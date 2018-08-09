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09.08.2018, 12:37

Рейтинг самых влиятельных женщин в истории - BBC History Magazine

Рейтинг самых влиятельных женщин в истории - BBC History Magazine - Фото
Фото: GettyImages

В списке появились Мария Кюри, Джейн Остин, Дева Мария и принцесса Диана

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Появился рейтинг 20 самых влиятельных женщин в истории, опубликованный  Guardian. Рейтинг сформировали на основе подготовленного экспертами BBC History Magazine списка "100 женщин, изменивших мир".

На первом месте в рейтинге оказалась Мария Кюри - первый в истории двукратный лауреат Нобелевской премии и профессор Парижского университета. Второе место получила основательница движения за права чернокожих в США Роза Паркс. На третьем месте – Эммелин Панкхерст, известный лидер движения суфражисток. Принцесса Диана заняла пятнадцатое место в рейтинге.

Первые места в двадцатке получили женщины, известные своей научной работой, активистки, королевы и писательницы. В рейтинге на 12 месте появилась и Дева Мария.

Сообщается, что эксперты BBC History Magazine только подготовили список, предоставив читателям путем голосования распределить женщин по местам в рейтинге.

Топ-20 самых влиятельных женщин в истории по версии BBC History Magazine: 

  1. Мария Склодовская-Кюри
  2. Роза Ли Паркс
  3. Эммелин Панкхерст
  4. Ада Лавлейс
  5. Розалинд Франклин
  6. Маргарет Тэтчер
  7. Анджела Бердетт
  8. Мэри Уолстонкрафт
  9. Флоренс Найтингейл
  10. Мэри Стоупс
  11. Алиенора Аквитанская
  12. Дева Мария
  13. Джейн Остин
  14. Боудикка
  15. Диана, принцесса Уэльская
  16. Амелия Эрхарт
  17. Королева Виктория
  18. Жозефина Батлер
  19. Мэри Сикол
  20. Мать Тереза

Ранее Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов. 

Маргарет Тэтчер

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Теги: рейтинг, список, ВВС History Magazine, влиятельные женщины, топ
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