Включите погромче: Пол Маккартни записал новые песни

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Альбом называется Egypt Station

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Британский музыкант, бывший участник группы "The Beatles" Пол Маккартни записал две новые песни: "I Don’t Know" и "Come On To Me".

20 июня 2018 года он выложил их на своем YouTube-канале.

Новый альбом называется Egypt Station в честь картины, написанной музыкантом и спродюсирован Грегом Керстином, который ранее сотрудничал с Адель, Sia, Беком и другими музыкантами.

По информации Би-би-си, музыкант выпустил эти песни после четырехлетнего перерыва. Они вышли на двустороннем сингле.

В сентябре 2018 года Маккартни планирует отправиться в тур с новыми песнями.

По его словам, возможно, до конца лета он даст "пару небольших концертов" просто "ради удовольствия".

Макартни подчеркнул, что уходить со сцены пока не собирается. Последний альбом Маккартни New вышел в 2013 году.

3 января 2017 года сообщалось, что Макартни появился на новогодней вечеринке российского олигарха Романа Абрамовича.

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Теги: пол макартни, новые песни
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