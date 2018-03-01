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Манафорт в сентябре предстанет перед судом

01.03.2018 06:10
Политтехнолог не признал себя виновным по последнему обвиннению, в сентябре он предстанет перед судом
Манафорт в сентябре предстанет перед судом
Пол Манафорт

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным в отмывании денег. Судебное рассмотрение его дела начнется 17 сентября в округе Колумбия, сообщает Reuters.

Манафорт отрицает свою вину в отмывании денег, уклонении от налогов и мошенничестве.  Его также обвинили в том, что она не зарегистрировался как иностанных агент, занимаясь лоббированием интересов правительства Украины времен Януковича.

23 февраля против экс-политтехнолога и главы избирательного штаба Дональда Трампа американца Пола Манафорта, а также его помощника Ричарда Гейтса, выдвинули новые обвинения в уклонении от налогов на доходы полученные в Украине во время работы на беглого экс-президента Виктора Януковича.   

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера обвиняет Манафорта в том, что через его оффшорные счета прошло более 75 миллионов долларов. Обвинение указывало, что с помощью Гейтса он отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и Минюста. 

В октябре 2017 года Манафорт сдался федеральным властям.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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