Антикоррупционера Шабунина облили зеленкой: фото

Виталий Шабунин (фото - facebook.com/irusya.zolomko)

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Руководитель Центра противодействия коррупции сейчас находится в больнице

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В Киеве во время акции протеста против главы САП Назара Холодницкого у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные напали на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Его облили зеленкой, которая попала в глаза.

"Как только пришел Виталий Шабунин, в него полетели торты и зеленка", - отметили участники акции.

Шабунина в итоге забрали в больницу.

Под стенами прокуратуры находились участники акции во главе с главой социалистической партии Ильей Кивой.

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12 июля постановление о закрытии дела против Авакова вынес прокурор САП Василий Кричун. В НАБУ протоколы допросов не видели, причина закрытия дела для них "загадка". Бюро обжаловало постановление о закрытии так называемого "дела рюкзаков".