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13.06.2018, 16:20

Украино-итальянский фильм получил награду в США

Украино-итальянский фильм получил награду в США - Фото
Фото: скриншот видео

Лента IZI получила приз зрительских симпатий

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Украино-итальянский фильм IZI получил приз зрительских симпатий на кинофестивале Lighthouse International Film Festival в Нью-Джерси, США. Об этом сообщает в Facebook Госкино. 

Церемония награждения состоялась 11 июня.

В фильме режиссера Андреа Маньяни снялись украинские и итальянские актеры Никола Ночелла, Барбара Буше, Остап Ступка, Вероника Шостак и Орест Гарда.

В Госкино отмечают, что полнометражный фильм ИZI - это первая официальная совместная работа Украины с Италией. Лента была создана при поддержке украинского агентства по вопросам кино, Министерства культуры Италии и аудиовизуального фонда Фриули-Венеция-Джулия (Италия).

Комедия рассказывает о некогда успешном гонщике по имени Исидоро, который выиграл 17 чемпионатов на Формуле-3. Теперь он стал просто Изи, молчаливым толстяком в депрессии. Но жизнь подбрасывает ему шанс все изменить: брат попросит его помочь перевезти тело погибшего на производстве украинца к границе и передать гроб…

По версии газеты La Repubblica, украино-итальянский фильм IZI режиссера Андреа Маньяни вошел в TOП-10 картин 2017 года в Италии.

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Теги: кинофестиваль, фильм
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