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16.07.2018, 08:48

Украинский фильм "Вулкан" взял гран-при на фестивале в Ереване

Украинский фильм "Вулкан" взял гран-при на фестивале в Ереване - Фото
Фото: Держкино

Фильм совместного производства с Францией и Германией рассказывает о переломном моменте в жизни переводчика миссии ОБСЕ на границе с Крымом

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Украинский фильм "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука получил Гран-при Ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос". Об этом сообщает Держкино

Возглавлял жури дважды оскароносный иранский режиссер Асгар Фархади. 

Премьера фильма была на фестивале в Карловых Варах, после чего рецензии появились в Screen Daily и The Hollywood Reporter. В Украине ленту представят 18 июля на Одесском кинофестивале. 

Фильм "Вулкан" совместного производства Украины, Франции и Германии. Главный герой работает переводчиком в офисе ОБСЕ в составе мониторинговой миссии и едет на границу с оккупированным Крымом.

14 и 15 июля в Москве отменили показы фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы в музее современного искусства "Гараж".

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Теги: фильм, вулкан, Ереванский кинофестиваль
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