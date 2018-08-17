Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис

Скарлетт Йоханссон (фото - gettyimages.com)

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Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис

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Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис журнала Forbes возглавила Скарлетт Йоханссон.

Она заработала $40,5 млн с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.

"Ее доходы выросли благодаря роли Черной вдовы в фильме "Мстители: Война бесконечности" по комиксам Marvel", - говорится в сообщении.

На втором месте находится Анджелина Джоли, доход которой составил $28 млн, где большую часть этой суммы - аванс за съемки в продолжении "Малефисенты".

Третьей стала Дженнифер Энистон, чей годовой доход составил $19,5 млн. Большую часть этой суммы актриса заработала благодаря рекламным контрактам с авиакомпанией Emirates, производителем питьевой воды Smartwater и косметическим брендом Aveeno.

Дженнифер Лоуренс (4-е место, $18 м), Мила Кунис (6-е место, $16 млн), Джулия Робертс (7-е, $13 млн) Кейт Бланшетт (8-е, $12,5 млн), Мелисса Маккарти ($12 млн) и Галь Гадот ($10 млн).

Лидер прошлогоднего рейтинга Эмма Стоун (26 миллионов долларов за предыдущий год) в топ-10 не попала.

7 марта 2018 года сообщалось, что в ежегодном рейтинге миллиардеров по версии Forbes значатся семь украинцев.