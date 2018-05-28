В сеть выложили документальный фильм об Олеге Сенцове

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Кинолента "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" сняли совместно Эстония, Польша и Чехия

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В свободный доступ в сети выложили документальный фильм об украинском режиссере, незаконно осужденном в России, Олеге Сенцове

Киноленту "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" сняли совместно Эстония, Польша и Чехия. Фильм озвучен на русском, украинском и английским языках. 

"Теперь его могут смотреть не только богемная публика и жюри фестивалей, а его надо посмотреть всем", - написал в своем Facebook замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев. "Не знаю, моя ли публичная критика подействовала на правообладателей (авторов я просил об этом лично еще 9 месяцев назад) или у самих у них совесть проснулась, это неважно", - отметил он. 

Прошлой ночью в центре Нью-Йорка на Таймс Сквер прошла акция за освобождение Сенцова и других незаконно осужденных в России. 

Сенцов голодает 15-й день.

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Теги: документальный фильм, Олег Сенцов, процесс
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