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Боты:
18.07.2018, 06:45

В Украине пятая смерть от ботулизма: как уберечься

В Украине пятая смерть от ботулизма: как уберечься - Фото
Фото: iStock Global Images/Ukraine

Нужно избегать некачественных продуктов, консервов, вяленой рыбы и знать симптомы ботулизма, чтобы вовремя обратиться за помощью

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В Запорожской области зафиксировали пятый с начала года летальный случай ботулизма. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Мужчина 1975 года рождения умер дома - за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установили посмертно. Вероятным источником ботулизма стала некачественная домашняя вяленая рыба. 

С начала года зафиксировали 58 случаев ботулизма и пять летальных случаев. 

Сыроватки от ботулизма в Украине есть. В Минздраве напоминают, что ботулизм - это пищевое отравление, но его часто можно избежать. Нужно избегать вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, консерв, особенно домашнего производства. Не нужно есть ту еду, в качестве которой вы сомневаетесь. 

Важно также знать симптомы ботулизма - нарушается зрение и становится трудно читать, сухость во рту, сложно говорить, слабость, тошнота, рвота. 

Читайте также: Ботулизм в Украине: симптомы, лечение и причины

30 мая в Киеве от ботулизма умерла женщина - причиной стало потребление домашней вяленой плотвы. 

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Теги: Министерство здравоохранения, отравление, ботулизм, летальный случай
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