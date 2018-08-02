Куртка Хана Соло из "Звездных войн" уйдет с молотка за $1,3 млн

Хан Соло (фото - скриншот с видео)

Оригинальную куртку Харрисона Форда, которую актер носил в роли Хана Соло в пятом эпизоде киносаги " Звездные войны", продадут в сентябре на аукционе в Великобритании. Лот под номером 463 выставлен на сайте аукционного дома Prop Store.

Организаторы торгов рассчитывают выручить за нее около одного миллиона фунтов (1,3 миллиона долларов).

Телеканал TMZ пишет, что в 2016 году Форд продал куртку пилота Тысячелетнего сокола за 191 тысячу долларов, а вырученные деньги передал фонду по разработке лекарства от эпилепсии (этой болезнью страдает его дочь).

Кроме этого на торгах аукционного дома Prop Store с молотка уйдут ховеборд Марти Макфлая, костюм Эдварда Руки-Ножницы, шляпы Индианы Джонса и Форреста Гампа и игра Джуманджи. В общем Prop Store продаст около 600 предметов кино- и телереквизита.

30 июля сообщалось, что в девятом эпизоде "Звездных войн" появится умершая актриса Кэрри Фишер, которая сыграла легендарную принцессу Лею Органу.