Одиночество приводит к смерти - ученые

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Ученые считают, что одиночество вредит людям больше, чем алкоголь и сигареты

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Одиночество может причинять физическую боль, оказывать отрицательное воздействие на организм и даже стать причиной преждевременной смерти. Об этом сообщает Американская ассоциация сердца.

Согласно выводам ученых из Миннесотского университета, социальная изоляция ускоряет "износ" мозга и других внутренних органов, а также увеличивает риск смерти сразу на 50-70%.

По статистике, одинокие люди умирают в три с половиной раза быстрее остальных. Ученые считают, что отсутствие близких людей вредит организму сильнее алкоголя и сигарет.

К такому выводу пришли и медики Копенгагенского университета. Исследователи тщательно наблюдали за большим количеством больных ишемической болезнью сердца, аритмией, сердечной недостаточностью - всего 13 440 пациентов.

В анкетах добровольцы указывали состояние различных параметров своего здоровья: физическое и психологическое самочувствие, наличие/отсутствие вредных привычек, семейное положение.

Результаты доказали тот факт, что одиночество и социальная изоляция больных способствовали серьезным осложнениям всех типов сердечно-сосудистых заболеваний.

В апреле этого года южнокорейские инженеры разработали робота для одиноких людей.