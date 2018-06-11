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Боты:
11.06.2018, 06:30

"Киллер" Бабченко: Заказчик хотел ликвидировать 60 целей до осени

"Киллер" Бабченко: Заказчик хотел ликвидировать 60 целей до осени - Фото
Алексей Цимбалюк (фото - Facebook Алексея Цимбалюка)

По словам "исполнителя" убийства Бабченко, сначала в списке целей было 30 человек, а потом их количество увеличилось до 60

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У подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа был список из 30 человек, которых нужно было убить до осени, а позже этот список увеличился до 60 человек. Так утверждает "исполнитель" убийства Алексей Цимбалюк в интервью ВВС.

"В том первом разговоре он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть до осени. Почему до осени - думаю, следствия позже расскажет. (...) Имена не назывались, но список на то время (во время второй встречи с Германом и передаче аванса - ред.), по его словам, вырос с 30 до 60 целей. Для меня это, если честно, звучало как разговор какого-то маньяка", - рассказал Цимбалюк. 

"Киллер" утверждает, что знал только двух следующих жертв, но всего списка не видел. 

"На самом деле, его (Германа) выезд за границу спутал нам все карты, поломал конец игры. Если бы не он, я думаю, мы еще несколько дней с ним бы поиграли, и список был бы у меня на руках - по меньшей мере, ближайшие 10-15 жертв", - говорит Цимбалюк. 

По его словам, Герман ни в каком контексте не упоминал Россию или что заказчики находятся за границей. 

Герман позже назвал заказчиков преступления, среди которых некий Вячеслав Пивоварник, который якобы изначально планировал провести в Украине серию терактов и государственный переворот. 

1 июня суд отправил Германа под арест на два месяца без права залога. Как сообщил адвокат, апелляция этого решения будет рассмотрена 11 июня. 

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Теги: убийство бабченко, список целей, исполнитель убийства, заказчик
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