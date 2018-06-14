Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.06.2018, 11:14

Умер российский режиссер Станислав Говорухин

Умер российский режиссер Станислав Говорухин - Фото
Станислав Говорухин (фото - скриншот видео)

Деятель кино скончался сегодня утром в санатории Барвиха в России

Реклама
Реклама

Сегодня на 83-м году жизни скончался российский режиссер Станислав Говорухин. Об этом сообщил российский Интерфакс.

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", - заявил спикер нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В среду 13 июня источник сообщил, что Говорухин госпитализирован в центральную клиническую больницу.

"Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Говорухин был актером и режиссером, продюсером. Среди самых известных его фильмов картины "Вертикаль" (1967), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Десять негритят". Он создал сценарии для ряда лент, в том числе "Пиратов XX века" (1979) и сериала "В поисках капитана Гранта" (1985).

22 сентября 2017 года Министерство культуры по представлению СБУ внесло 27 человек в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, среди них был Говорухин. На президентских выборах 2012 года Говорухин возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина.

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: режиссер, станислав говорухин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Жорж Мельес: Google посвятил дудл режиссеру немого кино
Общество Жорж Мельес: Google посвятил дудл режиссеру немого кино
Режиссер дилогии "Шерлок Холмс" посетил Киев - фото
Общество Режиссер дилогии "Шерлок Холмс" посетил Киев - фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 