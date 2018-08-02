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02.08.2018, 10:13

Куртка Хана Соло из "Звездных войн" уйдет с молотка за $1,3 млн

Куртка Хана Соло из "Звездных войн" уйдет с молотка за $1,3 млн - Фото
Хан Соло (фото - скриншот с видео)

Аукционный дом Prop Store продаст куртку Харрисона Форда, которую носил его герой в киносаге, в сентябре этого года

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Оригинальную куртку Харрисона Форда, которую актер носил в роли Хана Соло в пятом эпизоде киносаги "Звездные войны", продадут в сентябре на аукционе в Великобритании. Лот под номером 463 выставлен на сайте аукционного дома Prop Store.

Организаторы торгов рассчитывают выручить за нее около одного миллиона фунтов (1,3 миллиона долларов). 

Фото: propstore.com 

Телеканал TMZ пишет, что в 2016 году Форд продал куртку пилота Тысячелетнего сокола за 191 тысячу долларов, а вырученные деньги передал фонду по разработке лекарства от эпилепсии (этой болезнью страдает его дочь). 

Фото: скриншот с видео

Кроме этого на торгах аукционного дома Prop Store с молотка уйдут ховеборд Марти Макфлая, костюм Эдварда Руки-Ножницы, шляпы Индианы Джонса и Форреста Гампа и игра Джуманджи. В общем Prop Store продаст около 600 предметов кино- и телереквизита. 

30 июля сообщалось, что в девятом эпизоде "Звездных войн" появится умершая актриса Кэрри Фишер, которая сыграла легендарную принцессу Лею Органу.

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Теги: Хан Соло, аукцион, кино, фильм, звездные войны
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