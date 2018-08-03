Всемирно известный "Зомби-бой" совершил самоубийство: фото

Рик Дженест (фото - illusion.scene360.com)

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Популярность к необычной модели пришла после клипа певицы Lady Gaga "Born This Way"; также он снимался в кино и для фешн-журналов GQ и Vogue

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Канадец Рик Дженест по прозвищу "Zombie Boy" позавчера, 1 августа, на 33-м году жизни совершил самоубийство. Об этом сообщила у себя в Twitter певица Леди Гага, которая сотрудничала с известным татуированным манекенщиком.

"Самоубийство Рика Дженеста более чем опустошительно. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и вывести психическое здоровье на первый план. Если тебе плохо - сразу же позвони другу или семье", - пишет она.

Тело обнаружили в его квартире.

Уроженец пригорода Монреаля начал сделать себе татуировки с 16 лет. К 19-ти годам он попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который набил на теле больше всего тату с насекомыми (176) и с человеческими костями (139).

По его словам, к такому его подтолкнуто обнаружение в 15-летнем возрасте опухоли головного мозга; врачи сообщили, что он может умереть или остаться в итоге инвалидом.

Фото: instagram.com/rickgenestofficial