Британия расследует звонок главе МИД пранкеров из РФ

Великобритания решила расследовать, каким образом российские пранкеры смогли дозвониться и поговорить по телефону с министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании, передает Reuters.
"Этого не должно было случиться, и ведется расследование для выяснения обстоятельств вокруг этого звонка и для того, чтобы убедиться, что это не повторится", - отметила спикер.
Джонсон получил звонок от российского пранкера, который выдавал себя за премьера Армении Никола Пашиняна.
Запись 18-минутного разговора с британским министром на своем канале в YouTube разместил прокремлевский британский журналист Грэм Филипс.
Во время разговора Борис Джонсон поздравляет якобы Пашиняна с его избранием на должность премьера и обсуждает отношения между Великобританией и Россией, а также отравление в Солсбери.
Британский МИД заявил, что Джонсон понял, что звонок был фальшивым.
За звонком, вероятно, стоят два известных российских политических пранкера - Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).