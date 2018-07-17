Антикоррупционера Шабунина облили зеленкой: фото

В Киеве во время акции протеста против главы САП Назара Холодницкого у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные напали на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
Его облили зеленкой, которая попала в глаза.
"Как только пришел Виталий Шабунин, в него полетели торты и зеленка", - отметили участники акции.
Шабунина в итоге забрали в больницу.
Под стенами прокуратуры находились участники акции во главе с главой социалистической партии Ильей Кивой.
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12 июля постановление о закрытии дела против Авакова вынес прокурор САП Василий Кричун. В НАБУ протоколы допросов не видели, причина закрытия дела для них "загадка". Бюро обжаловало постановление о закрытии так называемого "дела рюкзаков".