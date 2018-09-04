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04.09.2018, 09:23

Ликвидация Захарченко: что сейчас происходит в Донецке

Ликвидация Захарченко: что сейчас происходит в Донецке - Фото
Фото: LIGA.net

Собеседники на правах анонимности рассказали LIGA.net о ситуации во временно оккупированном городе

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Во временно оккупированном Донецке после ликвидации главаря боевиков Александра Захарченко пророссийские наемники значительно усилили патрулирование улиц. Об этом сообщили сегодня LIGA.net источники в областном центре.

"Мобильные патрули есть по всему городу. Машины на обочинах, автоматчики проверяют паспорта и документы. Задержали вчера молодую пару, проверили сумки и потом отпустили", - отметил дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой источник добавил, что сегодня линейки в школах начались с "минуты молчания".

Он уточнил, что "адекватные жители города говорят, что Захарченко убрали свои", другие верят - "сработали украинские ДРГ".

По данным пресс-службы ОБСЕ, 31 августа погиб Захарченко, был ранен другой террорист и не менее девяти человек. Во время похорон Захарченко наблюдатели видели несколько тысяч человек (мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 60 лет), которые собрались перед зданием театра оперы и балета.

"Они пришли на анонсированную "церемонию прощания" с погибшим Захарченко. На фасаде здания театра наблюдатели видели большой плакат с портретом Захарченко. На месте находилось не менее 100 членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами и пистолетами. Они охраняли место события", - уточнили в пресс-службе.

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На бульваре Пушкина, где произошел взрыв, наблюдатели также видели не менее 100 террористов некоторые были вооружены автоматами. По словам некоторых из них, их присутствие на бульваре Пушкина было связано с проведением "учений по противодействию террористическим актам".

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн".

Как известно, в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" ранения получили еще три человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и два охранника Захарченко.

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Теги: Донецк, ликвидация, Александр Захарченко
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