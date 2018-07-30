Вышел трейлер к фильму о войне в АТО "Позывной "Бандерас": видео

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Сюжет детектива о войне на Донбассе основан на дневниках нацгвардейца Сергея Башкова и рассказах воинов АТО

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Вышел официальный трейлер детектива о войне на Донбассе "Позывной "Бандерас". Трейлер опубликовали на официальной странице ГосКино в Facebook.

По сюжету фильма, осенью 2014 в зоне АТО группа контрразведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко с позывным "Бандерас" пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника Ходок. События происходят возле родного села "Бандераса", жители которого считают его предателем, а ВСУ – вражеской силой. Сценарий фильма основан на дневниках нацгвардейца Сергея Башкова и рассказах воинов АТО.

Режиссером фильма является Заза Буадзе, а продюсером – Сергей Баранов. Сценарий написали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. Главную роль в детективе исполнил актер Олег Шульга, который сам воевал в АТО.

Картина выйдет в прокат 11 октября 2018 года. Фильм создан компанией "ТРИ-Я-ДА Продакшн" при поддержке Госкино Украины.

11 июля в сети появился новый трейлер к военной драме "Крути 1918". Фильм основанному на реальной истории о бое на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года между несколькими сотнями киевских курсантов и армией большевиков. 

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Теги: Донбасс, АТО, трейлер, фильм, Позывной "Бандерас", военный детектив
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