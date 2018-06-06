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06.06.2018, 21:58

США ввели санкции против украинской авиакомпании

США ввели санкции против украинской авиакомпании - Фото
Иллюстративное фото (LIGA.net)

Все активы украинской авиакомпании Dart Airlines в США заблокированы, а американским гражданам запрещено сотрудничать с ней

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Департамент США по управлению иностранными активами ввел санкции против украинской авиакомпании Dart Airlines. Соответствующая информация опубликована в документе Министерства финансов США.

Причина санкций – сотрудничество с иранской компанией Caspian Air.

Все активы украинской авиакомпании в США заблокированы, а американским гражданам запрещено сотрудничать с ней.

Отмечается, что меры Минфин США ввел за "оказание помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной, технологической поддержки или финансовых или иных услуг" Caspian Air.

Санкции введены также против девяти иранских и одной иракской компаний.

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Теги: Украина, США, санкции, Иран, авиакомпания, Dart Airlines
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