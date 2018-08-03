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03.08.2018, 14:00

Боевики не пускают ОБСЕ к границе с РФ: что-то скрывают - Хуг

Боевики не пускают ОБСЕ к границе с РФ: что-то скрывают - Хуг - Фото
Александр Хуг (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ОБСЕ заявили, что боевики постоянно ограничивают доступ патрулей миссии к населенным пунктам

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Боевики препятствуют работе миссии ОБСЕ во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщил журналистам на брифинге первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"На неподконтрольной украинской власти территории мы постоянно сталкиваемся с ограничением доступа", - сказал он.

Хуг отметил, что чем ближе к российской границе, тем хуже ситуация с доступом. Такие ограничения, по его словам, нарушают минские соглашения и означают, что от миссии что-то скрывают.

23 февраля 2018 года террористы запретили наблюдателям находиться в пункте пропуска Изварино, что недалеко от неконтролируемого участка украинско-российской границы.

ЛНР и ДНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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Теги: война в донбассе, обсе, александр хуг, граница с РФ
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