Новый календарь. Какие праздники могут отменить в Украине

Украинцы окончательно запутались в праздниках - их меняют, отменяют, создают новые. Как все может изменится - в материале LIGA.net





С чего началось



Дискуссию спровоцировал законопроект о государственных и других праздниках от Украинского института национальной памяти (УИНП), который возглавляет Владимир Вятрович.





По мнению эксперта РПР, аналитика Центра исследований освободительного движения Анны Олийнык, если говорить о заинтересованных кругах, то "идет дискуссия о ценностях".





"В профессиональной гендерной среде уже давно поднимают вопрос о том, каким должен быть праздник 8 марта. В частности, дискуссия продолжается о том, что это за праздник - день женственности или все-таки борьбы за права женщин ", - говорит она.



По словам эксперта, нет консенсуса даже в экспертных кругах, которые не могут решить, должно ли 8 марта быть выходным днем. "Часть специалистов считает, что если этот праздник о праве женщин, в том числе на труд и достойные условия работы, то делать его выходным днем ​​- оксюморон", - приводит пример Олейник.





Тем не менее, отдыхать в 2018-м украинцы будут с 8 по 11 марта. Поскольку 8 марта припадает на четверг, в Кабмине решили сделать выходным и 9 марта, но отработать его придется в субботу 3 марта.



Кто имеет право упразднять и создавать праздники



Один из ключевых вопросов. На практике непонятно, кто может решать за всех украинцев - президент, парламент, правительство или Владимир Вятрович. В Конституции (92 статья) есть разъяснение по этому поводу - праздники должны определяться исключительно законодательством.





На практике все иначе, говорит Олейник: "Праздники вводят совершенно разные субъекты власти - это могут быть и парламентские учреждения, и указы президента. Все происходит ситуативно и непонятно. Именно поэтому началась дискуссия о базовом законе, где будет прописана ответственность президента, парламента и других ветвей власти по праздникам".



По ее словам, законопроект Вятровича можно взять за основу, прежде всего, потому, что это единственное предложение в виде системного видения "праздничной реформы".





"Важно подключить и профессиональные дискуссии, когда, например, речь идет о каких-то отдельных праздниках, касающиеся интересов определенных групп. Говорить о религиозных праздниках нужно с учетом мнения религиозных общин. То же самое и с национальными меньшинствами", - объясняет эксперт.





Но Конституция не мешает правительству изменять количество выходных в 2018-м. Например, на Рождество христиан западного обряда украинцы получат четыре выходных - 22-25 декабря, включая субботу и воскресенье. Но 24 число придется отработать в субботу 22 декабря.



Кроме того, аналогичная ситуация с Днем Конституции и Новым годом. Отдыхать будут 28 июня - 1 июля и 30 декабря - 1 января соответственно с отработкой одного выходного в субботы 23 июня и 29 декабря.



Как будут реформировать календарь



Пока в Украине официально 11 праздничных нерабочих дней: Новый год, Рождество (25 декабря и 7 января), международный женский день, Пасха, День труда, Троица, День победы над нацизмом, День Конституции, День Независимости и День защитника.



В ноябре 2017 Верховная Рада уже поставила точку насчет праздника 1 мая - Дня международной солидарности трудящихся. Теперь у него другое название - День труда. Кроме того, 2 мая сделали рабочим днем ​​в пользу католического Рождества 25 декабря (теперь в этот день украинцы будут отдыхать).









К слову, в коалиции тоже бушуют мысли по поводу "праздничных реформ". Вице-спикер парламента



А вот Вятрович предлагал компенсировать потерю 8 марта другим праздничным выходным - Шевченковским днем ​​(9 марта). Об отмене праздника Дня международной солидарности женщин речь вообще не идет. Однако в первом драфте законопроекта от УИНП была другая ситуация - хотели отменить и праздник 8 марта, и выходной. По словам Анны Олейник, Вятрович учел возмущение общественности и внес изменения, чтобы праздник оставить, но как рабочий день.



Кстати, согласно опросу Киевского международного института социологии в 2017 году, 8 марта - четвертый по популярности праздник в Украине (его опередили лишь Пасха, Рождество и Новый год).



Кроме того, близкий к президенту народный депутат фракции БПП Но в 2018-м выходными будут 30 апреля (понедельник) и 1 мая (вторник). Таким образом Кабмин сделал 4 выходных (включая воскресенье и субботу). Но 30 апреля придется отработать в субботу 5 мая.К слову, в коалиции тоже бушуют мысли по поводу "праздничных реформ". Вице-спикер парламента Ирина Геращенко выступила за отмену выходного 8 марта. "Это День международной солидарности женщин, и он должен быть днем нашей солидарности, а не "днем ​гвоздик ", - писала политик в Facebook несколько месяцев назад.А вот Вятрович предлагал компенсировать потерю 8 марта другим праздничным выходным - Шевченковским днем ​​(9 марта). Об отмене праздника Дня международной солидарности женщин речь вообще не идет. Однако в первом драфте законопроекта от УИНП была другая ситуация - хотели отменить и праздник 8 марта, и выходной. По словам Анны Олейник, Вятрович учел возмущение общественности и внес изменения, чтобы праздник оставить, но как рабочий день.Кстати, согласно опросу Киевского международного института социологии в 2017 году, 8 марта - четвертый по популярности праздник в Украине (его опередили лишь Пасха, Рождество и Новый год).Кроме того, близкий к президенту народный депутат фракции БПП Игорь Грынив считает, что нужно отменить норму, когда выходным днем ​​делают понедельник, если праздник выпадает на субботу или воскресенье. Вот как выглядит реформированный календарь праздников, согласно законопроекту, который предлагает поддержать Вятрович:









В конце января директор УИНП предлагает еще одну реформу - отменить выходной на 1 мая. По его словам, это обусловлено экономическим фактором. Мол, финансовые потери из-за выходных "бьют по каждому", а День труда стоит отмечать именно трудом. Хотя, судя по графике, 1 мая все-таки указано как нерабочий день. В конце января директор УИНП предлагает еще одну реформу - отменить выходной на 1 мая. По его словам, это обусловлено экономическим фактором. Мол, финансовые потери из-за выходных "бьют по каждому", а День труда стоит отмечать именно трудом. Хотя, судя по графике, 1 мая все-таки указано как нерабочий день.





Похожая ситуация и с 9 мая - Днем победы над нацизмом. Чтобы быть ближе к Европе, в Украине акцентируют внимание на 8 мая (День памяти и примирения). Конечно, часть старшего поколения может негативно реагировать на подобные изменения - достаточно долгое время они праздновали победу, а не отмечали примирение. Хотя есть и те, кто всю свою жизнь в этот день именно вспоминал погибших друзей без победного пафоса. Кроме того, учитывая европейскую традицию 8 мая, целесообразнее чтить память и говорить о мире, чем радоваться победе при таком большом количестве погибших в военные годы.



В конечном итоге, если реформа состоится - украинцы будут иметь девять государственных выходных вместо 11. Если добавить к этим изменениям предложение об отмене переноса выходных, то нерабочих дней станет еще меньше - 6-8 (в зависимости от года).



А как в мире



На самом деле в этом вопросе Украина не является "белой вороной". Среднее количество выходных на праздники в мире колеблется в пределах 7-18 дней. То есть, девять нерабочих праздничных дней - это достаточно небольшое количество, учитывая общую картину.



Например, Испания и Финляндия - лидеры по количеству праздничных выходных (14 и 15 нерабочих дней соответственно). А такое же количество выходных, как и в Украине (11 дней), в Швеции, Италии, Франции и Дании. Не самая плохая компания.



Однако во многих странах регулирование государственных выходных происходит индивидуально. Далеко не все выходные оплачиваются работодателями. Например, во Франции обязательно оплачивают только один выходной - 1 мая. Все другие праздники согласуются с профсоюзами.



Меньше всего отдыхают в Мексике - семь выходных. Лидером по нерабочим дням во время праздников в странах Центральной и Восточной Европы является Россия (14 дней). Это при том, что официально у россиян восемь праздников, все другие даты определены трудовым кодексом.



В США всего 10 федеральных праздников. Хотя работодатели имеют право не давать своим работникам выходные в эти дни.



Так или иначе, законопроект Владимира Вятровича пока на рассмотрении, поэтому до голосования парламентом никаких "праздничных перемен" не состоится.







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