Новый режим санкций США против России: выгоден ли он Украине

Почему Евросоюз и США конфликтуют из-за законопроекта о санкциях против России, предложенного американским Конгрессом и выгоден ли он Украине

Во вторник (в ночь на среду, 26 июля по киевскому времени - ред.) Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, который лишает президента США Дональда Трампа возможности по своему усмотрению отменять санкции США против России, а также кодифицирует их и вводит в американское законодательство. В Украине принятие данного законопроекта рассматривают как неоспоримую победу - в случае инкорпорации санкций в американское законодательство отменить их сможет лишь американский Конгресс, для чего понадобится много времени и весомые доказательства прекращения агрессии против Украины. В то же время из-за того, что законопроект затрагивает интересы европейских энергетических компаний, он может навредить сложившемуся за последние три года единству ЕС и США по вопросу санкций против путинской России.

Что предусматривает законопроект

Еще в июне Сенат США одобрил законопроект Countering Iran’s destabilizing activities act 2017, предусматривающий санкции против Ирана и кодификацию санкций против России, предусмотренных в распоряжениях Барака Обамы. В течение последующего месяца демократы и республиканцы в рамках подготовки к голосованию в нижней палате Конгресса усовершенствовали его, добавили положения о санкциях против Северной Кореи, обеспечив тем самым РФ символическое место в перечне стран-извечных врагов США.



Белый дом отреагировал на принятие законопроекта в Сенате в июне негативно. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что администрации нужна гибкость в вопросах сотрудничества с Россией, чему законопроект не способствует. Директор по вопросам законодательной деятельности в Белом Доме Марк Шорт выступил против такого прецедента "передачи внешней политики 535 членам Конгресса". Однако все же конгрессмены доработали законопроект.

Читайте также: Санкции навсегда

В нынешнем виде он включает санкции в отношении РФ за агрессию против Украины, вмешательство в выборы в США и вмешательство в Сирии. Для снятия санкций президенту придется обратиться к Конгрессу за одобрением и представить основания для такого шага - например, доказательства выполнения минских соглашений Кремлем.

Наибольший удар наносится по российскому энергетическому сектору. Предусмотрено: введение запрета на участие американских компаний и физических лиц в крупных нефтегазовых проектах с участием российского бизнеса, если свыше 33% акций в них владеют компании или лица, попавшие под санкции; введение санкций в отношении тех компаний, которые инвестируют свыше 5 млн долларов в год в российские трубопроводы; санкции против инвесторов в российские проекты по добыче нефти на глубоководном шельфе, сланцевой нефти, нефти в водах Арктики. В случае, если Газпром существенно сократит поставки газа в страну НАТО, Грузию, Молдову и Украину, президента США обяжут ввести новые санкции против компании.

Законопроект также предусматривает возможность введения санкций против лиц, замешанных в коррупции в России и санкции против инвесторов, которые вкладывают не менее 10 млн долларов в приватизацию российских компаний, если это приносит выгоду российским чиновникам. Лица и компании из третьих стран, нарушающие санкции, могут сами стать объектом санкций.

"Почти единый Конгресс готов послать президенту Путину ясное послание от имени американского народа и наших союзников, и нам нужен президент Трамп, чтобы помочь нам доставить это послание", - заявил сенатор Бен Кардин после достижения компромисса между республиканцами и демократами по поводу законопроекта.





Бен Кардин (фото - ЕРА)

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс 24 июля отметила, что Трамп при решении судьбы законопроекта будет исходить из того, насколько хорошие условия он предлагает для американского народа. "Он собирается изучить законодательство и посмотреть, как будет выглядеть окончательный результат", - подчеркнула она. Ранее, 23 июля, она говорила о готовности подписать законопроект: "Администрация поддерживает жесткую политику в отношении России, в частности установление этих санкций. Мы поддерживаем законопроект в его нынешнем виде".

Сомнительно, что Трамп решит наложить вето на законопроект, который предусматривает санкции не только против России, но и Северной Кореи и Ирана - основных мишеней его воинственной риторики. Да и в случае принятия законопроекта большинством, способным преодолеть вето президента, применение вето может закончиться политическим фиаско для президента.

В то же время у законопроекта есть определенные риски, не связанные с разногласиями ЕС и США. В интервью Голосу Америки бывший посол США в Украине, эксперт Института Брукингса Стивен Пайфер выразил опасения, что новый законопроект о санкциях в итоге будет иметь меньшее воздействие на Россию. "Я боюсь, что как только санкции станут законом, они будут немного меньшее влияние иметь на действия россиян, потому что они понимают: поскольку Конгресс ввел санкции, то и снять их может только Конгресс. А сделать это очень трудно, даже если россияне сделают те шаги, которые от них требуются", - заявил он.

С другой стороны законопроект о санкциях против РФ в случае принятия может закрепиться в американском законодательстве на десятилетия и повторить судьбу поправки Джексона-Веника - поправки к Закону о торговле США, ограничивающую торговлю со странами, препятствующими эмиграции и нарушающими права человека. Эта поправка была принята Конгрессом в 1974 году в ответ на ограничение эмиграции из СССР, в первую очередь граждан еврейского происхождения, - и в отношении Украины действовала до 2005 года, России - 2012 года. Хотя после 1989 года поправка потеряла свое первоначальное значение и блокировалась ежегодно путем моратория, ее наличие доставляла неудобство руководству всех постсоветских государств.

Реакция Евросоюза

Еще в июне руководство Германии и Австрии, представители ЕС заявили, что новый законопроект о санкциях повредит отношениям между Евросоюзом и США, так как затрагивают интересы европейских компаний, а также имеет целью завоевание новых ниш для американского сжиженного газа на европейском рынке и вытеснение оттуда российского газа.

"Мы не можем согласиться с угрозой незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы! Законопроект США на удивление открыто описывает, для чего это нужно: для продажи американского сжиженного газа путем замещения поставок российского газа. Компании в Германии, Австрии и других европейских странах столкнулись с угрозой наказания на рынке США, если они участвуют и финансируют с Россией проекты по добыче природного газа, такие как Северный поток 2, что приносит очень негативное качество в европейско-американские отношения", - подчеркнули в совместном заявлении 15 июня канцлер Австрии Кристиан Керн и глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

В положении 257 законопроекта в разделе об энергетической безопасности Украины действительно дается установка Белому Дому: "продолжать выступать против трубопровода Северный поток 2, учитывая его пагубные последствия для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине; а также правительству Соединенных Штатов следует уделять первоочередное внимание экспорту энергетических ресурсов США в целях создания американских рабочих мест, оказания помощи союзникам и партнерам США и укрепления внешней политики США".

Читайте также: Гибридная труба: Как Северный поток-2 поссорил страны ЕС и США

В ЕС неоднократно описывали вред, который нанесет объединению принятие законопроекта. 16 июля вышла статья-предупреждение от председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера в The Wall Street Journal. "Если он (законопроект, - ред.) не подвергнется существенному пересмотру, это поставит под угрозу европейскую энергетическую безопасность и нанесет ущерб отношениям США с Европой. Бенефициаром такого результата будет Россия", - подчеркнул бывший немецкий дипломат. По его мнению, опасность заключается именно в намерении американских законодателей вносить изменения в санкции без согласования с союзниками из ЕС, что обязательно происходило ранее.





Вольфганг Ишингер (фото - ЕРА)

Ишингер утверждает, что риски от Северного потока-2 для ЕС преувеличены, создано достаточно терминалов для приема сжиженного газа и Россия не сможет применить энергетическое оружие против ЕС. "Это не вопрос, который следует решить в Вашингтоне. Это европейский вопрос, который будет определяться европейцами на основе европейского законодательства и регулирования. Как США отреагируют, если Европа примет законодательство по существу трубопровода Keystone XL (в Северной Америке, - ред.), особенно если это будет воспринято в пользу европейского бизнеса?", - подчеркивает экс-дипломат.

Среди последствий реализации американского законопроекта Ишингер называет удар по разработке газового месторождения Шах Дениз в Азербайджане, где в разрабатывающем консорциуме 10% принадлежат Лукойлу, и сдерживание поставок каспийского газа в Европу через Южный коридор, прекращение поставок казахской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум, в котором долю в 31% акций имеет российское правительство и компании. "Это также может помешать работе и безопасности для трубопроводов, проходящих через Украину, которые обеспечивают примерно 32% всей нефти в Европе и аналогичную долю потребления газа", - утверждает экс-дипломат.

Тем временем, в Евросоюзе с подачи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера уже перешли к обсуждению ответных мер на американский законопроект. По информации издания Politico, для ознакомления членов Еврокомиссии еще 19 июля был подготовлен документ, который раскрывает последствия введения санкций для Евросоюза. В этом документе говорится, что подобные "меры рискуют разрушить трансатлантическое единство и единство G7" в отношении реакции на российскую оккупацию украинского Крыма.

В качестве ответных мер рассматриваются: требование от Белого Дома публичной декларации, что меры, предусмотренные законопроектом, не будут использоваться против европейских компаний; использование "Блокирующего устава ЕС", постановления Евросовета 2771/96, в котором говорится, что никакое решение, основанное на экстерриториальных законах США, не может быть осуществлено в ЕС; а также возможные ответные меры через Всемирную торговую организацию.

В Еврокомиссии считают, что помимо Северного потока-2 американским законопроектом о санкциях могут быть затронуты нефтегазовые проекты на Каспии и разработка газового месторождения Зохр у берегов Египта, с прогнозируемыми ресурсами в 850 млрд кубометров газа, где акционерами являются Роснефть (35%) итальянская компания Eni (50%) и британская BP (15%).

Одновременно, в ЕС собираются обсудить новые санкции против России из-за переправки в Крым турбин Siemens. Ожидается введение санкций против нескольких чиновников Министерства энергетики России и компании Технопромэкспорт, которая купила турбины якобы на вторичном рынке и поставила в оккупированный регион в обход санкций.

Очевидно, что к кризису в отношениях двух сторон привела риторика президента Трампа, поддерживающего диалог с Россией - именно это вынудило американских конгрессменов спешно вводить санкции в законодательство, чтобы хозяин Белого Дома их не отменил. Второй важной причиной стало желание ведущих западноевропейских энергетических компаний вести бизнес с Россией как обычно и пренебрежение интересами стран-транзитеров, в том числе входящих в ЕС - Польши, Словакии. И настоящая проблема ЕС состоит в неспособности обеспечить консенсус по вопросу Северного потока-2 среди членов объединения. Украине же принятие американского законопроекта выгодно, потому что отвечает интересам участия в газовом транзите и энергетической безопасности.

О том, оправдано ли негодование ведущих стран Евросоюза в отношении американского законопроекта в комментарии LIGA.net рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар:

Получилось так, что исподволь интересы Украины и США в вопросе санкций в отношении Северного потока-2 совпали. Северный поток-2 может нанести ущерб Украине - потеряем свыше 2 млрд долларов за газовый транзит в случае его реализации. США же со времен Рональда Рейгана чудесно понимают, что российские трубопроводные проекты по увеличению экспорта нефти и газа имеют политический подтекст - связывание Европы с российскими энергоресурсами со всеми вытекающими политическими последствиями для европейских стран. И регулярно предостерегают Европу. Сейчас линия США вызвала недовольство у части европейских стран, при чем не большей части. Прежде всего, речь идет о Германии, Австрии и Франции, чьи компании участвуют в проекте.

Абсолютно не соответствует реальности утверждение, что американцы хотят занять долю российского газа на европейском рынке. Часть американского сжиженного газа на европейском рынке - мизерная. Американский сжиженный газ не может выбить полностью с европейского рынка российский газопроводный. У американцев есть мощные планы по наращиванию своей части в ближайшие пять лет. Однако европейский рынок не будет на первом месте для американского газа, основная его часть пойдет на азиатский рынок, там просто выше цены. В то же время появление нового источника газа, американского, полностью отвечает максимально либерализованной модели рынка газа в ЕС.

Выступление Ишингера - это уже эффект работы лоббистских структур. Россияне раскрыли всю свою агентуру влияния. Газпром сейчас переживает за свои доходы, а компании, которые вложили деньги в Северный поток-2 - за окупаемость инвестиций, ведь если цена на газ будет падать, то окупаемость будет растягиваться. В целом, история с этим законопроектом Конгресса США показала, что Евросоюз - наш гибридный партнер. Там, где вопрос касается денег Газпрома, заканчиваются европейские ценности. И нам нужно больше поддерживать коммуникацию с США, чтобы они своим политическим весом оказывали воздействие на Европу.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.