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03.08.2018, 17:45

Из приюта на Волыни с 2013 года пропали 7 мальчиков - Денисова

Из приюта на Волыни с 2013 года пропали 7 мальчиков - Денисова - Фото
Людмила Денисова

По словам омбудсмена, именно с 2013 года в приюте работает нынешний его руководитель

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Из детского приюта в Рожище Волынской области, воспитанники которого пожаловались на физическое насилие и сексуальные домогательства со стороны руководства, с 2013 года исчезли 7 мальчиков. Об этом на брифинге рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

"И именно в 2013 году первые такие случаи начались, что семеро мальчиков исчезли именно с этого года", - сказала Денисова.

По ее словам, именно с 2013 года в приюте работает нынешний его руководитель.

Омбудсмен сообщила, что правоохранители выясняют, как это произошло и проводилось ли расследование этих случаев.

Вчера прокуратура Волынской области сообщилачто руководство приюта почти два месяца не сообщало в полицию о пропавшем без вести воспитаннике, который самовольно покинул учреждение еще 17 мая 2018 г. Ребенка до сих пор не нашли.

У десятерых воспитанников приюта обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. 

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Теги: Людмила Денисова, дети, волынь, приют, рожище
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