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04.07.2018, 15:23

Украинский кинопроект победил на фестивале в Карловых Варах

Украинский кинопроект победил на фестивале в Карловых Варах - Фото
Фото: Госкино Украины

Создатели документального кино о киномеханике киевского кинотеатра получили пять тысяч евро приза

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Украинский кинопроект победил в индустриальной программе 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. Об этом сообщает Госкино в Украине.

Победил проект украинского документального кино "Панорама", режиссер - Юрий Шилов. Создатели фильма получили пять тысяч евро в качестве приза. 

Главный герой картины - киномеханик Валентин, который 44 года работает в самом старом киевском кинотеатре "Кинопанорама". В день его 60-летия в кинотеатре происходит пожар и мужчина вынужден уйти на пенсию. Главный герой пытается найти новый смысл своей жизни. 

Фильм создается при поддержке Госкино совместно с польской кинокомпанией Doc Education Foundation и немецкой компанией Boxee Media. 

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Теги: украинский фильм, кинофестиваль, Карловы Вары
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