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19.06.2018, 14:30

Боевики подожгли склад боеприпасов в Донбассе - ГУР

Боевики подожгли склад боеприпасов в Донбассе - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

Террористы подожгли склад с целью сокрытия перерасхода боеприпасов, отметили в Главном управлении разведки Минобороны

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Вследствие низкого уровня подготовки новоприбывших наемников во временно оккупированном Донбассе растет количество происшествий на передовых позициях боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"16 июня отсутствие взаимодействия между подразделениями одной из частей 1 АК привела к обстрелу соседних позиций и ранению двух наемников. 17 июня террористы одной из частей 2 АК осуществили поджог полевого склада с целью сокрытия перерасхода боеприпасов", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, в докладе главарям боевиков так называемый командир воинской части указал, что причиной уничтожения склада боеприпасов стало нарушение мер безопасности.

12 июня 2018 года командование российско-оккупационных войск отменило ограничение на применение стрелкового оружия передовыми подразделениями. 

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Теги: боевики, гур, склад боеприпасов
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