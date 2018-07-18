В Украине пятая смерть от ботулизма: как уберечься

Фото: iStock Global Images/Ukraine

commenthover

Нужно избегать некачественных продуктов, консервов, вяленой рыбы и знать симптомы ботулизма, чтобы вовремя обратиться за помощью

Реклама

Реклама

В Запорожской области зафиксировали пятый с начала года летальный случай ботулизма. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Мужчина 1975 года рождения умер дома - за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установили посмертно. Вероятным источником ботулизма стала некачественная домашняя вяленая рыба.

С начала года зафиксировали 58 случаев ботулизма и пять летальных случаев.

Сыроватки от ботулизма в Украине есть. В Минздраве напоминают, что ботулизм - это пищевое отравление, но его часто можно избежать. Нужно избегать вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, консерв, особенно домашнего производства. Не нужно есть ту еду, в качестве которой вы сомневаетесь.

Важно также знать симптомы ботулизма - нарушается зрение и становится трудно читать, сухость во рту, сложно говорить, слабость, тошнота, рвота.

Читайте также: Ботулизм в Украине: симптомы, лечение и причины

30 мая в Киеве от ботулизма умерла женщина - причиной стало потребление домашней вяленой плотвы.