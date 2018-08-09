Рейтинг самых влиятельных женщин в истории - BBC History Magazine

Появился рейтинг 20 самых влиятельных женщин в истории, опубликованный Guardian. Рейтинг сформировали на основе подготовленного экспертами BBC History Magazine списка "100 женщин, изменивших мир".
На первом месте в рейтинге оказалась Мария Кюри - первый в истории двукратный лауреат Нобелевской премии и профессор Парижского университета. Второе место получила основательница движения за права чернокожих в США Роза Паркс. На третьем месте – Эммелин Панкхерст, известный лидер движения суфражисток. Принцесса Диана заняла пятнадцатое место в рейтинге.
Первые места в двадцатке получили женщины, известные своей научной работой, активистки, королевы и писательницы. В рейтинге на 12 месте появилась и Дева Мария.
Сообщается, что эксперты BBC History Magazine только подготовили список, предоставив читателям путем голосования распределить женщин по местам в рейтинге.
Топ-20 самых влиятельных женщин в истории по версии BBC History Magazine:
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Маргарет Тэтчер