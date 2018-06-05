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05.06.2018, 12:19

Ученые назвали лучшую песню для сердечно-легочной реанимации

Ученые назвали лучшую песню для сердечно-легочной реанимации - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Чтобы выдержать быстрый и четкий темп нажатий при реанимации, ученые советуют напевать песню с правильным ритмом

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Ученые из Барселоны назвали лучшую песню для сердечно-легочной реанимации. Чтобы выдержать быстрый и четкий темп нажатий при реанимации, ученые советуют напевать песню с правильным ритмом. Об этом сообщает Naked Science.

Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца для срочной реанимации должны совершаться в соответствии с проверенной техникой и в определенном темпе: так, важно делать от 100 до 120 нажатий на легкие в минуту. Выдержать нужный ритм трудно даже знакомым с этой техникой людям, если они не обладают достаточной практикой.

Медики из Барселоны решили изучить, насколько поможет соблюдать нужную технику ритм песен соответствующего темпа. Эксперименты на 164 студентах-добровольцах показали, что лучших результатов реанимации добивались те из них, кого просили при этом напевать песню Macarena - главный хит испанской группы 1990-х Los del Río. Темп композиции - 103 bpm - оказался оптимален для соблюдения нужного ритма реанимационных процедур. Об этом профессор Энрике Каррера Карденал и его коллеги из Барселонского университета сообщили на проходящем в Дании Европейском конгрессе по анестезии (EAC 2018).

Стоит добавить, что студенты предварительно обучались технике сердечно-легочной реанимации. В опытах они проводили все процедуры на манекене в течение двух минут. Одна группа подопытных делала это сама по себе, другая - под задающее ритм мобильное приложение-метроном, третья - под песню.

Лучше всех проявили себя пользовавшиеся метрономом: 91% нажатий у них совершался в нужном ритме. Однако и под Macarena их количество составляло приличные 74% - против лишь 24% «правильных» нажатий у тех, кто не пользовался никаким методом для выдерживания темпа.

Стоит заметить, что эксперименты проводились с участием студентов местного университета. Любителям же других музыкальных традиций и жанров авторы советуют выбрать любой трек на свой вкус, главное - чтобы его темп оставался в пределах того же диапазона.

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Теги: реанимация, ученые, песня, сердечно-легочная реанимация, Macarena, хит, сердечные сокращения
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