадобятся, я не задумываясь применю их по назначению, без страха и сомнения"."Я ему говорил, что на гражданке - это не в армии. Здесь тебя подведут под статью и потом с улыбкой подойдут похлопать по плечу и спросить, как здоровье жены", - говорит волонтер Евгений Карпенко.После увольнения из Вооруженных сил Украины Волошину искали работу всем Фейсбуком, под постом журналиста Юрия Бутусова. "Единственное, чем помогли - это пойти на работу замдиректора не пойми по каким вопросам в николаевский аэропорт, - напоминает Алексей. - Я его лично видел в конце сентября в Киеве, он там был в центре Градиент, учился на начальника службы аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов. Боевой опытный летчик учится по такой вот специальности!"В июле 2017 года Волошин стал заместителем гендиректора КП Николаевский международный аэропорт. Представлял его лично губернатор Алексей Савченко . "Он будет отвечать за все тендеры, которые будут проходить по этому предприятию", - сказал он.Знакомые не исключают, что причиной самоубийства Владислава стали именно тендерные схемы, возникшие в ходе ремонта николаевского аэропорта, и давление со стороны окружения Алексея Савченко."Тут все в общем могло сложиться. Поиски правды на службе, отношение к нему как к бойцу, который никогда не прятался и всегда смело говорил все в глаза. Финальным вариантом, скорее всего, стал случай с этим ремонтом. Ему, человеку простому, не совсем понятно было, как можно было сделать ремонт аэропорта и при этом не заплатить. Это, знаете, как договориться и выступить гарантом своим честным именем, и не сдержать слово", - рассказал в беседе с LIGA.net волонтер 299-й бригады Максим Рябоконь.







Два месяца назад николаевский журналист Андрей Лохматов расследовал сомнительную схему по тендерам на ремонт аэропорта, в которую якобы было вовлечено окружение Савченко. Он опубликовал аудиозапись, на которой слышно, как Волошина заставляют согласовать фиктивные результаты тендера на ремонт здания. "Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией о подписании акта выполненных работ по теминалу. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. То есть это незаконно, и поэтому он не соглашался", - рассказала



В приемной генерального директора аэропорта на телефонные звонки Два месяца назад николаевский журналист Андрей Лохматов расследовал сомнительную схему по тендерам на ремонт аэропорта, в которую якобы было вовлечено окружение Савченко. Он опубликовал аудиозапись, на которой слышно, как Волошина заставляют согласовать фиктивные результаты тендера на ремонт здания. "Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией о подписании акта выполненных работ по теминалу. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. То есть это незаконно, и поэтому он не соглашался", - рассказала Громадському заместитель гендиректора Алина Коротич.В приемной генерального директора аэропорта на телефонные звонки LIGA.net не ответили.



Лохматов опубликовал переписку Волошина за несколько недель до смерти с неназванным лицом в Whats App. Волошин жаловался собеседнику на давление со стороны губернатора Савченко и добавил: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, суко, суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают".















Часть переписки Волошина с неизвестным в Whats App, источник - nikvesti.com



Как рассказала



Ремонтом терминала без тендера занималась строительная кампания Житлопромбуд-8.



Скандал вокруг аэропорта начался еще в 2017 году при предыдущем директоре Михаиле Галайко, утверждает она: "Галайко переносил этот тендер, он не хотел его проводить на отремонтированный терминал. И тогда Савченко обвинил Галайко, что тот ему предлагал взятку. Его убрали, и поставили Волошина буквально на следующий день".







"Волошину дают команду - сделай тендер, подпиши. А потом внезапно Савченко публично заявляет, что это незаконно, и дает поручение разорвать договор с фирмой, победившей в тендере. Документов по ремонту нет, ни проекта, ни экспертизы", - утверждает Локацкая. Она уверена, что областные власти прикрывали свои схемы именем известного АТОшника. "Савченко - человек Порошенко. И он полностью контролировал каждый шаг. В том числе, и Волошину все указания приходили от него", - подчеркнула юрист. Она не исключает, что Волошин был вынужден пойти на самоубийство ради сохранения чести офицера и для обеспечения безопасности семьи: "Не мог боевой офицер такое совершить без оснований.



Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал, что "никакого отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры,.. и оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких".



Получить комментарий от Савченко по поводу самоубийства Волошина



"Он был сильным и всегда искал выход из любой ситуации. Такого человека очень сложно сломать, поэтому какой-то там Савченко один этого сделать не мог. Всех их надо гнать на полиграф под следствием. Там они быстро заговорят", - считает Рябоконь.



"Влад был очень открытым и, как мне показалось, немножко идеалистом. Военных вообще очень легко поймать на фразу "давай сделаем что-то для пользы дела, а потом задним числом оформим". У них нет к таким вещам иммунитета, их этому не учили. Так же, как никто нас в школе не учил, что если начались правовые вещи, то это не конец жизни, надо садиться и разбираться. Если бы кто-то сбил настрой, придержал его... Так гадко все вышло. Мог жить и летать", - говорит Карпенко.







Владислав не видел себя без неба. Фото Влада Волошина на выставке героев АТО



"После армии хотел стать гражданским пилотом. Ему предлагали: давай, Влад, мы скинемся деньгами, а там деньги немаленькие, несколько тысяч долларов. Он стал на дыбы: нет. Щепетильно к этому отнесся. Был категорически против", - добавил Карпенко.



Весной 2017 года в Кировограде Владислав Волошин таки переучился на гражданского пилота, рассказал его друг Алексей. "Влад летчик, и тупо хотел продолжать летать. Ему оставалось отлетать на тренажере, чтобы сесть за правую чашку линейного пилота, получить лицензию CPL (лицензия коммерческого пилота - ред). Это стоит порядка 10 тысяч евро, и этих денег у него не было, это факт. Вопрос денег на доучивание на гражданского пилота стоял очень остро", - вспоминает он.



В версию с самоубийством он не верит - во время АТО проблемных и опасных ситуаций у него было немало, и он всегда с ними справлялся: "Он был молчаливым скромным интровертом. Все мои знакомые, кто его знал, однозначно не верят в самоубийство. Адекватный, взвешенный. Он не застрелился бы даже на последней стадии рака. Так что сложно согласиться с тем, что он вот так взял и в себя стрельнул. Но даже если бы Влад решил покончить с собой, вряд ли он делал бы это дома, при жене и детях".



У Владислава Волошина осталась жена Надежда и двое маленьких детей: сын и дочь.







Вчера к зданию Николаевской ОГА в память о ветеране АТО, летчике Владиславе Волошине принесли несколько десятков бумажных самолетиков. Буквально через пару десятков минут, пишут участники акции, они оказались в урне.



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Лохматов опубликовал переписку Волошина за несколько недель до смерти с неназванным лицом в Whats App. Волошин жаловался собеседнику на давление со стороны губернатора Савченко и добавил: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, суко, суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают".Как рассказала LIGA.net николаевский юрист Татьяна Локацкая, которая отслеживала деятельность аэропорта, еще до назначения Волошина областные власти завели на коммунальное предприятие своих людей на подрядные работы, чтобы заработать денег. "То есть провели ремонт фактически, а после этого только объявили тендер", - говорит она.Ремонтом терминала без тендера занималась строительная кампания Житлопромбуд-8.Скандал вокруг аэропорта начался еще в 2017 году при предыдущем директоре Михаиле Галайко, утверждает она: "Галайко переносил этот тендер, он не хотел его проводить на отремонтированный терминал. И тогда Савченко обвинил Галайко, что тот ему предлагал взятку. Его убрали, и поставили Волошина буквально на следующий день". Галайко задержали 29 декабря в кабинете Савченко с 700 тысячами гривень, которые он будто бы предложил губернатору за продление с ним трудовых отношений. Еще 300 тыс было у зама в приемной. Заявителем выступил сам Савченко. Галайко поместили в СИЗО и выпустили несколько дней спустя под залог. А аэропорт вместо него возглавил Волошин."Волошину дают команду - сделай тендер, подпиши. А потом внезапно Савченко публично заявляет, что это незаконно, и дает поручение разорвать договор с фирмой, победившей в тендере. Документов по ремонту нет, ни проекта, ни экспертизы", - утверждает Локацкая. Она уверена, что областные власти прикрывали свои схемы именем известного АТОшника. "Савченко - человек Порошенко. И он полностью контролировал каждый шаг. В том числе, и Волошину все указания приходили от него", - подчеркнула юрист. Она не исключает, что Волошин был вынужден пойти на самоубийство ради сохранения чести офицера и для обеспечения безопасности семьи: "Не мог боевой офицер такое совершить без оснований.Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал, что "никакого отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры,.. и оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких".Получить комментарий от Савченко по поводу самоубийства Волошина LIGA.net пока не удалось. Но на своей странице в Facebook он написал, что находится на лечении, и "трагическое событие до сих пор не укладывается в голове". Информацию о миллионных тендерах по ремонту аэропорта он назвал бредом . "Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые разберутся", - сказал он. Вопрос в том, что Юрий Мороз, который будет руководить расследованием, по данным СМИ, несколько лет назад работал вице-президентом Авант-Банка. В 2011-2012 годах его председателем правления был нардеп Савченко."Он был сильным и всегда искал выход из любой ситуации. Такого человека очень сложно сломать, поэтому какой-то там Савченко один этого сделать не мог. Всех их надо гнать на полиграф под следствием. Там они быстро заговорят", - считает Рябоконь."Влад был очень открытым и, как мне показалось, немножко идеалистом. Военных вообще очень легко поймать на фразу "давай сделаем что-то для пользы дела, а потом задним числом оформим". У них нет к таким вещам иммунитета, их этому не учили. Так же, как никто нас в школе не учил, что если начались правовые вещи, то это не конец жизни, надо садиться и разбираться. Если бы кто-то сбил настрой, придержал его... Так гадко все вышло. Мог жить и летать", - говорит Карпенко."После армии хотел стать гражданским пилотом. Ему предлагали: давай, Влад, мы скинемся деньгами, а там деньги немаленькие, несколько тысяч долларов. Он стал на дыбы: нет. Щепетильно к этому отнесся. Был категорически против", - добавил Карпенко.Весной 2017 года в Кировограде Владислав Волошин таки переучился на гражданского пилота, рассказал его друг Алексей. "Влад летчик, и тупо хотел продолжать летать. Ему оставалось отлетать на тренажере, чтобы сесть за правую чашку линейного пилота, получить лицензию CPL (лицензия коммерческого пилота -). Это стоит порядка 10 тысяч евро, и этих денег у него не было, это факт. Вопрос денег на доучивание на гражданского пилота стоял очень остро", - вспоминает он.В версию с самоубийством он не верит - во время АТО проблемных и опасных ситуаций у него было немало, и он всегда с ними справлялся: "Он был молчаливым скромным интровертом. Все мои знакомые, кто его знал, однозначно не верят в самоубийство. Адекватный, взвешенный. Он не застрелился бы даже на последней стадии рака. Так что сложно согласиться с тем, что он вот так взял и в себя стрельнул. Но даже если бы Влад решил покончить с собой, вряд ли он делал бы это дома, при жене и детях".У Владислава Волошина осталась жена Надежда и двое маленьких детей: сын и дочь.Вчера к зданию Николаевской ОГА в память о ветеране АТО, летчике Владиславе Волошине принесли несколько десятков бумажных самолетиков. Буквально через пару десятков минут, пишут участники акции, они оказались в урне.