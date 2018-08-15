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15.08.2018, 18:29

Украинского звукорежиссера номинировали на премию "Эмми"

Украинского звукорежиссера номинировали на премию "Эмми" - Фото
Скриншот "Плач по Сирии": HBO Documentary Films

Олега Кульчицкого номинировали за работу над фильмом "Плач по Сирии"

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Украинского звукорежиссера Олега Кульчицкого номинировали на премию "Эмми". Список претендентов появился на официальном сайте Национальной академии телевизионных наук США.

Технического директора студии LeDoyen Олега Кульчицкого номинировали на премию "Эмми". Кульчицкий получил номинацию за работу над документальным фильмом "Плач по Сирии" (Cries from Syria). Звукорежиссера номинировали за документальные фильмы и новостные репортажи (News & Documentary Emmy Awards) в категории "Лучший звук".

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"Плач по Сирии" выпустил канал HBO в 2017 году. Режиссером стал Евгений Афинеевский. Фильм соревнуется за премию "Эмми" еще в трех категориях.

15 августа появился официальный трейлер фильма "Город, в котором не ходят деньги", снятого по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко. 12 сентября в Киеве, в кинотеатре Жовтень состоится всеукраинская премьера, фильм выйдет в прокат 13 сентября.

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Теги: премия Эмми, украинец, номинация, олег кульчицкий, плач по сирии
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