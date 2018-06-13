Украинские танцоры поразили жюри America's Got Talent 3D-танцем

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Команда украинцев создала танец в 3D-пространстве и произвела фурор на аудиторию американского талант-шоу

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Украинская команда танцоров произвела фурор на американском талант-шоу America's Got Talent.

Режиссером-постановщиком и исполнителем номера "The Escape" ("Побег") был Контантин Томильчеко. Сюжет постановки в том, что герой попадает в виртуальную реальность и там начинается гонка на выживание. 

Как рассказал Томильченко телеканалу СТБ, номер возник как экспертимент больше года назад: "Нас заинтересовало, что будет, если мы создадим танец в 3D-пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно "летать" перед зрителями. После нескольких месяцев экспериментов мы поняли, что это не только возможно, но и может выглядеть по-настоящему увлекательно".

Группа танцоров получила единогласное одобрение от членов жюри и прошла в следующий раунд американского талант-шоу.

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Теги: видео, 3D-шоу, танец, America's Got Talent, Константин Томильченко
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