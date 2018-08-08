Украина начала сборку экспериментального корпуса БТР-4: видео

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Все работы проходят на производственной базе государственного завода имени Малышева в Харькове

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На заводе им. Малышева в Харькове уже собирают первый экспериментальный корпус для современного украинского бронетранспортера БТР-4. Об этом у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко, выложив соответствующее видео.

Сейчас проходит сборка и сварка нижней части корпуса боевой машины.

По данным главы государства, сварщики, слесари и инструментальщики должны собрать воедино более 1700 деталей, из них более 400 - бронированных.

В случае успешного прохождения тестовых испытаний завод получит разрешение на серийное производство корпусов бронетранспортеров.

Также ГП Завод им. Малышева (входит в концерн Укроборонпром) готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3.

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Теги: петр порошенко, ВСУ, ОПК, корпус, БТР-4
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