Боевики начали операцию "Визит" в Донбассе - ГУР

Боевики усиливают полицейский режим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
По данным украинской разведки, так называемые сотрудники полиции начали проведение оперативных мероприятий под условным названием операция "Визит".
"Под видом выявления и привлечения к ответственности местных жителей, которые уклоняются от выполнения распоряжения "российской администрации" о своевременной постановке на воинский учет, они проводят аресты лиц, вызывающих подозрение в "нелояльности" к оккупационному режиму", - говорится в сообщении.
Предполагается, что до выяснения обстоятельств задержанные будут привлекаться к выполнению работ по оборудованию фортификационных сооружений и блиндажей в районах дислокации соединений и частей террористов.
20 июля 2018 года в Луганске боевики усилили патрулирование улиц и проверку документов.