Станислав Говорухин (фото - скриншот видео)

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Деятель кино скончался сегодня утром в санатории Барвиха в России

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Сегодня на 83-м году жизни скончался российский режиссер Станислав Говорухин. Об этом сообщил российский Интерфакс.

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", - заявил спикер нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В среду 13 июня источник сообщил, что Говорухин госпитализирован в центральную клиническую больницу.

"Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Говорухин был актером и режиссером, продюсером. Среди самых известных его фильмов картины "Вертикаль" (1967), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Десять негритят". Он создал сценарии для ряда лент, в том числе "Пиратов XX века" (1979) и сериала "В поисках капитана Гранта" (1985).

22 сентября 2017 года Министерство культуры по представлению СБУ внесло 27 человек в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, среди них был Говорухин. На президентских выборах 2012 года Говорухин возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина.