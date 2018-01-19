Тема дня. Новая смерть от кори в Украине: что дальше

Украинцев призвали готовиться к вспышке дифтерии, от которой в период с 1991 по 1998 года в Украине умерли 696 человек

В Украине - вспышка кори. За две недели 2018 года заболели 1285 человек, тогда как за весь прошлый год - 4782. Вчера от болезни умер ребенок. Это уже третья смерть от кори в текущем году. Причина - в низком охвате вакцинацией. Число заболевших продолжает расти, а Минздрав уже призывает украинцев получать прививки от дифтерии, вспышка которой, вероятно, придет вслед за корью, и это будет намного более опасно. Почему так происходит и что с этим делать - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Среди заболевших корью более 85% не были полностью защищены прививкой (то есть, двумя дозами вакцины против кори, краснухи и паротита), говорят в Минздраве.

По словам министра Ульяны Супрун, которая была назначена на должность и.о. министра в июне 2016 г, нынешняя ситуация с корью в Украине объясняется тем, что в 2016 году охват вакцинацией от кори был ниже 50%, тогда как предупредить госпитализацию и смертельные случаи можно при охвате вакцинацией 98%. В 2017 году было вакцинировано 87,8% детей. Коллективный иммунитет не срабатывает.

Однако в чем причина такого низкого уровня вакцинации, до конца не ясно. В Минздраве говорят, что вакцина в регионах есть, списывают все на безответственность родителей и предлагают даже предусмотреть в законодательстве дополнительную ответственность за невакцинацию детей.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. При том, что действительно в украинском, как и любом другом, обществе есть определенный процент людей со скептическим отношением к вакцинации в виду религиозных взглядов или неудачного опыта прививки в прошлом, факт проблемы с наличием вакцины в Украине нельзя отрицать.

К примеру, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль недавно заявил, что в 2017 г из заявленных 88 тысяч вакцин область получила всего 26 тысяч, то есть менее трети от потребности. Причем отказов родителей от прививок детей, по словам Москаля, было всего 317. Губернатор утверждает, что заявки в Минздрав по поводу нехватки вакцины остаются без должной реакции.

Сегодня Супрун признала, что в Кировоградской, Ровенской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской областях и в Киеве существуют перебои в наличии вакцины. По словам министра, в эти области препарат будет поставлен из других регионов.





ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Все это выглядит довольно тревожно, если учесть, что медики прогнозируют сразу после кори вспышку дифтерии, смертность от которой достигает 50%, если вовремя не ввести противодифтерийную сыворотку. По словам детского врача Евгения Комаровского, этой сыворотки в Украине нет вообще.

Данные опасения подтвердили в Минздраве. Вчера на сайте ведомства появилось сообщение с призывом вакцинироваться от дифтерии. В министерстве отметили, что во время эпидемии дифтерии в Украине с 1991 по 1998 гг, вызванной низким охватом вакцинацией, этой болезнью заболели около 20 000 человек, 696 из них умерли. При этом Минздрав уверяет, что вакцина, которая используется для профилактики дифтерии, в Украине есть. А вот противодифтерийной сыворотки, которая необходима для лечения заболевания, в стране на данный момент всего 900 доз.

При этом охват вакцинацией тоже довольно низкий. За 11 месяцев 2017 г 45,4% детей в возрасте 18 месяцев получили три дозы вакцины АКДС, 38,7% взрослых защищены от дифтерии вакциной АДС-М. Т.е. ситуация с корью, судя по всему, может повториться, только последствия будут намного более серьезными.

Возможно, и в самом деле в Украине будет усилена ответственность за невакцинацию детей. Инициаторы ссылаются на европейский опыт. Очевидно речь может идти об административной ответственности. К примеру, в Германии невакцинация детей наказывается штрафом в 2,5 тыс евро. Также штрафы предусмотрены в Италии.

Определенно, детей без прививок все чаще будут ограничивать в посещении школ. Насколько правомерны такие действия, сказать сложно, так как, с одной стороны, невакцинированным детям запрещено посещать учебные заведения, согласно закону о защите населения от инфекционных заболеваний; с другой же стороны - есть конституционное право на образование, а также Конвенция о правах человека и биомедицине, которая предусматривает добровольное согласие родителей на вакцинацию детей.

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