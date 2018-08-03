Из приюта на Волыни с 2013 года пропали 7 мальчиков - Денисова

Людмила Денисова

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По словам омбудсмена, именно с 2013 года в приюте работает нынешний его руководитель

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Из детского приюта в Рожище Волынской области, воспитанники которого пожаловались на физическое насилие и сексуальные домогательства со стороны руководства, с 2013 года исчезли 7 мальчиков. Об этом на брифинге рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

"И именно в 2013 году первые такие случаи начались, что семеро мальчиков исчезли именно с этого года", - сказала Денисова.

По ее словам, именно с 2013 года в приюте работает нынешний его руководитель.

Омбудсмен сообщила, что правоохранители выясняют, как это произошло и проводилось ли расследование этих случаев.

Вчера прокуратура Волынской области сообщила, что руководство приюта почти два месяца не сообщало в полицию о пропавшем без вести воспитаннике, который самовольно покинул учреждение еще 17 мая 2018 г. Ребенка до сих пор не нашли.

У десятерых воспитанников приюта обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.