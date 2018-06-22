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Боты:
22.06.2018, 19:16

Борис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фото

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Борис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фото
Борис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фото
Борис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фотоБорис Гребенщиков и "Аквариум" дали уличный концерт в Киеве: фото

Российский рок-музыкант приехал в столицу Украины с новым сольным альбомом

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Легендарный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков сегодня дал импровизированный концерт на Пейзажной аллее в Киеве. Послушать солиста группы "Аквариум" под открытым небом собрались множество желающих.

С импровизированной сцены прозвучали песни рок-коллектива разных лет – "Гарсон номер два", "Стаканы", "Стучаться в двери травы", "Марш священных коров", "Когда пройдет боль", "Сувлехим Такац". Также Гребенщиков исполнил композицию "Собачий вальс", посвященную российским журналистам-пропагандистам.

Концерт пытался сорвать неизвестный молодой человек, который вышел на публику с плакатом "Геть рашистів з України". Гребенщиков попросил его убрать плакат. Когда же мужчину силой увели в сторону, музыкант произнес в микрофон: "Дай ему Бог все-таки прийти в себя".

В Киев "Аквариум" приехал на два дня, 21-22 июня, чтобы представить в Caribbean Club 13-й сольный альбом Гребенщикова "Время N". 18 и 19 июня группа выступила в Харькове и Днепре, а 24 и 26 июня ее будут слушать в Одессе и Львове.

Гребенщиков во время гастролей часто дает бесплатные концерты в общественных местах. К примеру, в Киеве в декабре 2015 года он спел в переходе станции метро "Золотые ворота".

Смотрите видео: Борис Гребенщиков спел на улице в Киеве: не обошлось без скандала

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net; видео: YouTube / Hanna Beshkenadze

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Теги: борис гребенщиков, аквариум, гребенщиков в киеве, рок-музыка, концерт гребенщикова
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