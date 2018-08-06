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06.08.2018, 13:56

Боевики начали операцию "Визит" в Донбассе - ГУР

Боевики начали операцию "Визит" в Донбассе - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, террористы проводят аресты "нелояльных" местных жителей в ОРДО

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Боевики усиливают полицейский режим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, так называемые сотрудники полиции начали проведение оперативных мероприятий под условным названием операция "Визит".

"Под видом выявления и привлечения к ответственности местных жителей, которые уклоняются от выполнения распоряжения "российской администрации" о своевременной постановке на воинский учет, они проводят аресты лиц, вызывающих подозрение в "нелояльности" к оккупационному режиму", - говорится в сообщении.

Предполагается, что до выяснения обстоятельств задержанные будут привлекаться к выполнению работ по оборудованию фортификационных сооружений и блиндажей в районах дислокации соединений и частей террористов.

20 июля 2018 года в Луганске боевики усилили патрулирование улиц и проверку документов.

 

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Теги: боевики, обыски, операция визит, аресты
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