Украинский кинопроект победил на фестивале в Карловых Варах

Фото: Госкино Украины

commenthover

Создатели документального кино о киномеханике киевского кинотеатра получили пять тысяч евро приза

Реклама

Реклама

Украинский кинопроект победил в индустриальной программе 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. Об этом сообщает Госкино в Украине.

Победил проект украинского документального кино "Панорама", режиссер - Юрий Шилов. Создатели фильма получили пять тысяч евро в качестве приза.

Главный герой картины - киномеханик Валентин, который 44 года работает в самом старом киевском кинотеатре "Кинопанорама". В день его 60-летия в кинотеатре происходит пожар и мужчина вынужден уйти на пенсию. Главный герой пытается найти новый смысл своей жизни.

Фильм создается при поддержке Госкино совместно с польской кинокомпанией Doc Education Foundation и немецкой компанией Boxee Media.