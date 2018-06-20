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20.06.2018, 14:34

Украинцы взяли премию Каннских львов за логотип Евровидение-2017

Украинцы взяли премию Каннских львов за логотип Евровидение-2017 - Фото
Фото: скриншот с видео

Агентства Banda Agency и Republique получили премию за совместную работу над логотипом

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Украинские агентства Banda Agency и Republique получили бронзовую награду Каннских львов в категории Desing Lions за брендинг Евровидение-2017. Об этом сообщили в Banda Agency.

В комментарии The Village Украина основатель Banda Павел Вржещ сказал, что доволен тем, что "за 60 лет Евровидения в конкурсе не было выдающегося дизайна".

"То, что нам удалось впервые сделать брендинг такого уровня для всемирно известного бренда - это наша маленькая гордость. И это только укрепляет веру, что украинский креатив гораздо круче и смелее, чем мы все привыкли думать", - отметил он.

Международный фестиваль рекламы Каннские львы является одним из самых авторитетных рекламных фестивалей. Первую премию вручили еще в 1954 году.

Над логотипом авторі работали две недели. Среди множества вариантов выбрали NAMYSTO. Бюджет проекта составил 420 тысяч гривен (из которых НДС – 70 тысяч гривен). 

Ключевым лозунгом конкурса стала фраза "Celebrate Diversity", что означает "Шануймо розмаїття". 

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Теги: евровидение, логотип, евровидение 2017, лого
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