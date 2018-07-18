В Украине пятая смерть от ботулизма: как уберечься

В Запорожской области зафиксировали пятый с начала года летальный случай ботулизма. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Мужчина 1975 года рождения умер дома - за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установили посмертно. Вероятным источником ботулизма стала некачественная домашняя вяленая рыба.
С начала года зафиксировали 58 случаев ботулизма и пять летальных случаев.
Сыроватки от ботулизма в Украине есть. В Минздраве напоминают, что ботулизм - это пищевое отравление, но его часто можно избежать. Нужно избегать вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, консерв, особенно домашнего производства. Не нужно есть ту еду, в качестве которой вы сомневаетесь.
Важно также знать симптомы ботулизма - нарушается зрение и становится трудно читать, сухость во рту, сложно говорить, слабость, тошнота, рвота.
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30 мая в Киеве от ботулизма умерла женщина - причиной стало потребление домашней вяленой плотвы.