Новый календарь. Какие праздники могут отменить в Украине
23.02.2018 08:15
Украинцы окончательно запутались в праздниках - их меняют, отменяют, создают новые. Как все может изменится - в материале LIGA.net
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Украине праздники можно условно поделить на несколько групп: традиционные (в том числе религиозные), государственные, скорбные дни и международные. Больше всего вопросов возникает к праздникам 8 марта, 1 мая и 8-9 мая. Некоторые из них хотят отменить, как это было с 23 февраля в 2015 году, а другие - сделать рабочим днем, но продолжить отмечать. Почему об этом начали говорить - в материале LIGA.net.
Дискуссию спровоцировал законопроект о государственных и других праздниках от Украинского института национальной памяти (УИНП), который возглавляет Владимир Вятрович.
По словам эксперта, нет консенсуса даже в экспертных кругах, которые не могут решить, должно ли 8 марта быть выходным днем. "Часть специалистов считает, что если этот праздник о праве женщин, в том числе на труд и достойные условия работы, то делать его выходным днем - оксюморон", - приводит пример Олейник.
Как будут реформировать календарь
Пока в Украине официально 11 праздничных нерабочих дней: Новый год, Рождество (25 декабря и 7 января), международный женский день, Пасха, День труда, Троица, День победы над нацизмом, День Конституции, День Независимости и День защитника.
В ноябре 2017 Верховная Рада уже поставила точку насчет праздника 1 мая - Дня международной солидарности трудящихся. Теперь у него другое название - День труда. Кроме того, 2 мая сделали рабочим днем в пользу католического Рождества 25 декабря (теперь в этот день украинцы будут отдыхать).
В конце января директор УИНП предлагает еще одну реформу - отменить выходной на 1 мая. По его словам, это обусловлено экономическим фактором. Мол, финансовые потери из-за выходных "бьют по каждому", а День труда стоит отмечать именно трудом. Хотя, судя по графике, 1 мая все-таки указано как нерабочий день.
С чего началось
Дискуссию спровоцировал законопроект о государственных и других праздниках от Украинского института национальной памяти (УИНП), который возглавляет Владимир Вятрович.
По мнению эксперта РПР, аналитика Центра исследований освободительного движения Анны Олийнык, если говорить о заинтересованных кругах, то "идет дискуссия о ценностях".
"В профессиональной гендерной среде уже давно поднимают вопрос о том, каким должен быть праздник 8 марта. В частности, дискуссия продолжается о том, что это за праздник - день женственности или все-таки борьбы за права женщин ", - говорит она.
По словам эксперта, нет консенсуса даже в экспертных кругах, которые не могут решить, должно ли 8 марта быть выходным днем. "Часть специалистов считает, что если этот праздник о праве женщин, в том числе на труд и достойные условия работы, то делать его выходным днем - оксюморон", - приводит пример Олейник.
Тем не менее, отдыхать в 2018-м украинцы будут с 8 по 11 марта. Поскольку 8 марта припадает на четверг, в Кабмине решили сделать выходным и 9 марта, но отработать его придется в субботу 3 марта.
Кто имеет право упразднять и создавать праздники
Один из ключевых вопросов. На практике непонятно, кто может решать за всех украинцев - президент, парламент, правительство или Владимир Вятрович. В Конституции (92 статья) есть разъяснение по этому поводу - праздники должны определяться исключительно законодательством.
Кто имеет право упразднять и создавать праздники
Один из ключевых вопросов. На практике непонятно, кто может решать за всех украинцев - президент, парламент, правительство или Владимир Вятрович. В Конституции (92 статья) есть разъяснение по этому поводу - праздники должны определяться исключительно законодательством.
На практике все иначе, говорит Олейник: "Праздники вводят совершенно разные субъекты власти - это могут быть и парламентские учреждения, и указы президента. Все происходит ситуативно и непонятно. Именно поэтому началась дискуссия о базовом законе, где будет прописана ответственность президента, парламента и других ветвей власти по праздникам".
По ее словам, законопроект Вятровича можно взять за основу, прежде всего, потому, что это единственное предложение в виде системного видения "праздничной реформы".
По ее словам, законопроект Вятровича можно взять за основу, прежде всего, потому, что это единственное предложение в виде системного видения "праздничной реформы".
"Важно подключить и профессиональные дискуссии, когда, например, речь идет о каких-то отдельных праздниках, касающиеся интересов определенных групп. Говорить о религиозных праздниках нужно с учетом мнения религиозных общин. То же самое и с национальными меньшинствами", - объясняет эксперт.
Но Конституция не мешает правительству изменять количество выходных в 2018-м. Например, на Рождество христиан западного обряда украинцы получат четыре выходных - 22-25 декабря, включая субботу и воскресенье. Но 24 число придется отработать в субботу 22 декабря.
Кроме того, аналогичная ситуация с Днем Конституции и Новым годом. Отдыхать будут 28 июня - 1 июля и 30 декабря - 1 января соответственно с отработкой одного выходного в субботы 23 июня и 29 декабря.
Кроме того, аналогичная ситуация с Днем Конституции и Новым годом. Отдыхать будут 28 июня - 1 июля и 30 декабря - 1 января соответственно с отработкой одного выходного в субботы 23 июня и 29 декабря.
Как будут реформировать календарь
Пока в Украине официально 11 праздничных нерабочих дней: Новый год, Рождество (25 декабря и 7 января), международный женский день, Пасха, День труда, Троица, День победы над нацизмом, День Конституции, День Независимости и День защитника.
В ноябре 2017 Верховная Рада уже поставила точку насчет праздника 1 мая - Дня международной солидарности трудящихся. Теперь у него другое название - День труда. Кроме того, 2 мая сделали рабочим днем в пользу католического Рождества 25 декабря (теперь в этот день украинцы будут отдыхать).
Но в 2018-м выходными будут 30 апреля (понедельник) и 1 мая (вторник). Таким образом Кабмин сделал 4 выходных (включая воскресенье и субботу). Но 30 апреля придется отработать в субботу 5 мая.
К слову, в коалиции тоже бушуют мысли по поводу "праздничных реформ". Вице-спикер парламента Ирина Геращенко выступила за отмену выходного 8 марта. "Это День международной солидарности женщин, и он должен быть днем нашей солидарности, а не "днем гвоздик ", - писала политик в Facebook несколько месяцев назад.
А вот Вятрович предлагал компенсировать потерю 8 марта другим праздничным выходным - Шевченковским днем (9 марта). Об отмене праздника Дня международной солидарности женщин речь вообще не идет. Однако в первом драфте законопроекта от УИНП была другая ситуация - хотели отменить и праздник 8 марта, и выходной. По словам Анны Олейник, Вятрович учел возмущение общественности и внес изменения, чтобы праздник оставить, но как рабочий день.
Кстати, согласно опросу Киевского международного института социологии в 2017 году, 8 марта - четвертый по популярности праздник в Украине (его опередили лишь Пасха, Рождество и Новый год).
Кроме того, близкий к президенту народный депутат фракции БПП Игорь Грынив считает, что нужно отменить норму, когда выходным днем делают понедельник, если праздник выпадает на субботу или воскресенье. Вот как выглядит реформированный календарь праздников, согласно законопроекту, который предлагает поддержать Вятрович:
К слову, в коалиции тоже бушуют мысли по поводу "праздничных реформ". Вице-спикер парламента Ирина Геращенко выступила за отмену выходного 8 марта. "Это День международной солидарности женщин, и он должен быть днем нашей солидарности, а не "днем гвоздик ", - писала политик в Facebook несколько месяцев назад.
А вот Вятрович предлагал компенсировать потерю 8 марта другим праздничным выходным - Шевченковским днем (9 марта). Об отмене праздника Дня международной солидарности женщин речь вообще не идет. Однако в первом драфте законопроекта от УИНП была другая ситуация - хотели отменить и праздник 8 марта, и выходной. По словам Анны Олейник, Вятрович учел возмущение общественности и внес изменения, чтобы праздник оставить, но как рабочий день.
Кстати, согласно опросу Киевского международного института социологии в 2017 году, 8 марта - четвертый по популярности праздник в Украине (его опередили лишь Пасха, Рождество и Новый год).
Кроме того, близкий к президенту народный депутат фракции БПП Игорь Грынив считает, что нужно отменить норму, когда выходным днем делают понедельник, если праздник выпадает на субботу или воскресенье. Вот как выглядит реформированный календарь праздников, согласно законопроекту, который предлагает поддержать Вятрович:
В конце января директор УИНП предлагает еще одну реформу - отменить выходной на 1 мая. По его словам, это обусловлено экономическим фактором. Мол, финансовые потери из-за выходных "бьют по каждому", а День труда стоит отмечать именно трудом. Хотя, судя по графике, 1 мая все-таки указано как нерабочий день.
Похожая ситуация и с 9 мая - Днем победы над нацизмом. Чтобы быть ближе к Европе, в Украине акцентируют внимание на 8 мая (День памяти и примирения). Конечно, часть старшего поколения может негативно реагировать на подобные изменения - достаточно долгое время они праздновали победу, а не отмечали примирение. Хотя есть и те, кто всю свою жизнь в этот день именно вспоминал погибших друзей без победного пафоса. Кроме того, учитывая европейскую традицию 8 мая, целесообразнее чтить память и говорить о мире, чем радоваться победе при таком большом количестве погибших в военные годы.
В конечном итоге, если реформа состоится - украинцы будут иметь девять государственных выходных вместо 11. Если добавить к этим изменениям предложение об отмене переноса выходных, то нерабочих дней станет еще меньше - 6-8 (в зависимости от года).
А как в мире
На самом деле в этом вопросе Украина не является "белой вороной". Среднее количество выходных на праздники в мире колеблется в пределах 7-18 дней. То есть, девять нерабочих праздничных дней - это достаточно небольшое количество, учитывая общую картину.
Например, Испания и Финляндия - лидеры по количеству праздничных выходных (14 и 15 нерабочих дней соответственно). А такое же количество выходных, как и в Украине (11 дней), в Швеции, Италии, Франции и Дании. Не самая плохая компания.
Однако во многих странах регулирование государственных выходных происходит индивидуально. Далеко не все выходные оплачиваются работодателями. Например, во Франции обязательно оплачивают только один выходной - 1 мая. Все другие праздники согласуются с профсоюзами.
Меньше всего отдыхают в Мексике - семь выходных. Лидером по нерабочим дням во время праздников в странах Центральной и Восточной Европы является Россия (14 дней). Это при том, что официально у россиян восемь праздников, все другие даты определены трудовым кодексом.
В США всего 10 федеральных праздников. Хотя работодатели имеют право не давать своим работникам выходные в эти дни.
Так или иначе, законопроект Владимира Вятровича пока на рассмотрении, поэтому до голосования парламентом никаких "праздничных перемен" не состоится.
В конечном итоге, если реформа состоится - украинцы будут иметь девять государственных выходных вместо 11. Если добавить к этим изменениям предложение об отмене переноса выходных, то нерабочих дней станет еще меньше - 6-8 (в зависимости от года).
А как в мире
На самом деле в этом вопросе Украина не является "белой вороной". Среднее количество выходных на праздники в мире колеблется в пределах 7-18 дней. То есть, девять нерабочих праздничных дней - это достаточно небольшое количество, учитывая общую картину.
Например, Испания и Финляндия - лидеры по количеству праздничных выходных (14 и 15 нерабочих дней соответственно). А такое же количество выходных, как и в Украине (11 дней), в Швеции, Италии, Франции и Дании. Не самая плохая компания.
Однако во многих странах регулирование государственных выходных происходит индивидуально. Далеко не все выходные оплачиваются работодателями. Например, во Франции обязательно оплачивают только один выходной - 1 мая. Все другие праздники согласуются с профсоюзами.
Меньше всего отдыхают в Мексике - семь выходных. Лидером по нерабочим дням во время праздников в странах Центральной и Восточной Европы является Россия (14 дней). Это при том, что официально у россиян восемь праздников, все другие даты определены трудовым кодексом.
В США всего 10 федеральных праздников. Хотя работодатели имеют право не давать своим работникам выходные в эти дни.
Так или иначе, законопроект Владимира Вятровича пока на рассмотрении, поэтому до голосования парламентом никаких "праздничных перемен" не состоится.
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