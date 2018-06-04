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04.06.2018, 11:42

Жители Одессы перекрыли шоссе, где насмерть сбили ребенка: фото

Жители Одессы перекрыли шоссе, где насмерть сбили ребенка: фото - Фото
Фото: dumskaya.net

На место трагедии люди принесли игрушки и цветы

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В Одессе жители Ленпоселка перекрыли сегодня Тираспольское шоссе, где накануне сбили ребенка. Об этом сообщает Думская.

В акции приняли участие 60 человек.

Причиной блокирования дороги стало  недавнее ДТП, в результате которого погиб маленький ребенок, а его 20-летняя тетя в тяжелом состоянии попала в больницу. Люди говорят, что участок опасный, а светофор работает только в режиме мигающего желтого.

"Водители игнорируют переход. Они мчат на желтый свет. Ждем по 10-15 минут, чтобы перейти. Здесь каждые полгода происходят смертельные случаи",  - отметили участники акции.

Появились и новые подробности смертельного ДТП.

"20-летняя девушка несла на руках трехлетнюю девочку. Авария произошла на глазах у матери. От пережитого она находится в психиатрической больнице. На руках девочку несла невеста брата матери, которая была беременна", - отмечается в сообщении.

На место трагедии люди принесли игрушки и цветы.

2 июня в Запорожье на Набережной магистрали, в районе Вознесеновского рынка, водитель BMW сбил женщину с ребенком, которые шли по тротуару.

 

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Теги: дтп, одесса, Тираспольское шоссе
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