Ученые США призвали Трампа не разрывать ядерную сделку с Ираном

По мнению американских исследователей, соглашение с Тегераном "резко снизило" опасность создания Ираном ядерного оружия. Трамп так не считает.

Несколько десятков ведущих американских ученых подписали открытое письмо-обращение к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом не отказываться от соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом пишет агентство Deutsche Welle.

"В соответствии с нашими техническими оценками, многостороннее соглашение представляет собой мощный бастион для противодействия иранской программе по производству ядерного оружия. Мы призываем вас сохранить этот важнейший стратегический актив США", - подчеркнули эксперты.

Письмо подписали 37 американских исследователей, включая лауреата Нобелевской премии по физике Джерома Фридмана, бывших советников по науке при Белом доме и сотрудников крупнейших университетов США, в том числе Гарвардского, Стэнфордского и Принстонского.

Ранее в ходе предвыборной кампании Трамп называл договоренности с Тегераном "худшими из тех, по которым когда-либо велись переговоры" и обещал отказаться от "провального соглашения". По мнению ученых, в целом сделка "резко снизила" опасность того, что Иран сможет произвести значительное количество материалов, необходимых для производства ядерного оружия.

"Это также снизило давление на соседей Ирана, которые (в итоге не испытывают потребности) вести работу по созданию своего ядерного оружия. Никто из них в результате не объявил о разработке собственных программ двойного назначения", - резюмировали исследователи.

Читайте также: Президент Ирана: Мы не позволим Трампу разорвать ядерную сделку

14 июля 2015 года международные переговорщики и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной программе и отмене санкций против.

16 января 2016 года с Ирана были сняты санкции, поскольку Тегеран, согласно докладу экспертов МАГАТЭ, выполнил свою часть соглашений по заморозке ядерной программы.

2 декабря Сенат США вновь одобрил продление на десять лет закона о санкциях против Ирана.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.